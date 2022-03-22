Обнародованы спутниковые снимки последствий уничтожения оккупантами Ирпеня, Мариуполя и Чернигова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Ирпеня, Мариуполя и Чернигова на 21 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.
На кадрах из космоса видны последствия ежедневных обстрелов населенных пунктов российскими оккупантами.
Снимки городов идут по порядку.
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+23 константен
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А от смертельна проблема України полягає в тому , що у владу нарід допускає манкуртів , що ніколи нормально не працювали для зміцнення обороноздатності не відчували душу України
24 числа почався наслідок цих помилок
только тогда был информационный вакуум
да и журналистов почти туда не пускали
да и "внутрее дело страны"...
басаев с своим отрядом захватил роддом не просто так
а выдвинуть ультиматум чтобы война остановилась
а вонючие сми и до сих пор
рассказывают что это "терракт"
терроризм это вот такие бомбардировки городов с ультиматумами
на российские города бомбы не падают
поэтому они рады пока бомбы не падают