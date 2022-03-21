Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
20 марта войска РФ в течение 2 часов обстреляли населенный пункт, где находятся мирные жители.
Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
20 марта 2022 года российские оккупанты в течение двух часов обстреливали населенный пункт. Враг применил по селу, где продолжают жить люди, "Грады", минометы, системно обстреливал из САУ и танка. Уничтожены несколько зданий, другие – в огне.
"Российские преступники на этот раз даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад, - рассказал командир взвода на псевдо "Оскар". - Без крова осталось немало людей. Количество пострадавших уточняется. Человечество стало свидетелем очередного вопиющего нарушения Международного гуманитарного права. История уничтожение села Каменское ляжет еще одним томом в Гаагский трибунал, где будут судить российских преступников", - отмечают в Запорожской ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Їх знищувати маємо щодня,
Й душа радіє, - як палає гарно
В підбитих танках смажена русня.
бо нічим
є правда варіант -набудувати деревянних катапульт і асвальтом кидатися
Це військова таємниця.
могут сбить
плюс сразу появится повод для всеобщей мобилизации
будут уже вопить что подобно гитлеру напали на роSSеюшку
пока приходится обтиваться
уничтожать тех кто тут, а их все еще не мало
на юге тем более
туді вже давно підішли орки - це означає тому селу вже ******* ... вивозьте людей та мінуйте все що можна, перед ним, а в ньому окопуйтесь ...