От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время российской бомбардировки Харькова погиб 95-летний Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о гибели мужчины сообщает администрация мемориального комплекса "Бухенвальд".
Смерть пожилого мужчины подтвердила его внучка. В дом, где прятался вице-президент Международного комитета бывших узников Бухенвальда, попал российский снаряд. Пенсионер погиб в прошлую пятницу.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.. вообще страшно пройти столько страданий мук кругов ада концлагерей выжить прожить...и на закате жизни увидеть кровавые бомбежки убийства гибель людей ...и от кого?! от России и погибнуть от ее же снаряда... такое вряд ли пришло бы в голову фантастам альтернативных фантастических романов сюрреализма или автору романов Скотный двор и 1984 -Оруэлла ....
Русне хоть сцы в глаза... Короче валить их надо вместе с их соловьями, так надёжнее.
Рашисти, ваші діти, онуки, правнуки з покоління в покоління будуть платити за ваші ублюдочні злочини.
Чи чи багаторазові прокльони десятків міліоннів людей ( а може і сотень міліонів - не тільки українці вас проклинають !!! ) - не більші від простої "абсолютної ненависті"
Це просто ненависть - ви і ваші нащадки - прокляті !
Земля пухом нашому герою Українцю.