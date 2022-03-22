Обнародованы спутниковые снимки последствий уничтожения оккупантами Ирпеня, Мариуполя и Чернигова. ФОТО

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Ирпеня, Мариуполя и Чернигова на 21 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

На кадрах из космоса видны последствия ежедневных обстрелов населенных пунктов российскими оккупантами.

Снимки городов идут по порядку.

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