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Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Мы воюем против одной из самых многочисленных армий в мире за наше спасение. Против ракет, бомб и реактивной артиллерии. Против оккупантов, расстреливающих беженцев на дорогах. Которые убивают обычных мирных людей, создают искусственный голод целым городам, сжигают жилые кварталы. Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой", - заявил Зеленский и опубликовал подборку фотографий с кадрами ужасов войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал немцев бойкотировать российские товары: Жмите, чтобы РФ ушла из Украины, чтобы наступил мир

Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский 01
Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский 02
Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский 03
Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский 04
Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский 05
Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский 06
Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский 07
Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский 08
Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский 09
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21.03.2022 17:26 Ответить
Знищений мордор = щаслива Україна.
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21.03.2022 17:26 Ответить
Даже если Россия не объявит формальный дефолт, он уже произошел.
Даже если не будет сажать на 5 лет за покупку долларов на черном рынке, их уже все равно нет.
Даже если не введет выездные визы - все равно ехать некуда.
Российская система импортозамещения потерпела крах из-за отсутствия импортных составляющих - и это не шутка.
Кремль так активно рассказывал о неуязвимости российской экономики, что и сам в это поверил.
А ситуация в ней гораздо хуже, чем в российской армии.

Если оправдается прогноз о падении ВВП России на 30%, это будет означать крах государства - ниже показатели падали только в 1918-1919 годах. Не военные поражения, а экономический коллапс привели к взрыву революции в феврале 1917 года. В 1991 году войны вообще не было, однако пустых полок хватило для разрушения СССР. И даже если эмбарго на российские нефть и газ не будет введено сейчас - то лет через пять мировая энергетика откажется от них естественным путем. И вот тогда точно точка. Последняя.

Ибо Хью Лори (ну, так говорят) захотел поддержать Украину, бойкотируя российские товары, и с удивлением узнал, что Россия ничего не производит (кроме вселенской тоски и нежити).

Украине осталось продержаться еще несколько недель, максимум несколько месяцев. И экзамен для мировой истории на право иметь собственное государство будет, наконец, сдан. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/21/460038/
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21.03.2022 17:28 Ответить
Валяюсь под столом, Хью-маладец.
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21.03.2022 18:05 Ответить
Экзамен на государство не будет здан пока Украина не создаст ЯО, ПВО и не расстреляет олигархов/коррупционеров.
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21.03.2022 18:24 Ответить
Хочеш миру - готуйся до війни (с)
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21.03.2022 17:31 Ответить
І почали цю війну хвашисти нинішні-расєянє...
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21.03.2022 17:34 Ответить
Срані кацапи.
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21.03.2022 17:57 Ответить
75% роzziян это нравиться. страна-п#д@р@c.
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21.03.2022 18:05 Ответить
Згорить Москва... і буде свято,і все буде Україна!
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21.03.2022 20:09 Ответить
Украина объявила войну?
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22.03.2022 00:50 Ответить
Самый дебильный вопрос ватника...
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22.03.2022 07:08 Ответить
 
 