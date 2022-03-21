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Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В результате обстрела войсками РФ в Киеве занялись торговый центр и автомобили на парковке.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"20 марта в 22:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы.
Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается.
На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 37 чел. личного состава. Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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+32 Green sheet
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+28 Олег Смуток 8713be8e
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+18 Diana Bondarenko
показать весь комментарий21.03.2022 01:05
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Усі ракетні програми були саботовані кротами із оточення Зеленського - найдальше що може вдарити по паРаші - це ще радянська "Точка У" (б'є до 120 км)...
Продвинутые ракеты наверняка принимают координаты, которые несложно скопировать правым кликом просто из гугл мап (еще вариант - список координат актуальных целей, который шпиёны заранее заготовили используя более точные жпс приемники).
Хз... имхо в случае ракет - без разницы...
Причем сначала тряхнуло, а потом только звук взрыва услышали.
ненавижу свинособак.
сейчас орки безнаказанно четвёртую неделю - бомбят города Украины..
может пора демилитаризацию сделать российским фашистам на расии, с целью предотвращения массовых убийств и разрушений жилых домов, который называется геноцидом.. ведь наши военные знают откуда стреляют..
безнаказанность орков порождает ещё большие преступления орков..
с целью защиты гражданского населения, наши военные должны что то предпринять..
только не переговоры, на которые потом - орки накакают по русской традиции..
Единственная защита тогда будет это угрозы ядерным оружием.
Даже жаль рашистов, что они попали в такую тупиковую ситуацию и как пойманный зверь сами себе отгрызают ногу, только ампутация путинизма их вылечит.
Даже Путина жаль - этого обколотого стероидами наркомана - его не вылечить даже лоботомией, только кулей у лоб, а максимальная гуманность это передоз стероидными наркотиками, чтобы он совсем с катушек слетел - откусил бы у себя язык от ярости и удавился им)))
Это максимальное милосердие к рашистам)
Только полное истребление.