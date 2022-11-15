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В Лондоне на аукцион выставили антивоенную картину Бенкси, средства по продаже которой пойдут на помощь "Охматдету". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

На продажу была выставлена уникальная антивоенная картина Бенкси Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Картину на аукцион выставили анонимно, а средства будут направлены в поддержку НДСБ Охматдет. Сейчас в заведении лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Лондоне на аукцион выставили антивоенную картину Бенкси, средства по продаже которой пойдут на помощь Охматдету 01

Тихий аукцион завершится 27 марта 2022 года. Торги начинаются с 20 000 фунтов стерлингов.

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Организаторы акции отмечают: "Несмотря на активные обстрелы и авиаудары Российской Федерации, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, доставляемых в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь предоставляется пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы".

"Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность благотворителям, которые приобщаются к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны", - отмечают в Минздраве.

Автор: Анастасія Потіха
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слева морда знакомая ...
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21.03.2022 17:34 Ответить
А мені і права знайома
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21.03.2022 17:39 Ответить
Зліва - Пуйло, а справа хто?
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21.03.2022 22:04 Ответить
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-щира українська подяка...
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21.03.2022 17:36 Ответить
якби замість лапки було написано "хутін - *****" - заплатили б у кілька разів більше
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21.03.2022 18:35 Ответить
Тут їхнє лицемірство продемонстровано. Кров'ю малюють знак миролюбства, а світ - під їхнім прицілом.
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21.03.2022 22:03 Ответить
Бєнкси - красавчик, без вопросов
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21.03.2022 17:36 Ответить
если они хотели показать рашен военных
то они перестарались)
экипировка слишком хорошая и винтовок таких у них нет

хотя на кадрах с херсона или мелитополя "асвабадители" были
у них хорошая была относительно экиировка, еще и с камерами на шлемах
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21.03.2022 17:47 Ответить
так то ж не солдатушки-гарматне мясо, то ОМОН - поліцаї
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21.03.2022 18:33 Ответить
Ага, от через таких лицемірних лєвих підорів - "ми проти війни" - роззброюються нормальні цивілізовані країни. І потім, до них приходить якесь ху"ло, сталін, мао, чи якийсь йо"аний пол пот і влаштовує чергову разруху та геноцид.
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21.03.2022 18:05 Ответить
ТАК А ГДЕ ЖЕ ПУТИН СО ВЗРЫВЧАТКОЙ !?)
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22.03.2022 00:17 Ответить
 
 