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война (10023) Киев (23136) обстрел (11308) ГСЧС (3825)

Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В результате обстрела войсками РФ в Киеве занялись торговый центр и автомобили на парковке.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"20 марта в 22:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы.

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается.

На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 37 чел. личного состава. Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Так въ#бало, все стекла повыбивало": Последствия удара российских оккупантов в Киеве. ВИДЕО

Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 01
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 02
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 03
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 04
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 05
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 06
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 07
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 08

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Топ комментарии
+32
Ага. Фигами. Можно зелеными тарифами. Можно так же дорогами. На выбор могу предоставить кучу всего чем власти занимались вместо оборонки и вооружения для армии.
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21.03.2022 01:10
+28
Чим - куском асфальту?
Усі ракетні програми були саботовані кротами із оточення Зеленського - найдальше що може вдарити по паРаші - це ще радянська "Точка У" (б'є до 120 км)...
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21.03.2022 01:23
+18
Можливо вже пора по параші чимось стрільнути
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21.03.2022 01:05
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Можливо вже пора по параші чимось стрільнути
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21.03.2022 01:05 Ответить
у нас нету ничего дальнобойного, а они херачат на 2000км и больше
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21.03.2022 01:06 Ответить
Не обязательно бить в ответ на 2000км. Можно *бнуть по чем достанем. Вы же в драке не стараетесь ударить нападающего в кулак которым вас бьют а бьете по морде
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21.03.2022 01:12 Ответить
Достать нечем. Совсем.
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21.03.2022 01:16 Ответить
Ну тогда печалька. Кацапоиды почуствовав безнаказанность будут еще долго стрелять пока не найдем как сделать им больно. Хотябы расстрелять насосные станции и дамбы или могильники чтобы кацапоиды не могли качать воду в окупированный крым.
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21.03.2022 01:19 Ответить
а вода в крым ой как сейчас работает на репутацию ***** и оправдывает войну в Украине
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21.03.2022 01:23 Ответить
Вода є лише до Джанкой, це мізер.
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21.03.2022 06:23 Ответить
думайте, что несете. Если дамбу взорвать каховскую, полхерсона может под воду уйти.
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21.03.2022 01:35 Ответить
Там нема чим думати, воно тут для провокацій та паніки.
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21.03.2022 06:24 Ответить
комментарий отмечен как спам
у Украини есть носимые ядерные фугасы от 5-10 кт.
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21.03.2022 01:43 Ответить
Цієй інфой з тобой Скабеева поділилась?
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21.03.2022 05:40 Ответить
Этот подарок мы организуем тогда когда ********** решится применить по Украине свои, так что кремлевская сатана принесёт смерть всем и рабсеянам, вот уже сейчасбольше своих накосило, чем нас.
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21.03.2022 06:04 Ответить
Ага. Фигами. Можно зелеными тарифами. Можно так же дорогами. На выбор могу предоставить кучу всего чем власти занимались вместо оборонки и вооружения для армии.
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21.03.2022 01:10 Ответить
Чим - куском асфальту?
Усі ракетні програми були саботовані кротами із оточення Зеленського - найдальше що може вдарити по паРаші - це ще радянська "Точка У" (б'є до 120 км)...
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21.03.2022 01:23 Ответить
С300 по наземних цілях ?
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21.03.2022 07:24 Ответить
твоим диванным тапком можна швырнуть
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21.03.2022 02:11 Ответить
Ракети Нептун треба було будувати, а не дороги.
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21.03.2022 05:37 Ответить
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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21.03.2022 05:56 Ответить
На справді, вважаю, що це слова Ярмака, або Коломойского, бо Зеля, як пудель на мотузочку, власної думки та влади не має.
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21.03.2022 06:00 Ответить
Внимание гражданским - не снимайте место падения ракеты или место взрыва из окон домов и тем более не выбрасывайте их в сеть, потому что именно эти снимки и видео могут послужить оккупантам для корректировки огня уже по жилым домам.
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21.03.2022 01:07 Ответить
Вы думаете, координаты жилых домов и ТРЦ они у себя в х#яндекс.картах не посмотрят?
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21.03.2022 01:18 Ответить
Пока писал коммент, другой чел выдал такую же мысль...
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21.03.2022 01:24 Ответить
Корректировка имеет смысл при арт. или минометном обстреле для введения поправок на прицел.
Продвинутые ракеты наверняка принимают координаты, которые несложно скопировать правым кликом просто из гугл мап (еще вариант - список координат актуальных целей, который шпиёны заранее заготовили используя более точные жпс приемники).
Хз... имхо в случае ракет - без разницы...
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21.03.2022 01:23 Ответить
Скажу больше, все помнят яндекс карты и навигацию? А их машинки?
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21.03.2022 01:38 Ответить
Немає сили на таке дивитися,особливо якщо знаєшь що мерзота стріляє і відчуває себе безкарною
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21.03.2022 01:09 Ответить
наш дом тряхнуло так, что стулья поехали по полу, я думал шо все, приехали.

Причем сначала тряхнуло, а потом только звук взрыва услышали.
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21.03.2022 01:13 Ответить
Скорость сейсмической волны в земной коре - минимум 2 км/с, скорость звука - 330 м/с.
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21.03.2022 05:37 Ответить
В этом ТРЦ буквально за несколько дней до начала войны мы гуляли с детьми...

