Войска РФ в Авдеевке убили 5 мирных жителей, 20 человек ранены, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты сегодня убили пять мирных жителей в Авдеевке.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Так сейчас выглядит Авдеевка. Этот ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Русские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили", - говорится в сообщении.

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