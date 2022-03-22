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Войска РФ в Авдеевке убили 5 мирных жителей, 20 человек ранены, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты сегодня убили пять мирных жителей в Авдеевке.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Так сейчас выглядит Авдеевка. Этот ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Русские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили", - говорится в сообщении.
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