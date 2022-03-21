Пожар в ТРЦ в Подольском районе Киева ликвидирован. 8 человек погибли, 1 - травмирован, - ГСЧС. ФОТО

По состоянию на 11:40 пожар в торговом центре в Подольском районе, возникший 20 марта в результате обстрела, ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, погибли 8 человек и 1 человек травмирован.

Работы продолжаются, от ГСЧС привлечены 28 человек и 2 ед. техники.