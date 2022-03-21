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Поврежден российский ЗРК "Тор М1". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские саперы помешали планам войск РФ доставить на место назначения ЗРК "Тор М1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать, куда должен был - какие-то дыры на дороге))Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат...", - говорится в сообщении.

Поврежден российский ЗРК Тор М1 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15 тыс. человек, 498 танков, 1535 бронированных машин, 97 самолетов, 121 вертолет
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Топ комментарии
+46
гусінічка розмоталася...

красівоє - сил нема
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21.03.2022 10:50
+42
Вчора на Луганщині, особовим складом ССО було виявлено та знезкоджено ворожу Розвід групу. Склад ворожої РГ - 8 осіб, з них: знищено - 5 осіб; затримано - 3 особи (2 особи від отриманих ран померли).

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21.03.2022 10:58
+35
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21.03.2022 10:59
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гусінічка розмоталася...

красівоє - сил нема
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21.03.2022 10:50 Ответить
kabina javno v kosmos atpravilas
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21.03.2022 10:51 Ответить
Та не соромтеся,хлопці,чого там.
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21.03.2022 10:51 Ответить
На цв'ях наїхали
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21.03.2022 10:53 Ответить
Посрав болтами.
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21.03.2022 10:53 Ответить
точка О
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21.03.2022 10:53 Ответить
прикольно попали в кабину - экипаж на атомы.
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21.03.2022 10:55 Ответить
После войны Украина станет мировым лидером по экспорту металлолома.
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21.03.2022 10:55 Ответить
Колесо спустило.
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21.03.2022 10:55 Ответить
Всі у путінський рай
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21.03.2022 10:55 Ответить
В России московский аэропорт Шереметьево отправил в простой до 7000 сотрудников (около 40% персонала) из-за «критического» снижения пассажиропотока на фоне санкций против российской авиаотрасли.
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21.03.2022 10:57 Ответить
Вчора на Луганщині, особовим складом ССО було виявлено та знезкоджено ворожу Розвід групу. Склад ворожої РГ - 8 осіб, з них: знищено - 5 осіб; затримано - 3 особи (2 особи від отриманих ран померли).

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21.03.2022 10:58 Ответить
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21.03.2022 10:59 Ответить
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21.03.2022 10:59 Ответить
...затримано - 3 особи (2 особи від отриманих ран померли). Не спасли терров. Но боролись за их жизнь до последнего, надеюсь
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21.03.2022 11:01 Ответить
Маю надію, що не здохший здійснить прикру помилку, та спробує втекти прямиком до пекла!
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21.03.2022 11:21 Ответить
А перед пеклом выбить у него с пристрастием всю инфу о разведдеятельности орков
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21.03.2022 11:32 Ответить
Тепер його чорти в Пеклі питають, якого хріна він робив в Україні.
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21.03.2022 11:01 Ответить
Фотки пленных надо давать в фас и профиль , чтобы можно было в дальнейшем их индефицировать на каких то курортах Египта и *******
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21.03.2022 11:12 Ответить
Які ще курорти Єгипту? Для них ще років 30 це буде, як згадка про "золоті часи".
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21.03.2022 12:31 Ответить
реально зомбак. такое ощущения, чтой сейчас встанет и пойдет
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21.03.2022 11:16 Ответить
Для допиту досить одного.
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21.03.2022 12:30 Ответить
А якщо лавку поставити вертикально, то вийде класна шибениця.
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21.03.2022 13:01 Ответить
Був тор, а став тортик🥴
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21.03.2022 11:00 Ответить
"Пошкоджено"?? Раз#бано нахер!
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21.03.2022 11:02 Ответить
Ось так хлопці треба робити, заздалегідь, доки не доїхали. Мінувати залізниці, винищувати тиловиків.
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21.03.2022 11:03 Ответить
********* ни разу не нападали
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21.03.2022 11:04 Ответить
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21.03.2022 11:05 Ответить
Пошкоджено російський ЗРК "Тор М1"

мінус 15 млн баксів із бюджету країни-террориста.
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21.03.2022 11:07 Ответить
там че сухпаех лежит?))
а раша тв говорит что ничего не пролетит мимо них
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21.03.2022 11:08 Ответить
 
 