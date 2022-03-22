"Монах"-диверсант в Киеве хотел "стереть украинскую нацию с лица земли". Его задержали. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве полицейские задержали сторонника "русского мира" по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности.
Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Выяснилось, что задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины, пропагандировал идеи "русского мира" и сотрудничал с врагом, передавая важную информацию. 41-летний злоумышленник, назвавшийся монахом одного из храмов, был задержан оперативниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на одной из станций метро. В его помещении изъяли доказательства, свидетельствующие о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины и пособничестве врагу.
Кроме того, в телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и т.д. Задержанный полицейскими был передан работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.
Пожалуйста, подождите...
- Так веди його сюди.
- не можу.
- Чому?
- не пускає.
за руцким кораблем !!!
на вёслах )))))
Британський письменник Герберт Веллс, написав роман "Острів докторо Моро" де чудернацький вчений на закритому острові, намагався через різноманітні експерименти робити з різних звірів людей, і поки цих потвор контролював, вони вдавали с себе "людей" але тільки втратив над ними контроль, все їх звіряче нутро одразу повернулось і з ще більшою злобою і ненавистю ці потвори стали знищувати все навколо що їм нагадувало людяність. Саме це ми зараз спостерігаємо за москалями, яким дозволили не бути людьми, повернули їх традиційне звіряче єство.
СБУ треба перевіряти усі заклади які відносяться до московського патріархату.
Стояли морозы -20 градусов. В тёплом пуховике и штанах на подкладке я мёрз. По улицам Печор ходили дети лет 12, без куртки - в одном тонком свитере - и умоляли дать им покушать. Мы купили им еды.
В это время в "богоненавистная" Эстония реституировала РПЦ владения, конфискованные большевиками. Там уже во всю работал электронный парламент.
Вот такие монахи. Вот такое у них православие. Вот такой он - русский мир.
Натисніть добре на двері, в яких його пальці цього "монаха"!
ЗЫ: а настоящего диверсанта хоть одного нам сёдня предъявят? Чтоб я хотяб приблизительно знал, чего целый день маринуюсь на диване.
И тоска по государю
Дайте мне перекрестится
А не то в лицо ударю
Такое оно русскае православие...
Вот задача РПЦ ФСБ.
Доколе наши Лавры , наши церкви будут пристанищем врагов украинской нации.
А народ наш ходит в эти гадюшники и говорит "какая разница"
И говорят - Бог один.
Может он и один, но наместники его (или под видом наместников)
на земле разные.
Есть РПЦ ФСБ и ее задача не от Бога.
Люди, прошу вас, благаю, не ходите в фсбешные церкви
Сколько ж можно позволять этим агентам работать в Украине?