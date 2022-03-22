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"Монах"-диверсант в Киеве хотел "стереть украинскую нацию с лица земли". Его задержали. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве полицейские задержали сторонника "русского мира" по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Монах-диверсант в Киеве хотел стереть украинскую нацию с лица земли. Его задержали 01

Выяснилось, что задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины, пропагандировал идеи "русского мира" и сотрудничал с врагом, передавая важную информацию. 41-летний злоумышленник, назвавшийся монахом одного из храмов, был задержан оперативниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на одной из станций метро. В его помещении изъяли доказательства, свидетельствующие о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины и пособничестве врагу.

Монах-диверсант в Киеве хотел стереть украинскую нацию с лица земли. Его задержали 02

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Монах-диверсант в Киеве хотел стереть украинскую нацию с лица земли. Его задержали 03

Кроме того, в телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и т.д. Задержанный полицейскими был передан работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.
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Топ комментарии
+114
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22.03.2022 11:47
+83
Блін, коли вже цей філіал фсб закриють в Україні?
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22.03.2022 11:48
+72
"Рамзан кадыров поймал Степана Бандеру" Семён Скрепецкий
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22.03.2022 11:48
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22.03.2022 11:47 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬ НА МЕСТЕ ! Хватит с Убийцами -ТЕРРОРИСТАМИ ТОЛЕРАНТНИЧАТЬ ! Уважайте всех ,кто погиб и пострадал от проклятых рашистов и их гнид
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22.03.2022 12:20 Ответить
"Рамзан кадыров поймал Степана Бандеру" Семён Скрепецкий
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22.03.2022 11:48 Ответить
- Ведмедя піймав!
- Так веди його сюди.
- не можу.
- Чому?
- не пускає.
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22.03.2022 11:55 Ответить
Блін, коли вже цей філіал фсб закриють в Україні?
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22.03.2022 11:48 Ответить
а монах в каком звании, и при какой структуре
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22.03.2022 17:51 Ответить
Відколи демони називаються монахами?
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22.03.2022 11:48 Ответить
Воно і апартаменти на монарший скит не схожі. 😊 Ось таке воно, мацковське православія - монпшеське житіє ведуть звичайні прихожани, а клір - говіє, щоб прихожани з сил не вибились.
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22.03.2022 11:56 Ответить
Скудная келья смиренного аскета...
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22.03.2022 12:06 Ответить
*монаший
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22.03.2022 14:37 Ответить
манах.. идет нах ...
за руцким кораблем !!!
на вёслах )))))
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22.03.2022 11:48 Ответить
Боженька-то не теля ,бачить з видтеля ...
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22.03.2022 11:50 Ответить
Не уявляю, щоб під час вони "Абвер" мав відкриті представництва по всі території бувшого ссср.
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22.03.2022 11:50 Ответить
Зачем таких задерживать? Прикопали тихонько и все.
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22.03.2022 11:50 Ответить
ну шо, отправить его в места, где сделают из него монахиню.
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22.03.2022 11:50 Ответить
Там в рпц і так, що не священник то педофіл гвалтуючий сиріт які знаходяться в сирітському домі при храмі, що не монах, то ********, як пасивні так і активні, тому і збираються у "монастирі". Московія, була і є Садом і Гоморра, незалежно від монах чи мирянин.
Британський письменник Герберт Веллс, написав роман "Острів докторо Моро" де чудернацький вчений на закритому острові, намагався через різноманітні експерименти робити з різних звірів людей, і поки цих потвор контролював, вони вдавали с себе "людей" але тільки втратив над ними контроль, все їх звіряче нутро одразу повернулось і з ще більшою злобою і ненавистю ці потвори стали знищувати все навколо що їм нагадувало людяність. Саме це ми зараз спостерігаємо за москалями, яким дозволили не бути людьми, повернули їх традиційне звіряче єство.
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22.03.2022 12:45 Ответить
нічогенька така келія у монашка. тепер треба його перевести в розряд великомучеників.
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22.03.2022 11:50 Ответить
Таких йолопів повно, на жаль. І знаходяться зовсім поруч.
СБУ треба перевіряти усі заклади які відносяться до московського патріархату.
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22.03.2022 11:51 Ответить
Особливо треба підвали перевірити, там зброї всій теробороні вистачить.
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22.03.2022 13:06 Ответить
У РПЦ святостьті стільки-скільки у шльондри цноти...Дурний манах обвішався крестами-але це не рятує вбивць...
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22.03.2022 11:51 Ответить
Хрести не розкаявшихся грішників не рятують. Навіть, якщо вони "манахі", тим більше РПЦ.
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22.03.2022 11:53 Ответить
Треба, щоб цей "монах" приєднався до 15300 хороших москалів. При спробі втечі. Не буде хотіти пробувати, значить допомогти.
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22.03.2022 11:51 Ответить
нехилая у монаха обстановочка в квартире...
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22.03.2022 11:52 Ответить
І при цьому старезна замизгана футболка, якісь шнурочки бомжатні, дореволюційний телефон з розбитим екраном...
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22.03.2022 11:56 Ответить
У мамачки живёт
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22.03.2022 12:01 Ответить
Або папіка!
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22.03.2022 13:24 Ответить
Вся секта московського патріархату в Україні під підозрою!
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22.03.2022 11:52 Ответить
тепер буде стирати плювки з іпла
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22.03.2022 11:54 Ответить
В начале 2004 году я, тогда ещё конкретно пгмнутый, оказался в Псково-Печерском монастыре. Был там монах, который долго рассказывал о символизме всего и вся, к том, как крест распространяется на весь мир, и всё такое... Но главное - что Печоры навсегда останутся "святой русью" и их никогда больше не отдадут Эстонии.

