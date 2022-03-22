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Последствия вражеских обстрелов населенного пункта на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли населенный пункт в Криворожском районе Днепропетровской области 21 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, к счастью, погибших нет.

В ГСЧС также показали последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области 21 марта.

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Последствия вражеских обстрелов населенного пункта на Днепропетровщине 01

Последствия вражеских обстрелов населенного пункта на Днепропетровщине 02
Последствия вражеских обстрелов населенного пункта на Днепропетровщине 03
Последствия вражеских обстрелов населенного пункта на Днепропетровщине 04
Последствия вражеских обстрелов населенного пункта на Днепропетровщине 05
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По мнению экспертов кроме способности к мародерству и убийству мирного населения, других способностей у "втарой армии мира" не обнаружено.
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22.03.2022 11:35 Ответить
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22.03.2022 11:36 Ответить
 
 