ненавижу свинособак.
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21.03.2022 01:14 Ответить
орки 24.02 начали бомбить наши аэродромы, прикрываясь "демилитаризацией", хотя украинцы ни на кого не собирались нападать..
сейчас орки безнаказанно четвёртую неделю - бомбят города Украины..
может пора демилитаризацию сделать российским фашистам на расии, с целью предотвращения массовых убийств и разрушений жилых домов, который называется геноцидом.. ведь наши военные знают откуда стреляют..
безнаказанность орков порождает ещё большие преступления орков..
с целью защиты гражданского населения, наши военные должны что то предпринять..
только не переговоры, на которые потом - орки накакают по русской традиции..
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21.03.2022 01:14 Ответить
Возможно стреляют из Беларусии 😠
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21.03.2022 01:18 Ответить
Як після такого йти на якісь поступки у перемовинах?..
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21.03.2022 01:18 Ответить
Ну, в них така логіка, щоб нас залякати. Щоб ми підняли руки вгору, а вони нав'язали нам відмову від нашої мови, культури, історії, відмову від захисту, від НАТО, від нашої землі, території, щоб ми, уклали з ними "мир" і вивели їх з під санкцій.. а потім, вони знову до нас прийдуть. Сильнішими. А ми будемо слабші. Бо вони просто хочуть нас знищити. Лише тому, що ми хочемо бути Українцями. Бути собою. Вони вкрали наше їм'я, нашу історію, і тому їм конче необхідно нас знищити, "денацифікувати" - вчинити над нами геноцид-етноцид. Щоб загарбати наші землі, ресурси, наш спадок і за рахунок нього себе годувати, та загарбувати далі інші народи. Росія, рашизм - це чума. Не можна вести переговори про мир з тим, хто хоче тебе вбити. Неможливо вести переговори з чумою. Її можна тільки знищити.
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21.03.2022 02:03 Ответить
Орки думают что могут разрушать и убивать безнаказанно, но даже не подозревают что здесь на халяву не прокатит и следующие 50-ть лет "минимум" будут работать за кусок хлеба и миску похлебки. Санкции 100% не снимут до тех пор пока Украина не будет в таком состоянии как была до 2014 года и судя по тому какие доходы у рашки сегодня, то Украину им придется отстраивать лет 200
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21.03.2022 01:20 Ответить
Ми не згодні, щоб вони нас 200 років розбудовували до рівня 2014 року. Якось самі впораємось. Хай тільки всі свої гроші і ресурси віддадуть.
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21.03.2022 01:27 Ответить
И на следующий день в гааге объявят мудаками и всяческая военная помощь прекратится.
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21.03.2022 01:30 Ответить
это вообще то тероризмом называться - и если мы пойдем этим путем то запад от нас быстро одвернеться и кацапы будут орать в три горло что мы истинные террористы мы просто сделаем большой подарок ху**йлу а нам это ни чего не принесет потому что ху*лу на население плевать
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21.03.2022 01:33 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.03.2022 01:24 Ответить
Відчуваешь себе безпорадною мішенью.. ,а скільки діточок вони так розтріляли,скільки міст понівічали..."дякуємо" слугам народа ,за те що закатали нашу зброю у асфальт.
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21.03.2022 01:32 Ответить
Ось саме таких настроїв ***** і добивається своїми обстрілами. А ви йому в цьому допомагаєте.
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21.03.2022 06:31 Ответить
Після пострілу по кишені заарештованих мільярдів наступний левел - постріл у голову.
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21.03.2022 01:39 Ответить
Рашисты сами себе стреляют в ногу, тк все за разрушенное будут выплачены репарации, а снаряды, ракеты, вертолеты, самолеты нужно будет за какието деньги произвести - а денег же лишних больше нет и не будет.
Единственная защита тогда будет это угрозы ядерным оружием.
Даже жаль рашистов, что они попали в такую тупиковую ситуацию и как пойманный зверь сами себе отгрызают ногу, только ампутация путинизма их вылечит.
Даже Путина жаль - этого обколотого стероидами наркомана - его не вылечить даже лоботомией, только кулей у лоб, а максимальная гуманность это передоз стероидными наркотиками, чтобы он совсем с катушек слетел - откусил бы у себя язык от ярости и удавился им)))
Это максимальное милосердие к рашистам)
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21.03.2022 02:26 Ответить
Репарації можуть бути якщо Зеля не підпише капітулянську угоду, в чому я не дуже впевнений. То того ж, після цьго у парламенті можуть з'явитися російскі представники, що будуть проти рахунків до рАссеюшкі.
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21.03.2022 05:48 Ответить
І знову прилетіло с Білорусі .І скільки це буде тривати ?
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21.03.2022 03:11 Ответить
У мене серце кров'ю обливається весь цей час. Зеленський вдає із себе батька нації і міжнародного героя, а всього цього жаху могло б і не бути, якби не вбухав стільки грошей в асфальт, а думав би про людей і підтримував нашу армію. Розвів грабунок країни і коорупцію підняв до небувалого рівня, а тепер робить із себе месію.
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21.03.2022 03:14 Ответить
Він не міг нічого зробити, бо його як актора, наняли на роботу олігархи, що профінансували вибори. Питання до Ярмаків, та інших, хто реально керує країной.
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21.03.2022 05:51 Ответить
Ізольда, навчись на фею і все виправ.
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21.03.2022 06:37 Ответить
Ціла ракети чи уламки збитої?
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21.03.2022 07:38 Ответить
Раз космічні ракети виробляєм то дістать єсть чим. Було б бажання головнокомандуючого.
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21.03.2022 07:45 Ответить
какой смысл по ТРЦ. Он принадлежит кому-то из переговорщиков с украинской стороны?
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21.03.2022 07:58 Ответить
Россия не имеет права на существование. Это самая мерзкая, конченая страна с быдлятским население. Ей надо вернутся в свое первобытной состояние - мокшанских болот с жабами.
Только полное истребление.
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21.03.2022 09:03 Ответить
 
 