Стояли морозы -20 градусов. В тёплом пуховике и штанах на подкладке я мёрз. По улицам Печор ходили дети лет 12, без куртки - в одном тонком свитере - и умоляли дать им покушать. Мы купили им еды.

В это время в "богоненавистная" Эстония реституировала РПЦ владения, конфискованные большевиками. Там уже во всю работал электронный парламент.

Вот такие монахи. Вот такое у них православие. Вот такой он - русский мир.
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22.03.2022 11:56 Ответить
Цю рашиську паскуду треба знищувати ,а скільки таких ще перебуває московській церкві на територіі Украіни?
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22.03.2022 11:59 Ответить
Та він хворий, пообвішувався хрестиками..,....прикормили той пархат, ще і усі Лаври Кучма ім віддав........тепер великі меценати з Пінчуком...банда, блін
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22.03.2022 11:59 Ответить
Лавру віддав ще Кравчук.
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22.03.2022 13:08 Ответить
московитскую ряженую агентуру, действующую под прикрытием московского патриархата, нужно выжигать каленым железом.
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22.03.2022 11:59 Ответить
це "помешкання монаха" на фото?!
Натисніть добре на двері, в яких його пальці цього "монаха"!
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22.03.2022 12:03 Ответить
Конкретно этот очередной дурачок в терминальной стадии ПГМ, что не отменяет необходимость прикрытия всей этой московской шайки.

ЗЫ: а настоящего диверсанта хоть одного нам сёдня предъявят? Чтоб я хотяб приблизительно знал, чего целый день маринуюсь на диване.
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22.03.2022 12:06 Ответить
некисло "монахи" масковскава петухата жывут
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22.03.2022 12:14 Ответить
засуньте эту падлу вжернова, сотрите впыль паскуду
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22.03.2022 12:17 Ответить
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22.03.2022 12:18 Ответить
На веревочках с крестиками и повесить.
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22.03.2022 12:19 Ответить
да скільки ж можна затримувати, слабо зразу ліквідувати і новини кращі вийдуть
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22.03.2022 12:20 Ответить
Чого ви дивуєтесь з квартирки, хто давно не був на схилах біля Лаври? Там такі особняки стоїть, що ого го. А пузані з хрестами на джипах самих останніх моделей розсікають, святоші. І те що там центр розповсюдження наркотиків не новина.
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22.03.2022 12:21 Ответить
Вам видно, а поліцаї сліпі, глухі.
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22.03.2022 12:40 Ответить
Там склади зброї у підвалах
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22.03.2022 13:10 Ответить
Православие, типа секта для рабов, и мы сейчас это видим, как убийца и вор путлер организовал православных ордынских рабов убивать других православных рабов, и всех обыкновенных людей, в том числе детей в Украине, вот вам цена и смысл православия.
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22.03.2022 12:23 Ответить
на кол суку!
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22.03.2022 12:27 Ответить
По законам военного времени....
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22.03.2022 12:30 Ответить
А сколько в Киеве и Киевской области монастирей и церковь, жесть
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22.03.2022 12:33 Ответить
У меня в душе жар-птица
И тоска по государю
Дайте мне перекрестится
А не то в лицо ударю

