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Обнародованы спутниковые снимки последствий уничтожения оккупантами Ирпеня, Мариуполя и Чернигова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Ирпеня, Мариуполя и Чернигова на 21 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

На кадрах из космоса видны последствия ежедневных обстрелов населенных пунктов российскими оккупантами.

Снимки городов идут по порядку.

Обнародованы спутниковые снимки последствий уничтожения оккупантами Ирпеня, Мариуполя и Чернигова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время оккупанты могут предпринять попытку форсирования реки Ирпень, - Киевская ОВА

Обнародованы спутниковые снимки последствий уничтожения оккупантами Ирпеня, Мариуполя и Чернигова 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Город, который сдерживает натиск врага, - последствия вражеских обстрелов Чернигова. Фоторепортаж

Обнародованы спутниковые снимки последствий уничтожения оккупантами Ирпеня, Мариуполя и Чернигова 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти знищують інфраструктуру Маріуполя. ВIДЕО
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Топ комментарии
+67
хочу дочекатися щоб такі фото були з мацкви і пітера
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22.03.2022 08:10
+34
Тварей, которые показывали, будто бы Донецк постоянно обстреливается, нужно казнить в первую очередь. Это они 8 лет зомбировали орков, превратив 80% населения мордора в брызжущих слюною бешеных скотов, мечтающих только убивать.
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22.03.2022 08:19
+23
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22.03.2022 08:27
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хочу дочекатися щоб такі фото були з мацкви і пітера
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22.03.2022 08:10 Ответить
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22.03.2022 08:21 Ответить
Сподіваюсь, що таке фоткати ніхто не буде. Навіщо витрачати ресурси супутника? Хіба для морального задоволення.
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22.03.2022 09:35 Ответить
Тварей, которые показывали, будто бы Донецк постоянно обстреливается, нужно казнить в первую очередь. Это они 8 лет зомбировали орков, превратив 80% населения мордора в брызжущих слюною бешеных скотов, мечтающих только убивать.
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22.03.2022 08:19 Ответить
І які розповідали про це з трибуни Верховоної Ради
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22.03.2022 08:28 Ответить
Хочу зазначити , що їх пропаганда вже 300 років відмічає , щоб ви не думали , що з'явилося якесь ***** і вони стали такими ..
А от смертельна проблема України полягає в тому , що у владу нарід допускає манкуртів , що ніколи нормально не працювали для зміцнення обороноздатності не відчували душу України
24 числа почався наслідок цих помилок
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22.03.2022 08:38 Ответить
Кто-то на самом деле считает что орков заботили "обстрельі" Донецка?
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22.03.2022 08:42 Ответить
Оркам нужна была пища для ненависти. Эту пищу им давали в течение 8 лет, чтобы довести уровень ненависти почти до тотального.
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22.03.2022 10:30 Ответить
Мордор буде зруйновано.Маріуполь.
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22.03.2022 08:24 Ответить
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22.03.2022 08:27 Ответить
Отлично,одним русским пид.ром на белом свете меньше.
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22.03.2022 08:39 Ответить
Кхарашо...
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22.03.2022 08:46 Ответить
вышел лёха весь, да и х#й с ним
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22.03.2022 11:13 Ответить
мирне небо над росією і треба було захищати над росією в крайньому випадку на забайкальї, а не в Україні, Сирії чи ще десь.
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22.03.2022 20:17 Ответить
МАРИК, 18.03.22
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22.03.2022 08:49 Ответить
МАРИК 18.03.22
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22.03.2022 08:50 Ответить
русские раssейских войск так "асвабождали" грозный и села
только тогда был информационный вакуум
да и журналистов почти туда не пускали

да и "внутрее дело страны"...

басаев с своим отрядом захватил роддом не просто так
а выдвинуть ультиматум чтобы война остановилась
а вонючие сми и до сих пор
рассказывают что это "терракт"
терроризм это вот такие бомбардировки городов с ультиматумами
на российские города бомбы не падают
поэтому они рады пока бомбы не падают
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22.03.2022 08:57 Ответить
Именами героев Ичкерии в Украине названы улицы. После завершения этой войны, еще и памятники установим. Украинцы помогали чеченцам в борьбе за независимость от мордора, поэтому настоящие чеченцы (а не кадыровские проститутки) сегодня воюют на стороне Украины.
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22.03.2022 10:33 Ответить
Да не было и тогда никакого вакуума . Просто выродкам всё равно кого убивать , особенно безоружных . А во всём мире закрыли глаза на то , что нелюди убили больше 300000 человек .
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22.03.2022 11:55 Ответить
Ну як же "не було". Може пригадаєте що в наших офіційних ЗМІ повідомляли? "щось там десь, якісь бойовики, якісь терористи, збройні сили ведуть, відновлення конституційного порядку"
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22.03.2022 14:03 Ответить
Так зрівняли Грозний з землею - це в них називається відновлення "конституційного" порядку . .
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22.03.2022 15:02 Ответить
Кадры как будто из военной кинохроники 1944 года, только расцвеченные.
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22.03.2022 10:31 Ответить
Используйте украинские слова правильно: "знищувати" можно только врага и его технику, "руйнувати, вбивати" - в отношении своих потерь.
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22.03.2022 08:50 Ответить
Бажаю дожити до моменту, коли такі фотки з мацквабаду, підєра, растова і тд публікуватимуть.
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22.03.2022 09:57 Ответить
 
 