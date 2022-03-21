В Донецкой области россияне обстреляли братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате российских обстрелов в Торецкой громаде повреждена братская могила воинов, павших в боях с нацистами.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ
"Все, что нужно знать о "денацификации" от россиян. На Донетчине уже четыре достопримечательности Второй мировой войны пострадали от российских обстрелов, в том числе три братские могилы. Нацисты сегодня — это россияне! Каждый из них несет ответственность за преступления своей страны!", – сообщает Павел Кириленко.
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Так що не ***** дурепало.
Але те, що Україна була окупована спочатку кацапами, потім німцями, а потім знову кацапами - це неоспоримий факт, і страждань та смертей від кацапської окупації було на порядок більше, ніж від німецької.
А отже усі ці асвабадітєлі зі сталінської армії - такі ж самі окупанти, що і зараз. І поки ви, ****** совки не зрозумієте цю просту істину, Україна ніколи не стане незалежною та цивілізованою країною!
Чи тобі не знати, як кацапи захоплюються стадіним, особливо його масовими вбивствами