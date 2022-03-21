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Поврежден российский ЗРК "Тор М1". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские саперы помешали планам войск РФ доставить на место назначения ЗРК "Тор М1".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать, куда должен был - какие-то дыры на дороге))Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат...", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+46 Тетяна Тать
показать весь комментарий21.03.2022 10:50
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показать весь комментарий21.03.2022 10:59
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красівоє - сил нема
мінус 15 млн баксів із бюджету країни-террориста.
а раша тв говорит что ничего не пролетит мимо них