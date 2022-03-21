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"Волки" 128-й бригады взяли в плен группу боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Горные штурмовики из подразделения "Волки" 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во взаимодействии с пограничниками, нацгвардейцами при поддержке подразделений артиллерии взяли в плен четырех врагов – боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые воюют против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в соцсети "Фейсбук".

"Одетые в разную форму и плохо экипированные пленные выглядят плачевно, росармия использует этих мобилизованных "бойцов" по сути как пушечное мясо", - говорится в сообщении.

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Волки 128-й бригады взяли в плен группу боевиков так называемых ЛНР и ДНР 01
Волки 128-й бригады взяли в плен группу боевиков так называемых ЛНР и ДНР 02
Волки 128-й бригады взяли в плен группу боевиков так называемых ЛНР и ДНР 03

Данные пленных, взятые из их документов:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 года, г. Луганск. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Живет в г. Луганск, г. Александровск, пос. Тепличное, ул. Виноградная, 17-А;

Клецов Артем Анатольевич, 21.11.1984 года, место рождения с.Строково Шахтаского района Донецкой области;

Поляков Сергей Николаевич, 7.03.1982 года, место рождения с.Хорошее Славяносербского района Луганской области;

Гуня Андрей Петрович, 14.07.1975 года, место рождения г.Красный Луч Луганской области. Место жительства г.Красный Луч, пгт Софиевский, ул.Сдобнова, 1-А/6.

"Поскольку "Фейсбук" по жалобе россиян блокирует публикации по обнародованным персональным данным, 128 бригада вскоре разместит фото документов пленных на других ресурсах."

Надеемся, что сам факт плена станет предметом для размышлений "горячих голов" с оккупированных территорий, которые намерены воевать с Украиной", - отметили в бригаде.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
Вбити на місці
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21.03.2022 16:31
+35
хватит пленных
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21.03.2022 16:32
+34
Ну і нахєр це донбасядло потрібне? Пішли проти народу свого,суки. Валіть їх на місці й без розголосу.
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21.03.2022 16:34
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21.03.2022 16:31 Ответить
Відносно українського законодавства, це громадяни України які займаюся або найманством, якщо за це отримують хоч якійсь гроші, а або це озброєні бандитські зграї. Їх можна знищувати образу, або саджати у тюрму по статтях карного кодексу. А ще є стаття зрада Батьківщини. На таких дупоголових міжнародна конвенція про військовополонених не розповсюджується. Це звичайні карні злочинці.
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21.03.2022 17:48 Ответить
предварительно обоссав.
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22.03.2022 04:15 Ответить
бойцы гвардии спецназа особого назначения лугандона
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21.03.2022 16:31 Ответить
Скорее бойцы алко назначения
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21.03.2022 16:52 Ответить
Цукерберг-*******-рептилоид. Наши вояки-найкращі!
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21.03.2022 16:31 Ответить
Цукенберг явно не Цукорман
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21.03.2022 16:33 Ответить
хватит пленных
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21.03.2022 16:32 Ответить
Це не полонені ,це - зрадники ,яких потрібно розстрілювати на місці.
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21.03.2022 17:07 Ответить
Горно-копытная рулит
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21.03.2022 16:32 Ответить
це хто горно копитна? 128?
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21.03.2022 16:34 Ответить
Да, хлопцы сами себя так ласково называют )
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21.03.2022 16:36 Ответить
Ну це даремно.
Треба було роззброїти, дати кожному по сокирі і влаштувати гладіаторський бій!
А переможця, можна і у полон взяти!
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21.03.2022 16:32 Ответить
Дайте їм лопати, нехай вириють собі яму. А можуть рити і без лопат, ну а далі...
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21.03.2022 16:32 Ответить
А далі , по закону воєнного часу , за зраду - шнурок на шию .
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21.03.2022 16:39 Ответить
А що в Законі для військового часу для таких....годувати іх, лікувати...?
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21.03.2022 16:33 Ответить
Цікаво який вік. Діди за 60?
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21.03.2022 16:33 Ответить
У тексті є дати народження.
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21.03.2022 16:37 Ответить
Ну і нахєр це донбасядло потрібне? Пішли проти народу свого,суки. Валіть їх на місці й без розголосу.
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21.03.2022 16:34 Ответить
не факт, що самі вони пішли. скоріше примусово мобілізували їх і погнали на убой.
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21.03.2022 17:55 Ответить
А какая разница? У них была возможность уже 100 раз отковылять и сдаться в плен, но они этого не сделали.
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22.03.2022 13:03 Ответить
кстати, а вроде где то выкладывали телефон на который надо позвонить чтобы сдаться Украине?
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22.03.2022 22:05 Ответить
Этих сразу, на месте...
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21.03.2022 16:35 Ответить
"Оскільки "Фейсбук" за скаргою росіян блокує публікації з оприлюдненими персональними даними... В параші вже немає "Фейсбуку," значить і забороняти нема кому!
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21.03.2022 16:36 Ответить
Грьобаний фейсбук , цукерманівска контора де казломорді чуються як риба в воді .теж саме на ютюбі , ольгінські тролі , як вдома чуються .
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21.03.2022 16:37 Ответить
ВОВКАМ-респект та вдалого полювання...
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21.03.2022 16:37 Ответить
Этих желательно расстреливать. Жуткие люди
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21.03.2022 16:39 Ответить
"що воюють проти України як союзники армії Росії"

