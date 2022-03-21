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От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время российской бомбардировки Харькова погиб 95-летний Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о гибели мужчины сообщает администрация мемориального комплекса "Бухенвальд".

Смерть пожилого мужчины подтвердила его внучка. В дом, где прятался вице-президент Международного комитета бывших узников Бухенвальда, попал российский снаряд. Пенсионер погиб в прошлую пятницу.

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От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+58
Таки фашисти найшли ...
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21.03.2022 15:23
+45
Пережил немецких фашистов, не пережил российских фашистов. Вечная память
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21.03.2022 15:25
+39
Немає слів, окрім ...
Рашисти, ваші діти, онуки, правнуки з покоління в покоління будуть платити за ваші ублюдочні злочини.
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21.03.2022 15:26
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Таки фашисти найшли ...
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21.03.2022 15:23 Ответить
понимаю но наверное немцы тогда что то подозревали нет ты погибнешь не от нас.... а типа от своих советских...сегодня путинско рашистких.. да уж говорят --кому суждено утонуть- не будет повешен-даже если и повесят то веревка оборвётся...
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.. вообще страшно пройти столько страданий мук кругов ада концлагерей выжить прожить...и на закате жизни увидеть кровавые бомбежки убийства гибель людей ...и от кого?! от России и погибнуть от ее же снаряда... такое вряд ли пришло бы в голову фантастам альтернативных фантастических романов сюрреализма или автору романов Скотный двор и 1984 -Оруэлла ....
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21.03.2022 15:33 Ответить
давайте эту новость отравим мудаку шлемазлу Соловьеву и его помету это же эта жидовская морда так печется об бывших узниках концлагерей
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21.03.2022 15:34 Ответить
Да ладно, этот соловйух сразу начнёт рассказывать о зверствах хунты от которой погиб 95-летний Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Русне хоть сцы в глаза... Короче валить их надо вместе с их соловьями, так надёжнее.
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21.03.2022 20:18 Ответить
R.I.P.
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21.03.2022 15:24 Ответить
Пережил немецких фашистов, не пережил российских фашистов. Вечная память
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21.03.2022 15:25 Ответить
Не просто пережив, а чудом, бо залишитися в живих в Пенемюнде шансів небагато. Надсекретний об'єкт
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21.03.2022 17:13 Ответить
Немає слів, окрім ...
Рашисти, ваші діти, онуки, правнуки з покоління в покоління будуть платити за ваші ублюдочні злочини.
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21.03.2022 15:26 Ответить
Ворота Бухенвальда - Jedem das Seine, ******, суки.....
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21.03.2022 15:26 Ответить
Ужасно!
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21.03.2022 15:27 Ответить
покажите это на весь Мир....
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21.03.2022 15:29 Ответить
Об этом немцы первыми сказали как раз. Которые занимаются Бухенвальдом. Наши бы это пропустили.
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21.03.2022 15:31 Ответить
Харьков здесь
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21.03.2022 15:29 Ответить
При фашистах выжил, рашисты оказались хуже.
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21.03.2022 15:30 Ответить
За ГУЛАГ ні слова. За Сталіна теж.
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21.03.2022 15:31 Ответить
пережил немецких фашистов, но не пережил русских фашистов... Судьба
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21.03.2022 15:33 Ответить
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21.03.2022 15:34 Ответить
Руzкий фашиzм победил немецкий фашизм.
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21.03.2022 15:36 Ответить
Суки рашистские!
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21.03.2022 15:39 Ответить
Трагедія 20 століття полягала в тому, що США та Британії треба було допомогти Адольфу Гітлеровичу захопити срану москву, а потім знищити німців на московії, та і у сьому світу.
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21.03.2022 15:41 Ответить
если бы, Адольф, не был маньяком, помешанным на превосходстве арийской расы, то так и было бы. А так, стравили двух маньяков, рассудив, по иезуитски, здраво. С одним, проще договорится, чем с двумя.
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21.03.2022 19:10 Ответить
Да, у него был уникальный шанс стать "белым рыцарем", освободившим Европу от коммунизма. Он решил иначе.
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22.03.2022 06:56 Ответить
і хто тепер фашист???????????????????????????????????????7
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21.03.2022 16:19 Ответить
******* рускій мір. Кацапи то не люди, то скупчення всього сатанинського на окремій території, їх треба нищити, бо вони знищать всіх нас нормальних людей.
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21.03.2022 16:23 Ответить
абсолютної ненависті до всього російського Джерело: https://censor.net/ua/n3327342
Чи чи багаторазові прокльони десятків міліоннів людей ( а може і сотень міліонів - не тільки українці вас проклинають !!! ) - не більші від простої "абсолютної ненависті"
Це просто ненависть - ви і ваші нащадки - прокляті !
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21.03.2022 19:49 Ответить
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21.03.2022 22:55 Ответить
Вмерти дома від кацапського снаряда це був повний PZDC і фантастіка для цієї людини.
Земля пухом нашому герою Українцю.
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22.03.2022 00:03 Ответить
В эвропу отослать эти фоты,и туркам,мож быстрей тогда разродятся на с-300 и с-400
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22.03.2022 16:39 Ответить
 
 