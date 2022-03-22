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Последствия вражеских обстрелов населенного пункта на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли населенный пункт в Криворожском районе Днепропетровской области 21 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, к счастью, погибших нет.
В ГСЧС также показали последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области 21 марта.
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1sarmat
показать весь комментарий22.03.2022 11:35 Ответить Мне нравится 14
константен
показать весь комментарий22.03.2022 11:36 Ответить Мне нравится 11
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