От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО

Во время российской бомбардировки Харькова погиб 95-летний Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о гибели мужчины сообщает администрация мемориального комплекса "Бухенвальд".

Смерть пожилого мужчины подтвердила его внучка. В дом, где прятался вице-президент Международного комитета бывших узников Бухенвальда, попал российский снаряд. Пенсионер погиб в прошлую пятницу.

Также смотрите: "Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - оккупанты обстреляли Николаев. ВИДЕО