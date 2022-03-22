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В Украину из Франции прибыли автопоезда с грузом медицинского назначения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" из Франции в Украину прибыли два грузовых автопоезда с гуманитарным грузом целевого медицинского назначения весом 26 тонн.

В состав гуманитарной помощи входит медицинское оборудование, медикаменты, дезинфицирующие средства и медицинские расходники для военных госпиталей, а также гражданских медицинских учреждений. Об этом сообщил основатель инициативы, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"Груз собран во Франции и передан в Украину Ассоциацией "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина", вице-президентом которой является известная волонтер госпожа Диана Дольс. Международные перевозки груза осуществили украинские автомобильные перевозчики", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Командующий добавил, что груз доставлен в Украину при непосредственном содействии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с президентом Леонидом Костюченко и предприятия ООО "Санагро Украина" - директор Александр Скрипка.

Кроме этого, растаможка груза и подготовка заказов осуществлена ​​ВОО "Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи", председателем правления которой является Игорь Збышко.

— За период работы наш проект охватил своей деятельностью 55 медицинских заведений, подавляющее количество которых расположено вблизи линии столкновения. В медучреждения передано более 203 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения, — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также командующий рассказал, что в течение 2021 года в Украину из Франции в рамках проекта "Помощь Восток" в целом поступило более 83 тонн гуманитарной помощи на сумму более 29 млн грн, которая была доставлена ​​в 25 медицинских учреждений, как в районе проведения операции Объединенных сил , так и в других регионах страны.

- В настоящее время деятельность проекта "Помощь Восток" продолжает функционировать. В Украину из Франции уже следуют новые автопоезда с гуманитарными грузами для медицинских учреждений, приближенных к району боев с российскими оккупантами, а также для гражданского населения, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В Украину из Франции прибыли автопоезда с грузом медицинского назначения 01

В Украину из Франции прибыли автопоезда с грузом медицинского назначения 02
В Украину из Франции прибыли автопоезда с грузом медицинского назначения 03
В Украину из Франции прибыли автопоезда с грузом медицинского назначения 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
можемо тільки подякувати країні в цілому і її громадянам кожному окремо.
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22.03.2022 11:15
+5
знаєте, юрій, лише для однієї нації є "хахли", "гризуни", "жабоєди" і прочіє "пендоси". не паліться так явно, товаришу майору не сподобається.
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22.03.2022 11:24
+1
Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві
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22.03.2022 11:19
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можемо тільки подякувати країні в цілому і її громадянам кожному окремо.
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22.03.2022 11:15 Ответить
Так, кацапському керівництву заводу рено ми дякувати не будемо
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22.03.2022 12:35 Ответить
знаєте, юрій, лише для однієї нації є "хахли", "гризуни", "жабоєди" і прочіє "пендоси". не паліться так явно, товаришу майору не сподобається.
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22.03.2022 11:24 Ответить
Да да, товарисч Петров - майору Иванову явно не понравится ваша топорная работа
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22.03.2022 11:29 Ответить
даремно ви так...
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22.03.2022 11:56 Ответить
Вы еще координаты напишите
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22.03.2022 11:17 Ответить
Украина должна знать, кто ей помогает.
И всё здесь правильно.
Груз УЖЕ у нас.
Неправильно рассказывать, про то, что ещё едет или должно приехать.
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22.03.2022 11:24 Ответить
Маю думку, що Франція, надсилаючи нам гуманітарну допомогу, намагається згладити явне намагання заробляти на цій війні, торгуючи з болотами. https://biz.nv.ua/ukr/markets/renault-vidnoviv-robotu-zavodu-v-moskvi-novini-rosiji-50227216.html
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22.03.2022 11:27 Ответить
Вантаж зібрано у Франції та передано в Україну Асоціацією "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" віцепрезидентом якої є відома волонтерка пані Діана Дольс. Джерело: https://censor.net/ua/p3327592
Це не Франція, це громадськість Франції...
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22.03.2022 11:59 Ответить
 
 