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Захвачена вражеская 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом на Северщине. Еще одна идентичная единица уничтожена в бою, – ОК "Північ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины захватили трофейный экземпляр российской 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом. Еще одна единица уничтожена в бою.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

"Автопарк сил сопротивления Северщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом. Еще одна такая же единица уничтожена в бою", - говорится в сообщении.

Захвачена вражеская 2С19 МСТА-С с боекомплектом на Северщине. Еще одна идентичная единица уничтожена в бою, – ОК Північ 01

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Топ комментарии
+29
Слава Україні! - Героям Слава!
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21.03.2022 12:51
+19
Трофейных скоро будет больше, чем в ВСУ до войны. Молодцом.
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21.03.2022 12:52
+19
ВСУ продолжает доукомплектовываться.
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21.03.2022 12:54
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21.03.2022 12:51 Ответить
На фото тінь привида ?
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21.03.2022 12:52 Ответить
Мабуть кадри 18+ тому замалювали
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21.03.2022 12:55 Ответить
Ні, жива людина
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21.03.2022 12:56 Ответить
На танку залишилась кіптява від згорілого бурята.
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21.03.2022 12:58 Ответить
Таки да, замазали нашого військовослужбовця)
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21.03.2022 12:55 Ответить
Трофейных скоро будет больше, чем в ВСУ до войны. Молодцом.
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21.03.2022 12:52 Ответить
Міста - ************ самоходка рашки

Буде цікаво для наших конструкторів
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21.03.2022 13:14 Ответить
Мста-С образца 1989 года. Ничего нового в ней нет. В империи новее только САУ Коалиция, в тех же количествах, что и пресловутая Армата ( для парадов).
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21.03.2022 13:17 Ответить
То це ж наші і проектували , поки кацапські по курілках сиділи і бухали
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21.03.2022 14:17 Ответить
В хозяйстве пригодится .
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21.03.2022 12:53 Ответить
ВСУ продолжает доукомплектовываться.
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21.03.2022 12:54 Ответить
В хазяйстві знадобиться.
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21.03.2022 12:55 Ответить
Такою штукою мабуть гарно полонених кацапів чавити : кішки, бебехи, гівно з голови, краса ! 👍
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21.03.2022 13:00 Ответить
у кацапів їх всього 450 (по їхнім хотелкам) - 2 залишилось 448. добре дуже добре.
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21.03.2022 13:12 Ответить
Люди кажуть , що бачили вже камази з замальованими знаками фашистів жовтим , досить оперативно техніка орків вже тягає озброєння воїнам світла
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21.03.2022 13:43 Ответить
Мастерский выстрел из "Стугны". Дистанция - 4,5 км.
https://twitter.com/i/status/1505816009827049477
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21.03.2022 13:55 Ответить
 
 