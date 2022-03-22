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Войска РФ в Авдеевке убили 5 мирных жителей, 20 человек ранены, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты сегодня убили пять мирных жителей в Авдеевке.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Войска РФ в Авдеевке убили 5 мирных жителей, 20 человек ранены, - ОВА 01

"Так сейчас выглядит Авдеевка. Этот ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Русские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили", - говорится в сообщении.

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Дай Бог, чтобы так горела вся хрюсия от Кенигсберга до Владивостока.
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21.03.2022 22:29 Ответить
МерZота та Vиродки
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21.03.2022 22:30 Ответить
Зеля, скажи где здесь компромис?
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21.03.2022 22:30 Ответить
За кожного нашого, 10 треба відплатити. Жалію, що по стану здоров'я не можу.
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21.03.2022 22:31 Ответить
В Запорожской области сегодня был ******** танк т90 Владимир


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21.03.2022 22:33 Ответить
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21.03.2022 22:37 Ответить
 
 