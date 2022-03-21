РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13207 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
10 318 10
война (46696) Госпогранслужба (5399) Луганщина (6244) диверсия (228)

Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Недавно пограничники в Луганской области обнаружили и задержали мужчину, который пытался совершить диверсию на мосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как сообщается, после чего пограничники совместно с представителями СБУ провели обыск места жительства диверсанта. У мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордов шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ.

Задержанный передан Национальной полиции Украины, его лицо и состав правонарушения выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен информатор оккупантов в Запорожской области. Предатель изучал местонахождение сил и средств ВСУ, - Нацполиция

Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 01
Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 02
Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 03
Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 04
Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 05

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Сергії, ти йолоп? Чи просто не усі фото додивився? На х.. цей твій висер?
показать весь комментарий
21.03.2022 16:22
+2
Обвьязать этой хренью и поджечь.Пущай полетает!
показать весь комментарий
21.03.2022 18:29
+1
Якщо під товарним потягом на мосту підірвати навіть 200 грамів може багато шкоди накоїти.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергії, ти йолоп? Чи просто не усі фото додивився? На х.. цей твій висер?
показать весь комментарий
21.03.2022 16:22 Ответить
хоч фотки глянь. Там як мінімум чотири таких шашки, і то далеко не факт, що тобі їх всі сфоткали.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:32 Ответить
Якщо під товарним потягом на мосту підірвати навіть 200 грамів може багато шкоди накоїти.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:22 Ответить
Обвьязать этой хренью и поджечь.Пущай полетает!
показать весь комментарий
21.03.2022 18:29 Ответить
а чо рыло запроданця не показали?
показать весь комментарий
22.03.2022 06:55 Ответить
Там +18. Пользуясь случаем, обращаюсь к правоохранителям, к их совести,в таких случаях сдерживайте себя, первым делом делайте фотку фейса, не доводите дело до того момента, что фотку сделать можно, но ее уже нельзя нигде публиковать
показать весь комментарий
22.03.2022 08:33 Ответить
 
 