Такое оно русскае православие...
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22.03.2022 12:35 Ответить
ідея русского миру це подохнути на любий спосіб.
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22.03.2022 12:36 Ответить
А решту братії того монастиря та інших московських церков перевірили? Там самі зрадники, починаючи з Онуфрія та павла
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22.03.2022 12:38 Ответить
Блин, сколько можно терпеть это КГБистское кодло в Украине!
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22.03.2022 12:46 Ответить
Віруюча людина - по факту тупа, бо не змогла засвоїти навіть курс школи, а саме тупому стаду легше за все втирати брєд про бога, пласку землю, чіпи у щепленнях, бісовських бєндєравцев, вілікую атєчєствєнную вайну, мишебраться та інше мракобєсіє. Отже усі попи та пріхажанє мають бути під пильним наглядом
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22.03.2022 12:48 Ответить
Рило свиняче для чого закривати? Нах цей мордорський патрі.. хат!
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22.03.2022 12:55 Ответить
Так у нас на Либідський паломницький центр рпц, щось тягають у коробках, якийсь магазин у підвалі зі складом у них, чому правоохоронні органи не зроблять там ретельну перевірку
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22.03.2022 13:00 Ответить
Стереть украинскую нацию с лица земли.

Вот задача РПЦ ФСБ.

Доколе наши Лавры , наши церкви будут пристанищем врагов украинской нации.

А народ наш ходит в эти гадюшники и говорит "какая разница"
И говорят - Бог один.
Может он и один, но наместники его (или под видом наместников)
на земле разные.

Есть РПЦ ФСБ и ее задача не от Бога.
Люди, прошу вас, благаю, не ходите в фсбешные церкви
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22.03.2022 13:01 Ответить
Еще никто не забыл как рпцешные церкви в Лугандонии хранили у себя оружие для сепаратистов, антиукраинские листовки и казачков изКрыма?

Сколько ж можно позволять этим агентам работать в Украине?
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22.03.2022 13:05 Ответить
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22.03.2022 13:21 Ответить
зараз треба обшманати кожного монаха з лаври і упц мп
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22.03.2022 13:21 Ответить
В Україні немає ніякого "масковскага патріархата", в Україні діє гундяївське відділення секти мацковского сатанату. Вони є раби і слуги того шо з рогами і копитами панує в пеклі, і тому ті зазомбовані хто в Україні приносять і дають гундяївським попадлам гроші та цілують їм руки - тим самим цілують дупу 👺люциферу!
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22.03.2022 14:06 Ответить
расстрелять тварь.
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22.03.2022 14:08 Ответить
Я розумію, монах - тобто дав обітницю помірності. Но, на мій погляд - швабра в дупу, та глибше, йому не завадить. і це - не оборот речі
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22.03.2022 14:19 Ответить
В Киівській Лаврі аж кишить гундяєвськими попами і ніхто іх поки - що не чіпає 😠
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22.03.2022 14:25 Ответить
Бо занадто гуманні. Зечепіть у видному місці за ногу і щоб висіло поки мухи не роз"їдять. Повірте мені буде діяти. (Прости Господи).
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22.03.2022 15:12 Ответить
Не убий?!!!!
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22.03.2022 15:30 Ответить
гадаю, вже досить накопичили матеріалу; настав час прикрити оту пропагандистсько-диверсійну шарашку під назвою "масковскій патріархат".
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22.03.2022 15:51 Ответить
 
 