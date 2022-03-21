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Пожар в ТРЦ в Подольском районе Киева ликвидирован. 8 человек погибли, 1 - травмирован, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на 11:40 пожар в торговом центре в Подольском районе, возникший 20 марта в результате обстрела, ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, погибли 8 человек и 1 человек травмирован.

Работы продолжаются, от ГСЧС привлечены 28 человек и 2 ед. техники.

Пожар в ТРЦ в Подольском районе Киева ликвидирован. 8 человек погибли, 1 - травмирован, - ГСЧС 01
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Топ комментарии
+4
і оце ж пишуть, що цілились туди, бо в мережі було відео з нашим ППО, яке десь там стріляло. ну от не тупий народ, викладати такі матеріали?????
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21.03.2022 12:28
+2
орки кабаева нагло и цинично обстреливают мирные города Украины, потому что уверены, что война на их территорию не перекинется..
кабаеву плевать на чужие жизни, но оно очень боится за безопасность своих козявок личинок от путаны кабаевой..
общество должно заклеймить и затравить нелюдей кабаевых.. сейчас путана кабаева обитает на роскошных виллах в Европе, в то время, как украинские дети погибают под бомбежками..
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21.03.2022 12:24
+1
https://t.me/military_az/14974


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Слава ВСУ ! Сикорский- киевлянин.
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21.03.2022 12:20
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https://t.me/military_az/14974


---------------------------
Слава ВСУ ! Сикорский- киевлянин.
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21.03.2022 12:20 Ответить
Ссылка будет? Или Вы предлагаете Вам поверить на слово? Если Вы правы- подпишем договор. А только что зарегистрировавшийся фуйне веры давно уже нет
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21.03.2022 12:44 Ответить
Не увидел...дайте точное время, пожалуйста.
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21.03.2022 13:19 Ответить
орки кабаева нагло и цинично обстреливают мирные города Украины, потому что уверены, что война на их территорию не перекинется..
кабаеву плевать на чужие жизни, но оно очень боится за безопасность своих козявок личинок от путаны кабаевой..
общество должно заклеймить и затравить нелюдей кабаевых.. сейчас путана кабаева обитает на роскошных виллах в Европе, в то время, как украинские дети погибают под бомбежками..
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21.03.2022 12:24 Ответить
і оце ж пишуть, що цілились туди, бо в мережі було відео з нашим ППО, яке десь там стріляло. ну от не тупий народ, викладати такі матеріали?????
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21.03.2022 12:28 Ответить
Вони орки, думаєш не будуть викладувати відео, то вони не будуть стріляти ? Плутаєш причину і наслідки, бойові машини в Києві тому, що стріляють, а не тому стріляють, що бойові машини в Києві.
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21.03.2022 15:51 Ответить
 
 