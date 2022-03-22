В Одессе задержаны двое предателей: пытались передать российским оккупантам данные о позициях ВСУ, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

В Одессе военнослужащие задержали двух изменников, пытавшихся передать оккупантам данные о позициях Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины и проникнуть на закрытую территорию.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба НГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время несения службы на одном из блокпостов военнослужащие заметили двух граждан, пытавшихся обойти позиции обороны и попасть на закрытую территорию. Остановив мужчин, нацгвардейцы решили проверить документы, удостоверяющие личность, и мобильные телефоны. Во время осмотра одного из телефонов была обнаружена договоренность с представителями страны агрессора, где просили предоставить информацию о местонахождении боевых позиций и блокпостов Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, за что предоставлены денежные переводы со стороны России", - говорится в сообщении.

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Обоих предателей гвардейцы передали работникам территориального отдела полиции.

Кроме того, бойцы НГУ обнаружили в Одесской области еще двух мужчин, пытавшихся пересечь блокпост на автомобиле марки Shkoda Fabia и имевших при себе несколько паспортов РФ и Украины, а также около 25 тыс. дол. наличными, блокноты и карты с пометками, где находились. Дать объяснения, зачем и куда ехали, они предоставить не смогли.

Мужчин военнослужащие НГУ передали работникам СБУ.