не союзники, а холуї!
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21.03.2022 16:39 Ответить
То не полонені, то зрадники. Ніякої конвенції.
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21.03.2022 16:43 Ответить
Этот биомусор ваще не нужен никому. Разве только на разминирование пустить.
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21.03.2022 16:45 Ответить
Покажіть їх рожи щоб йх опознали ті кого вони кривдили на окупованих територіях
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21.03.2022 16:52 Ответить
128 зверюги
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21.03.2022 16:53 Ответить
Цікаво, чому у полонених завжди штанці спущені, у свіжоспечених - взагалі немає?! Що ж це вони таке робили ?! А як техніка розбабахкана - то кругом завжди якесь ганчір"я валяється, труси чи що
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21.03.2022 16:53 Ответить
Штаны подрезают чтобы не сбежали при конвоировании
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21.03.2022 20:01 Ответить
расстрелять!!
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21.03.2022 17:01 Ответить
Ютуб кінчений блокує коменти з словами «параша, вата, кацап, лапті і т.д.». Таке враження, що там досі модери з ватностану
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21.03.2022 17:03 Ответить
В биолабораторию их для опытов
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21.03.2022 17:03 Ответить
Наші легіні! Їмили пусрате гунно
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21.03.2022 17:11 Ответить
Цю колоборанську наволоч розстріляти на місці .
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21.03.2022 17:21 Ответить
Расплескалась синева
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21.03.2022 17:26 Ответить
По моему, оптимально было бы их прикопать на месте.
Мы до сих пор пожинаем плоды излишней толерантности к кацапам...
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21.03.2022 17:26 Ответить
Згідний навіть на фото вбитих...не полонених...
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21.03.2022 17:51 Ответить
хлопці, вже вистачить полонених: куля в живіт, через пару годин в голову. Не треба ця нечисть нам
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21.03.2022 17:54 Ответить
Годі вже називати їх "так звані "днр і лнр". Це проросійські терористи з Луганської та Донецької областей.
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21.03.2022 17:55 Ответить
А нафига они в плену? Это предатели, такие же как раньше были полицаи. Эту мразоту, притянувшую русский мир на нашу землю - кончать на месте.
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21.03.2022 18:14 Ответить
Двоїх бачу, а ще два де, вже напевно хтось відправив до себе, додому картоху садити.
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21.03.2022 18:35 Ответить
ну шо, дамбасятина, довольны теперь, шо Путин "ввёл"? Всё как вы просили!
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21.03.2022 21:05 Ответить
Брати в полон зрадників це дурне діло, допитати і амінь
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21.03.2022 22:41 Ответить
Краще прикопайти їх, ци покидьки ходять по окупованих селищах та розстрілюють всіх хто був в ато.
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21.03.2022 23:37 Ответить
нету никакого красного луча. Есть г. Хрустальный
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22.03.2022 00:17 Ответить
Зачем давать информацию полугодовой давности, что больше нечего писать
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08.09.2022 13:54 Ответить
 
 