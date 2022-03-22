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В Одессе задержаны двое предателей: пытались передать российским оккупантам данные о позициях ВСУ, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Одессе военнослужащие задержали двух изменников, пытавшихся передать оккупантам данные о позициях Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины и проникнуть на закрытую территорию.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба НГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время несения службы на одном из блокпостов военнослужащие заметили двух граждан, пытавшихся обойти позиции обороны и попасть на закрытую территорию. Остановив мужчин, нацгвардейцы решили проверить документы, удостоверяющие личность, и мобильные телефоны. Во время осмотра одного из телефонов была обнаружена договоренность с представителями страны агрессора, где просили предоставить информацию о местонахождении боевых позиций и блокпостов Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, за что предоставлены денежные переводы со стороны России", - говорится в сообщении.

Также читайте: Задержан экс-чиновник Фонда госимущества. Передавал врагу данные об ВСУ, – Офис Генпрокурора

Обоих предателей гвардейцы передали работникам территориального отдела полиции.

Кроме того, бойцы НГУ обнаружили в Одесской области еще двух мужчин, пытавшихся пересечь блокпост на автомобиле марки Shkoda Fabia и имевших при себе несколько паспортов РФ и Украины, а также около 25 тыс. дол. наличными, блокноты и карты с пометками, где находились. Дать объяснения, зачем и куда ехали, они предоставить не смогли.

Мужчин военнослужащие НГУ передали работникам СБУ.

В Одессе задержаны двое предателей: пытались передать российским оккупантам данные о позициях ВСУ, - Нацгвардия 01

В Одессе задержаны двое предателей: пытались передать российским оккупантам данные о позициях ВСУ, - Нацгвардия 02
В Одессе задержаны двое предателей: пытались передать российским оккупантам данные о позициях ВСУ, - Нацгвардия 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Допросить и в утиль.
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22.03.2022 08:52
+29
Енергодар...
Чичеріна знімає прапор України.
МраZота стала офіційною ціллю ЗС України та підпілля.
https://t.me/operativnoZSU/14895
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22.03.2022 08:52
+26
Точно свей смертью не помрёт.
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22.03.2022 08:55
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Допросить и в утиль.
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22.03.2022 08:52 Ответить
Да он всегда был спорщиком, припрешь к стене - откажется
Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется.
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22.03.2022 09:14 Ответить
Енергодар...
Чичеріна знімає прапор України.
МраZота стала офіційною ціллю ЗС України та підпілля.
https://t.me/operativnoZSU/14895
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22.03.2022 08:52 Ответить
Точно свей смертью не помрёт.
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22.03.2022 08:55 Ответить
Точно...
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22.03.2022 08:58 Ответить
обезьяна кацапская. А потом будут говорить что артисты внеполитики пачему на нас санкции наложили
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22.03.2022 09:14 Ответить
Лучше бы пособирала гамно кацапское вдольдорог. Ато лежат дохлые разорваные кацапоиды воняют и никому нет до них дела
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22.03.2022 09:17 Ответить
Надо чтобы ещё и съела.
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22.03.2022 09:19 Ответить
Я уверен что позже этой мрази запихнут в глотку кацапский аквафреш, и заставят спеть тула-лу-ла
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22.03.2022 09:28 Ответить
В международный розыск суку за терроризм, захват захват особо опасных обьектов и тд. Чтобы тварь до конца жизни боялся из своего Зажопинска выехать
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22.03.2022 09:29 Ответить
МерZота та Vиродки
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22.03.2022 08:52 Ответить
Чергові смердючі гниди...
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22.03.2022 08:52 Ответить
Доцільно не тримати їх у СІЗО, а використовувати на важких роботах на кшалт риття укриттів...
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22.03.2022 08:53 Ответить
Втічуть , розміновувати поля собою , не йдуть застрелити да і все на тлму
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22.03.2022 09:08 Ответить
А зачем они деньги с собой носили?
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22.03.2022 08:54 Ответить
С рождения Бобби пай мальчиком был,
но был недостаток , он деньги любил .
любил и копил, любил и копил.

Ну дальше все помнят чем закончилось...
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22.03.2022 08:59 Ответить
Надо сказать, что с подбором кадров у кацапов жопа.
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22.03.2022 09:00 Ответить
Как раз деньги, тезка, объясняются тем, что придется резко бежать и за что-то жить на новом месте. А вот какой придурок едет на дело с замаранным телефоном с перепиской... а так согласен - с подбором кадров совсем плохо
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22.03.2022 09:06 Ответить
Один от показывает, как на кулак хочет присесть
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22.03.2022 08:54 Ответить
Як неприцільно дротики метають
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22.03.2022 09:01 Ответить
пожизненное!
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22.03.2022 09:07 Ответить
Якщо б 1-2 таких групи було на камеру розстріляно, що абсолютно нормально в період воєнного часу, то інші спочатку б 100 разів подумали!
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22.03.2022 09:07 Ответить
Познімайте, з лобового скла, тримачі телефонів, щоб хлопців не нервувати.
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22.03.2022 09:09 Ответить
Одесити, у вас крематорії є? Або кладовища для тварин? Скотомогильники? Навіщо покидьками займати СІЗО?
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22.03.2022 09:09 Ответить
Звісно є, цеж город мілйьоннік, на всіх земле не опасеш...
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22.03.2022 11:32 Ответить
А зачем рожи замыливать? Какие такие права есть у диверсантов? Надо показывать, может кто узнает мерзавцев, что расскажет.
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22.03.2022 09:14 Ответить
Чому приховують їхні обличчя не розумію(
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22.03.2022 09:16 Ответить
Почему они целые?
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22.03.2022 09:17 Ответить
Тільки показові розстріли подібних персонажів за законом воєнного часу можуть трохи вгамувати їх колег по цеху. Досить з цим гівном панькатись.
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22.03.2022 09:17 Ответить
Хорошо что одесситы не Закарпатская таможня
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22.03.2022 09:19 Ответить
І вчора в нас грохнули одного, траву підпалив, падла, біля заправки
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22.03.2022 09:43 Ответить
Підвішувати за одне місце, війна на дворі.
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22.03.2022 09:34 Ответить
лица где?
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22.03.2022 09:40 Ответить
гранату їм у труси
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22.03.2022 10:00 Ответить
наручники,блин,где?
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22.03.2022 10:01 Ответить
Добрые вы,украинцы.Они вас не жалеют
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22.03.2022 10:29 Ответить
Ще й мордопики ховають їхні , потрібно щоб люди знали цю мразоту . Може ще хтось їх впізнає . Гуманісти йолки палки
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22.03.2022 10:51 Ответить
На рудники, пожизненно!!
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22.03.2022 11:49 Ответить
,,героїв'' треба знати в лице.Не закривайте тварюкам морди,будь-ласка.
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22.03.2022 15:08 Ответить
 
 