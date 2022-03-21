В Мелитополе российские оккупанты похитили четырех журналистов. ФОТО

В Мелитополе оккупанты похитили издателя Михаила Кумока и еще несколько журналистов.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила его дочь Татьяна Кумок, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром оккупанты похитили папу. Кумока Михаила Владимировича. Расскажу подробности. Михаил Кумок, до выхода на пенсию был в составе руководителей ГО - холдинга. А ГО - это городская газета, сайт и, самое главное, типография, - написала Татьяна Кумок. - При засилье вражеской пропаганды, которую активно насаждали оккупанты с момента появления в городе, было ожидаемо, что на журналистов и сотрудников будут оказывать давление. И сегодня это произошло".

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Татьяна Кумок сообщила, что домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайки, издателю Михаилу Кумоку, а также выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли в неизвестном направлении.

"Вероятно, оккупанты пытаются добиться сотрудничества. Пока никто из похищенных на связь не выходил. Нет никакой связи с мамой.

Под домом родителей стоит машина оккупантов", - добавила она.



