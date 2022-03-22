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Абрамович (91) Турция (3231) яхта (71)

Молодые украинские яхтсмены пытались помешать яхте Абрамовича пришвартоваться в Турции. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские дети пытались помешать яхте олигарха Романа Абрамовича пришвартоваться в Бодруме, Турция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Empr.media.

Чтобы скрыться от санкций, Абрамович перегнал свои яхты в Турцию. Узнав об этом, команда молодых яхтсменов решила помешать ему. Дети и их тренер встали между яхтой и причалом, пытаясь заблокировать попытку корабля пришвартоваться в порту.

Юным героям удалось продержать блокаду 15 минут, но позже прибыла турецкая полиция. Детей доставили в полицейский участок; полиция записала паспортные данные яхтсменов и отпустила их. В настоящее время яхта Абрамовича находится в Бодруме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Абрамович спасает яхту от санкций: перегнал из Испании в Черногорию. КАРТА

Молодые украинские яхтсмены пытались помешать яхте Абрамовича пришвартоваться в Турции 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
У всьому світі тепер не повині вбивці почувати себе комфортно і в безпеці. Весь світ повинен повстати проти абсолютного зла і найбільшого терориста.
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22.03.2022 03:19
+15
або яхти з самонаведенням
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22.03.2022 04:15
+15
маленький ,але вільний човник , робить супротив мега-яхті яка куплена на вкрадені гроші ...У цьому фото вся краса і біль
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22.03.2022 05:28
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Молодцы. Но, разума нет. Подвергать себя опасности. Проще радиоуправляемые яхты.
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22.03.2022 03:14 Ответить
або яхти з самонаведенням
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22.03.2022 04:15 Ответить
Канонерка называется. Загрузил тротильчиком - и сиди на бережку.. Управляй!!
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22.03.2022 05:23 Ответить
брандер
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22.03.2022 07:13 Ответить
Канонерка - это артиллерийское плавсредство.
А "загрузил тротильчиком" - это управляемая торпеда...ну или брандер тоже подходит.
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22.03.2022 13:03 Ответить
Проще рассыпать ночью с дрона 10 грамм кокса и анонимный звонок в полицию. Яхта будет арестована надолго.
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22.03.2022 08:55 Ответить
У всьому світі тепер не повині вбивці почувати себе комфортно і в безпеці. Весь світ повинен повстати проти абсолютного зла і найбільшого терориста.
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22.03.2022 03:19 Ответить
І Земля і гори і вода повстане.
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22.03.2022 03:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wZs8M0j3SsA

Прощай страна рабов
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22.03.2022 04:11 Ответить
Голодуха у них скоро будет. Причём реальная и конкретная с конибализмом, все как при коммуняках 🤙👍💥
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22.03.2022 04:19 Ответить
а шишки, репа, валежник?
а еще ж йожики(((
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22.03.2022 04:44 Ответить
А ось їжачків жалко.
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22.03.2022 07:04 Ответить
не те слово..як жалко..
але є надія , що вони сховаються
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22.03.2022 07:14 Ответить
маленький ,але вільний човник , робить супротив мега-яхті яка куплена на вкрадені гроші ...У цьому фото вся краса і біль
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22.03.2022 05:28 Ответить
Выдайте парням базуки!
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22.03.2022 05:37 Ответить
уверен. с электродрелью и 20 кг. тротила дело пойдет намного быстрей ************
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22.03.2022 05:42 Ответить
Топить их ещё будут рашистов, как и корабли фашистской Германии.
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22.03.2022 06:16 Ответить
Щас турки заломят тройную цену за швартовку этого корыта, а не заплатит отожмут
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22.03.2022 06:21 Ответить
не розумію я цих російських олігархів і їхню тягу до оцих нехай і розкішних, але все ж барж. яхта в моєму сприйнятті - це вітрила.
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22.03.2022 06:21 Ответить
Пане Андрію, та все просто - які мізки, така й "яхта".
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22.03.2022 06:41 Ответить
Іспанці говорили, що яхту Абрамовича заарештували, заморозили і він тепер не має права їй користуватися, що чергова іспанська брехня?
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22.03.2022 06:53 Ответить
Нація Героїв! Молоде покоління українців,загонить ка цапів за можайські гори!
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22.03.2022 06:59 Ответить
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22.03.2022 08:50 Ответить
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22.03.2022 08:51 Ответить
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22.03.2022 08:52 Ответить
"напівсанкції" : яхти міліонерів арештували,яхти путіна і міліардера Абрамовіча-ні.Деякі підприємства торгуючі нафтою попали під санкції,ембарго на торгівлю нафтою -ні...
Про що говорити,якщо ми самі газ транзитуємо у повному об"ємі,а налічку,можливо пожертвування на армію або ще щось наші Авакови вивозять мілліонами в Румунію....
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22.03.2022 07:05 Ответить
Газ транспортируют, потому что орки не обстреливают систему, берегут.
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22.03.2022 07:17 Ответить
Магнитная мина юным яхтсменам точно бы не помешала.
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22.03.2022 07:48 Ответить
Юні яхтсмени перешкоджали, а турецькі ************* з берегової охорони лише сприяли яхті олігарха пришвартуватись. Паспортні дані українців для чого записали? Щоб передати в кремль? Позиція Пердоганії в цій війні нагадує гнучку в хребті позицію бульбофюрера.
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22.03.2022 07:59 Ответить
А може їхні дані переписали, щоб виплатити кожному по 10 К баксів ?
А яхту Абрамовича добряче пошкребли об турецький причал.
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22.03.2022 08:29 Ответить
Де там туркофіли, чому не нахвалюють Єрдогана?
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22.03.2022 11:23 Ответить
надо было потопить в *****!
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22.03.2022 12:39 Ответить
Масштабы кораблика поражают. Это сейчас яхтами называют, как то не очень вяжется с представлением среднестатистического обывателя.
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22.03.2022 17:11 Ответить
Ну наши то полюбэ есть в бодруме,киньте им инфу,пусть хоть стёкла **********
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22.03.2022 20:37 Ответить
НАДО НЕ ЯХТСМЕНОВ, А ВОДОЛАЗОВ ЗВАТЬ !!! И ЖЕЛАТЕЛЬНО НОЧЬЮ !)
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22.03.2022 20:54 Ответить
 
 