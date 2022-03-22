Последствия вражеских обстрелов населенного пункта на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли населенный пункт в Криворожском районе Днепропетровской области 21 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, к счастью, погибших нет.

В ГСЧС также показали последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области 21 марта.

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