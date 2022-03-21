Поврежден российский ЗРК "Тор М1". ФОТО

Украинские саперы помешали планам войск РФ доставить на место назначения ЗРК "Тор М1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать, куда должен был - какие-то дыры на дороге))Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат...", - говорится в сообщении.

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