Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате обстрела войсками РФ в Киеве занялись торговый центр и автомобили на парковке.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"20 марта в 22:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы.

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается.

На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 37 чел. личного состава. Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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