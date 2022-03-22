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Молодые украинские яхтсмены пытались помешать яхте Абрамовича пришвартоваться в Турции. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские дети пытались помешать яхте олигарха Романа Абрамовича пришвартоваться в Бодруме, Турция.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Empr.media.
Чтобы скрыться от санкций, Абрамович перегнал свои яхты в Турцию. Узнав об этом, команда молодых яхтсменов решила помешать ему. Дети и их тренер встали между яхтой и причалом, пытаясь заблокировать попытку корабля пришвартоваться в порту.
Юным героям удалось продержать блокаду 15 минут, но позже прибыла турецкая полиция. Детей доставили в полицейский участок; полиция записала паспортные данные яхтсменов и отпустила их. В настоящее время яхта Абрамовича находится в Бодруме.
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+32 Aut Ogen
показать весь комментарий22.03.2022 03:19
+15 Микола Папізже
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+15 vetalman807
показать весь комментарий22.03.2022 05:28
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А "загрузил тротильчиком" - это управляемая торпеда...ну или брандер тоже подходит.
Прощай страна рабов
а еще ж йожики(((
але є надія , що вони сховаються
Про що говорити,якщо ми самі газ транзитуємо у повному об"ємі,а налічку,можливо пожертвування на армію або ще щось наші Авакови вивозять мілліонами в Румунію....
А яхту Абрамовича добряче пошкребли об турецький причал.