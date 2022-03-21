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армия РФ (15351) война (46696) обстрел (20132) Авдеевка (2200) Кириленко Павел (622)

Российская авиация и артиллерия обстреливают Авдеевку. 1 человек погиб, двое ранены, - Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Авдеевка и ее окрестности потерпели удар российской авиации и артиллерии.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По оперативной информации, в настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых гражданских.

Повреждения или пожары в результате вражеских обстрелов зафиксированы по 15 адресам.

Кроме того, Кириленко уточнил, что обстрел продолжается.

Российская авиация и артиллерия обстреливают Авдеевку. 1 человек погиб, двое ранены, - Кириленко 01
Российская авиация и артиллерия обстреливают Авдеевку. 1 человек погиб, двое ранены, - Кириленко 02
Российская авиация и артиллерия обстреливают Авдеевку. 1 человек погиб, двое ранены, - Кириленко 03
Российская авиация и артиллерия обстреливают Авдеевку. 1 человек погиб, двое ранены, - Кириленко 04
Российская авиация и артиллерия обстреливают Авдеевку. 1 человек погиб, двое ранены, - Кириленко 05
Российская авиация и артиллерия обстреливают Авдеевку. 1 человек погиб, двое ранены, - Кириленко 06

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Шакали
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21.03.2022 13:43 Ответить
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21.03.2022 14:20 Ответить
Почитав коментарии , создаётся впечатление , что там пво вообще нет , самолёты и вертолёты летают в больших колличествах , постоянно и по долгу . Главное Киев , а остальное - не Украина ?
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21.03.2022 14:50 Ответить
****і розбили хостел де я жив у відрядженні.
Едика мийка. От під*ри.
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21.03.2022 15:33 Ответить
 
 