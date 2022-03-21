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Захватчики обстреляли авто в Запорожской области, ранены 2 детей и 4 взрослых. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты открыли огонь из автоматов по двум автомобилям, в которых мирные люди эвакуировались гуманитарным коридором.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрмияInform.

Это произошло в населенном пункте Малиновка Запорожской области. Ранения получили двое малолетних детей, три женщины и мужчина.

"Мы проехали российский блокпост в сторону Полтавки. На нем никого не было. Однако в метрах 100 от него по нам начали стрелять российские солдаты, занявшие село", - рассказала пострадавшая жительница Малиновки.

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Военные медики запорожской теробороны эвакуировали пострадавших и предоставили им медицинскую помощь. Дети срочно отправлены в Запорожскую областную детскую больницу.

"Российские оккупанты, как обычно, обвинили в этом преступлении военнослужащих ВС Украины. Пострадавшие полностью опровергли эту дезинформацию", - пишет "АрмияInform".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вооруженной агрессии РФ погибли 115 детей, более 140 ранены

Захватчики обстреляли авто в Запорожской области, ранены 2 детей и 4 взрослых 01
Захватчики обстреляли авто в Запорожской области, ранены 2 детей и 4 взрослых 02
Захватчики обстреляли авто в Запорожской области, ранены 2 детей и 4 взрослых 03
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Топ комментарии
+39
Кацап-м'ясник і цим все сказано...Горіти вам у пеклі кацапські вбивці...
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21.03.2022 18:27
+30
Здохніть мокшанські тварюки
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21.03.2022 18:28
+13
Хай всі енергетичні центри Великого Всесвіту спрямують свою руйнівну силу на нелюдів, що прийшли в Український дім зі зброєю.

Їхня проклята всіма недокраїна сама скоро заллється кров'ю і буде рватися на шмаття.
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21.03.2022 18:36
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Кацап-м'ясник і цим все сказано...Горіти вам у пеклі кацапські вбивці...
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21.03.2022 18:27 Ответить
Здохніть мокшанські тварюки
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21.03.2022 18:28 Ответить
Твари кацапские , горите в огне ...
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21.03.2022 18:36 Ответить
Хай всі енергетичні центри Великого Всесвіту спрямують свою руйнівну силу на нелюдів, що прийшли в Український дім зі зброєю.

Їхня проклята всіма недокраїна сама скоро заллється кров'ю і буде рватися на шмаття.
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21.03.2022 18:36 Ответить
Очень много оккупантов закапывают в землю на россии. ВСУ утилизируют захватчиков, и будет еще больше
Смотрите видео и ставьте лайки!!! - https://youtu.be/zonu-y3zQ2A
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21.03.2022 18:45 Ответить
Это пи.дец, они что уже за Гуляйполе зашли ????? Село за селом (
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21.03.2022 18:48 Ответить
До гуляйполя они не дошли ,не дают
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21.03.2022 18:57 Ответить
Куда смотрит наш главнокомандующий ? Фашистские путинские оккупанты выбрали ползучую тактику захватывая и продвигаясь малыми сёлами окутывая как паутина большие города ? ? ?
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21.03.2022 18:52 Ответить
говнокамандующий смирнов, не кизди ботяра рашинская
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21.03.2022 19:02 Ответить
за кожну поранену дитину треба вбивати одног полоненного, за кожну вбиту 3
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21.03.2022 18:58 Ответить
Расисты потеряли огромное количество техники, 15 тыс солдат, офицеров и генералов, из за этого убивают гражданских каждый день. Из приграничных мест нужно было эвакуировать женщин и детей заранее! Молодёжь сейчас слишком умная в гаджетах, не слышит стариков и не слушает кто такие москали и кто такой Бандера, какие кацапы исторически нелюди, вот результат - заложники, убитые дети и женщины. Я слушал своих предков и мне дали урок - красноармейцы это бандиты, убийцы мирного населения и террористы. Древнейший город Бухара и его многочи ленрые уникальные архитектурные памятники были разбомблены в гражданскую войну так же как Мариуполь. Россия это дикая и умственно отстала орда.
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21.03.2022 19:38 Ответить
УСІ УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗДОБУВАТИ ЗБРОЮ ТА ВІДКРИТИ ЦІЛОДОБОВЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ САФАРІ НА ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ ПОКИДЬКІВ...!!! СТРІЛЯТИ ПО НИХ І ВБИВАТИ ЇХ МАЄ УСЕ, щоб вони боялися навіть кашлянути...!!!
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21.03.2022 19:50 Ответить
 
 