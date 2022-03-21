РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16187 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
3 855 5
армия РФ (15351) война (46696) Луганщина (6244) пожар (5560) Северодонецк (601) ГСЧС (4482)

Ликвидирован масштабный пожар, возникший в результате обстрелов на продуктовом складе в Северодонецке, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бои в Луганской области продолжаются. На утро 21 марта за минувшие сутки имеем 12 разрушенных россиянами жилых домов, двое раненых, спасенных из-под завалов - пятеро.

В Северодонецке спасатели ГСЧС Луганщины ликвидировали масштабный пожар на продуктовом складе, произошедший в результате обстрелов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Враг, злясь, бомбит по мирному населению. Самая тяжелая ситуация в Рубежном, Попасной и Кременной. В области критическая ситуация с коммуникациями. Однако электрикам удалось вернуть свет в Горную громаду, также мобильную связь", - говорится в сообщении.

Каждый день ВСУ приближают день, когда мы победим, когда мы безо всяких препятствий сможем видеться, когда мы будем засыпать в спокойствии! Держимся!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "О, сука, попали, нах#й, в щось! Я сі курва п'єрдолив, бл#дь!", - воины 24-й бригады уничтожили состав российских оккупантов с горючим на Луганщине, - Гайдай. ВИДЕО

Ликвидирован масштабный пожар, возникший в результате обстрелов на продуктовом складе в Северодонецке, - ГСЧС 01
Ликвидирован масштабный пожар, возникший в результате обстрелов на продуктовом складе в Северодонецке, - ГСЧС 02
Ликвидирован масштабный пожар, возникший в результате обстрелов на продуктовом складе в Северодонецке, - ГСЧС 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дядюшка Шу


@*****

·
18 мар.



Норматив по эвакуации из танка НЕ СДАН!

https://twitter.com/i/status/1504836682121633796
показать весь комментарий
21.03.2022 09:57 Ответить
Європа ? Ти не Європа... Ти велика ЖОПА .
показать весь комментарий
21.03.2022 09:58 Ответить
Кацапи хочуть влаштувати черговий голодомор.
показать весь комментарий
21.03.2022 10:12 Ответить
за перший Голодомор не відповіли, тому й влаштовують черговий.
показать весь комментарий
21.03.2022 10:46 Ответить
не выгоним москалей до посевного периода - они нам устроят голодомор
показать весь комментарий
22.03.2022 22:44 Ответить
 
 