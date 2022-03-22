ВСУ уничтожили подразделения морпехов РФ, которых готовили для штурма Одессы, - ОВА. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Личный состав подразделений морской пехоты РФ, готовившихся для штурма Одессы, войска ВСУ уничтожили под Николаевом и Мариуполем.
Об этом сообщил в фейсбуке спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Морпехи, которые должны были десантироваться на побережье Одессы, уничтожены и гниют под Николаевом и Мариуполем. А остатки (тех подразделений - ред.) еще пойдут на корм черноморским бычкам. И такова судьба каждого захватчика", - отметил Братчук.
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Как добавил спикер ОВА, "русский корабль и русские морпехи пошли по известному адресу. Слава Украине!".
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В шесть утра, два военных корабля ВМФ московии появились в Одесском заливе на траверзе Лузановки и начали методически обстреливать снарядами коттеджи, расположенные на первой береговой линии. По всей вероятности, ФСБ забыло предупредить «освободителей», что при СССР элитные участки на первой линии побережья в Лузановке нарезались вертухаям НКВД, которые перед вырытыми рвами из пистолета расстреливали в затылок наших дедов и военным отставникам, утопившим в человеческой крови в 1956 году в Венгрии многотысячную демонстрацию, требовавших вывода советских войск из Венгрии и оккупировавших в 1968 году танковыми дивизиями свободолюбивую Прагу.
Кровавый советский режим присваивал палачам почетные звания: «Пенсионер Союзного значения», назначал персональные пенсии, выделял путевки на курорты Черноморского побережья Кавказа и в Трускавец, отводил участки земли под дачи на берегу Одесского залива в Лузановке и в Мисхоре и предоставлял право закупать дефицитные продукты, одежду и импортную обувь в спецраспределителях.
Защитники Одессы не дремали и сделали несколько залпов по непрошенным гостям. Один корабль задымился, был взят на буксир кораблем сопровождения и отведен на ремонт в Севастополь.
На спутниковых снимках Maxar Technologies зафиксировано накопление наступательных вооружений в Гомельской области на границе с Украиной.
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зрештою, пора бульбу садити, тож і добрива згодяться!
Эрнест Роммель как раз придумал план для эффективной обороны
Но его послали на четыре стороны
И он не предатель. Его любят записывать в участников операции Валькирия. Добавляя тем что он дворянин. Что есть полная лож
Пусть весь мир видит .
Да, и кстати, а кроме трусиков и носков на этом "подоконнике" ничего не было?
Что они хотели этим сказать?(с)
російські артилеристи попали під Харків і померли.
російські морпіхи висадились під Одесою та померли.
Нагадую усім,що організми росіян не пристосовані до українського "Ковіду"
Но вот сейчас, они точно уничтожены. Шо снова в фейсбуке? Хватит воевать по телевизору и в фейсбуке. Где, *****, трупы? Покажите трупы? Где сотни и тысячи кацапских трупов?