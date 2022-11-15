В Лондоне на аукцион выставили антивоенную картину Бенкси, средства по продаже которой пойдут на помощь "Охматдету". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
На продажу была выставлена уникальная антивоенная картина Бенкси Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Картину на аукцион выставили анонимно, а средства будут направлены в поддержку НДСБ Охматдет. Сейчас в заведении лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
Тихий аукцион завершится 27 марта 2022 года. Торги начинаются с 20 000 фунтов стерлингов.
Организаторы акции отмечают: "Несмотря на активные обстрелы и авиаудары Российской Федерации, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, доставляемых в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь предоставляется пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы".
"Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность благотворителям, которые приобщаются к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны", - отмечают в Минздраве.
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то они перестарались)
экипировка слишком хорошая и винтовок таких у них нет
хотя на кадрах с херсона или мелитополя "асвабадители" были
у них хорошая была относительно экиировка, еще и с камерами на шлемах