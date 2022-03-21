Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
"Мы воюем против одной из самых многочисленных армий в мире за наше спасение. Против ракет, бомб и реактивной артиллерии. Против оккупантов, расстреливающих беженцев на дорогах. Которые убивают обычных мирных людей, создают искусственный голод целым городам, сжигают жилые кварталы. Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой", - заявил Зеленский и опубликовал подборку фотографий с кадрами ужасов войны в Украине.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал немцев бойкотировать российские товары: Жмите, чтобы РФ ушла из Украины, чтобы наступил мир
Пожалуйста, подождите...
Даже если не будет сажать на 5 лет за покупку долларов на черном рынке, их уже все равно нет.
Даже если не введет выездные визы - все равно ехать некуда.
Российская система импортозамещения потерпела крах из-за отсутствия импортных составляющих - и это не шутка.
Кремль так активно рассказывал о неуязвимости российской экономики, что и сам в это поверил.
А ситуация в ней гораздо хуже, чем в российской армии.
Если оправдается прогноз о падении ВВП России на 30%, это будет означать крах государства - ниже показатели падали только в 1918-1919 годах. Не военные поражения, а экономический коллапс привели к взрыву революции в феврале 1917 года. В 1991 году войны вообще не было, однако пустых полок хватило для разрушения СССР. И даже если эмбарго на российские нефть и газ не будет введено сейчас - то лет через пять мировая энергетика откажется от них естественным путем. И вот тогда точно точка. Последняя.
Ибо Хью Лори (ну, так говорят) захотел поддержать Украину, бойкотируя российские товары, и с удивлением узнал, что Россия ничего не производит (кроме вселенской тоски и нежити).
Украине осталось продержаться еще несколько недель, максимум несколько месяцев. И экзамен для мировой истории на право иметь собственное государство будет, наконец, сдан. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/21/460038/