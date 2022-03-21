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Российская авиация и артиллерия обстреливают Авдеевку. 1 человек погиб, двое ранены, - Кириленко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Авдеевка и ее окрестности потерпели удар российской авиации и артиллерии.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
По оперативной информации, в настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых гражданских.
Повреждения или пожары в результате вражеских обстрелов зафиксированы по 15 адресам.
Кроме того, Кириленко уточнил, что обстрел продолжается.
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Едика мийка. От під*ри.