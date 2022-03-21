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Пожар в ТРЦ в Подольском районе Киева ликвидирован. 8 человек погибли, 1 - травмирован, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 11:40 пожар в торговом центре в Подольском районе, возникший 20 марта в результате обстрела, ликвидирован.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, погибли 8 человек и 1 человек травмирован.
Работы продолжаются, от ГСЧС привлечены 28 человек и 2 ед. техники.
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+4 Claudia Smith
показать весь комментарий21.03.2022 12:28
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+1 константен
показать весь комментарий21.03.2022 12:20
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Слава ВСУ ! Сикорский- киевлянин.
кабаеву плевать на чужие жизни, но оно очень боится за безопасность своих козявок личинок от путаны кабаевой..
общество должно заклеймить и затравить нелюдей кабаевых.. сейчас путана кабаева обитает на роскошных виллах в Европе, в то время, как украинские дети погибают под бомбежками..