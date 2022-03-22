В Украину из Франции прибыли автопоезда с грузом медицинского назначения. ФОТОрепортаж

В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" из Франции в Украину прибыли два грузовых автопоезда с гуманитарным грузом целевого медицинского назначения весом 26 тонн.

В состав гуманитарной помощи входит медицинское оборудование, медикаменты, дезинфицирующие средства и медицинские расходники для военных госпиталей, а также гражданских медицинских учреждений. Об этом сообщил основатель инициативы, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"Груз собран во Франции и передан в Украину Ассоциацией "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина", вице-президентом которой является известная волонтер госпожа Диана Дольс. Международные перевозки груза осуществили украинские автомобильные перевозчики", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Командующий добавил, что груз доставлен в Украину при непосредственном содействии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с президентом Леонидом Костюченко и предприятия ООО "Санагро Украина" - директор Александр Скрипка.

Кроме этого, растаможка груза и подготовка заказов осуществлена ​​ВОО "Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи", председателем правления которой является Игорь Збышко.

— За период работы наш проект охватил своей деятельностью 55 медицинских заведений, подавляющее количество которых расположено вблизи линии столкновения. В медучреждения передано более 203 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения, — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также командующий рассказал, что в течение 2021 года в Украину из Франции в рамках проекта "Помощь Восток" в целом поступило более 83 тонн гуманитарной помощи на сумму более 29 млн грн, которая была доставлена ​​в 25 медицинских учреждений, как в районе проведения операции Объединенных сил , так и в других регионах страны.

- В настоящее время деятельность проекта "Помощь Восток" продолжает функционировать. В Украину из Франции уже следуют новые автопоезда с гуманитарными грузами для медицинских учреждений, приближенных к району боев с российскими оккупантами, а также для гражданского населения, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.





