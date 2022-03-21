РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16187 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
10 652 13
обстрел (20132) Запорожская область (2243) Каменское (9)

Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

20 марта войска РФ в течение 2 часов обстреляли населенный пункт, где находятся мирные жители.

Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители 01

Читайте также: На Запорожском направлении уничтожен российский вертолет Ка-52, - Генштаб ВСУ


Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители 02
Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители 03

20 марта 2022 года российские оккупанты в течение двух часов обстреливали населенный пункт. Враг применил по селу, где продолжают жить люди, "Грады", минометы, системно обстреливал из САУ и танка. Уничтожены несколько зданий, другие – в огне.

"Российские преступники на этот раз даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад, - рассказал командир взвода на псевдо "Оскар". - Без крова осталось немало людей. Количество пострадавших уточняется. Человечество стало свидетелем очередного вопиющего нарушения Международного гуманитарного права. История уничтожение села Каменское ляжет еще одним томом в Гаагский трибунал, где будут судить российских преступников", - отмечают в Запорожской ОВА.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Не вбив кацапа, - день прожитий марно,
Їх знищувати маємо щодня,
Й душа радіє, - як палає гарно
В підбитих танках смажена русня.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:46
+5
У них намного больше вооружения и систем ПВО, нет у нас ракет такой дальности и самолет туда не долетит, собьют. Поэтому они и напали на Украину, так как она слабее. Это же не с НАТО воевать. Трусливые мрази...
показать весь комментарий
21.03.2022 12:00
+4
Потому что ракетную программу, которую начали развивать порох и пастор, зеленский закатал в асфальт
показать весь комментарий
21.03.2022 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не вбив кацапа, - день прожитий марно,
Їх знищувати маємо щодня,
Й душа радіє, - як палає гарно
В підбитих танках смажена русня.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:46 Ответить
Хто обізнаний, прошу пояснити, чому ми не можемо завдати ракетно-бомбових ударів по кацапських містах. курськ, белгород, ростов. Да, і до речі, миротворці будут тільки заважати нищіти кацапських тварюк. Московія має бути зруйнована, а кацапи мусять бути добривом. ВСІ ДО ОДНОГО. Ї великі і малі. ВСІ !!!
показать весь комментарий
21.03.2022 11:51 Ответить
ми свої не можемо захистити
бо нічим
є правда варіант -набудувати деревянних катапульт і асвальтом кидатися
показать весь комментарий
21.03.2022 11:55 Ответить
Ви вже запитували, досить.

Це військова таємниця.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:56 Ответить
Потому что ракетную программу, которую начали развивать порох и пастор, зеленский закатал в асфальт
показать весь комментарий
21.03.2022 11:58 Ответить
Наразі війна , а не передвиборча агітація, -схаменіться!!
показать весь комментарий
21.03.2022 12:36 Ответить
У них намного больше вооружения и систем ПВО, нет у нас ракет такой дальности и самолет туда не долетит, собьют. Поэтому они и напали на Украину, так как она слабее. Это же не с НАТО воевать. Трусливые мрази...
показать весь комментарий
21.03.2022 12:00 Ответить
пво там стоит
могут сбить
плюс сразу появится повод для всеобщей мобилизации
будут уже вопить что подобно гитлеру напали на роSSеюшку

пока приходится обтиваться
уничтожать тех кто тут, а их все еще не мало
на юге тем более
показать весь комментарий
21.03.2022 12:04 Ответить
мы то можем точками У ударить, но! мы дадим повод ***** объявить войну, военное положение и полную мобилизацию! этого нельзя делать! покажут по ТВ биомассе что мы бомбанули Воронеж, и они сейчас если не хотят уже многие к нам идти воевать, то потом массово пойдут родину защищать... как то так
показать весь комментарий
21.03.2022 13:28 Ответить
чому не евакуюють людей на фронтирі? ... на півдні якийсь зашквар абсолютному у всьому ...

туді вже давно підішли орки - це означає тому селу вже ******* ... вивозьте людей та мінуйте все що можна, перед ним, а в ньому окопуйтесь ...
показать весь комментарий
21.03.2022 12:05 Ответить
почему этих тварей не уничтожили, должен быть эффект выжженой пустыни - ни техники, ни самих тварей и никаких документов не надо показывать - их на раше уже вычеркнули...
показать весь комментарий
21.03.2022 12:07 Ответить
 
 