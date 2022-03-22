РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7484 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
39 661 85
армия РФ (15358) война (46746) ликвидация (1929) ВКонтакте (61)

Каждые 4 минуты в "ВКонтакте" выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm. СКРІНШОТИ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российская соцсеть "ВКонтакте" наполнена некрологами о ликвидированных в Украине российских оккупантах.

Об этом сообщает InformatNapalm, передает Цензор.НЕТ.

"Небольшие наблюдения, судя по количеству некрологов, счет которых на России идет на тысячи и как мы уже вчера писали, примерно каждые 4 мин в VK выходит очередной некролог. То сведения о потерях личного состава ВС РФ и других ежедневно публикуемых силовых структур России, украинская сторона не только не завышает, но и могут отставать от реального количества потерь", - говорится в сообщении. 

Читайте также: Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском: "Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола"

Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 01
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 02
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 03
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 04
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 05
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 06
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 07
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 08
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+80
ну прям наглядеться не могу БІС!!БІС!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:17
+62
показать весь комментарий
22.03.2022 13:20
+50
Мусульманина Ильгиза Усманова наградили крестом "За мужество"... Капец!!! Такое может быть только в ЛаптеРейхе!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну прям наглядеться не могу БІС!!БІС!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:17 Ответить
Мусульманина Ильгиза Усманова наградили крестом "За мужество"... Капец!!! Такое может быть только в ЛаптеРейхе!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:20 Ответить
Путин наградил мусульманина крестом!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:21 Ответить
То спеціалний мусульманський хрест, освячений муллою . А з іншого боку - тієй дохлятині вже похєр, що хрест, що зірка давіда...
показать весь комментарий
22.03.2022 16:16 Ответить
То ще нiчого,а ось мерiя Днiпра прийняла рiшення "Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах."
https://t.me/charter97_org/67208
показать весь комментарий
22.03.2022 17:14 Ответить
треба щоб вони пришвидшували темп !!! бо ще перемиря обявлять ..недай бог !
показать весь комментарий
22.03.2022 13:24 Ответить
Треба, щоб 24 в секунду, тоді й кіно подивимося.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:39 Ответить
Свиным шашлыком не угостил?
показать весь комментарий
22.03.2022 14:10 Ответить
https://t.me/charter97_org/67208
показать весь комментарий
22.03.2022 17:15 Ответить
Скоро vk теж в блок)))))
показать весь комментарий
22.03.2022 13:17 Ответить
Залишиться кацапському бидлу тільки в примітивні Однокласні)))). От тобі і 71 відсоток за *****...
показать весь комментарий
22.03.2022 13:19 Ответить
*****, почитав некрологів їхні - це піпец. Посіб в Чернігові защищая мирноє нєбо над Росієй☝️
Триндец.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:23 Ответить
у їхньому світогляді саме так: бо ми ж мали на них напасти першими і погнати усіх кацапів на гейпаради! Забули ?
показать весь комментарий
22.03.2022 14:39 Ответить
Дорослі, а чого це губернатор Калмикії інстаграмом користується? Не можна ж!!!! Че ж екстриміська організація!!! Срочно в Роскомнадзор і в ФСБ прєдателя!!!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:24 Ответить
родился потерпел умер
показать весь комментарий
22.03.2022 13:17 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 13:18 Ответить
Це їх посмертна нагорода "за мужество" "за мужеложество"?
показать весь комментарий
22.03.2022 13:38 Ответить
"Ви всо врьотє. Єто фейкі. Роіся впєрдє!!!" 😁
показать весь комментарий
22.03.2022 13:18 Ответить
Якщо "р" в останньому слові змінити на "з" ...
показать весь комментарий
22.03.2022 13:26 Ответить
зачем они это у себя разрешают?
показать весь комментарий
22.03.2022 13:19 Ответить
чого в них такі дегенеративні рожі???
з автоматом ну прямо такі парені Шварцнегери ...херої ..
показать весь комментарий
22.03.2022 13:19 Ответить
Так окрема ж цивілізація. Там нормальна людина буде виділятися і зійде за урода.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:37 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 13:20 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 13:23 Ответить
ОСЬ ЦЕ "МОЖЄМ ПАВТАРИТЬ" вітаю аплодисментами стоячи

можна скоротити період до півсекунди
ні слова проти!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:20 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 13:20 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 13:21 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 13:21 Ответить
Кацапский биомусор.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:22 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 13:24 Ответить
хоч якийсь позитив - світ очищується від маньяків, мразєй, бруду під нігтями
показать весь комментарий
22.03.2022 13:24 Ответить
шота как то изредка...или боятся сразу все выложить?
показать весь комментарий
22.03.2022 13:24 Ответить
растягивают удовольствие ))
показать весь комментарий
22.03.2022 13:33 Ответить
4х15х24=360х25=9 тис. Це відповідає видаленій інфі від МО рашки.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:25 Ответить
Скоріше так співпало. Плюс ви взяли 25 днів. Але ж не з першого дня почали публікувати. Думаю, спочатку замовчувати. Тіла сотнями лежали в мозирських моргах.
Тобто, вони деякий час були пропавшими без вісті.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:01 Ответить
Я порядок цифр перевіряв, нічого іншого. Цифри десь в 2 рази більші мають бути.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:04 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 13:27 Ответить
Сейчас на эту тему в вк 307904 новости. Даже разделив на 10 цифры впечатляют.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:46 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 13:28 Ответить
Это прекрасно!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:28 Ответить
Пішов рахувати кацапів.
Одна голова є, дві ноги - ліва і права - в різних чоботах є (?), дві ліві однакові руки ???
Блін, і скільки рахувати???
Та нахр - ще рахувати їх... не часу.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:28 Ответить
Настав час померти за брехню. Щось про "гражданскую війну на лугандоні" вже ніхто не згадує.
)(.йло обмовилося про кількість рабів що йому не шкода покласти тут, а у перекладі на людську мову це означає що йому конче потрібно списати 50000 жмурів з 2014 року. Може слід рахувати їх трохи на випередження? )))
показать весь комментарий
22.03.2022 13:29 Ответить
Как они еще не додумались публикации некрологов приравнять к экстремизму? Ну тупыыые...
показать весь комментарий
22.03.2022 13:30 Ответить
Дуже гарне слайд-шоу.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:30 Ответить
Треба би нашим підсуєтитися і створити якусь групу вконтактє бажано з ватною назвою, де б збирали всі ці некрологи... І розкрутити її, щоб більше москалів то бачило
показать весь комментарий
22.03.2022 13:31 Ответить
Теперь это уже "Защита мирного неба над Россией"! Креативно, ничего не скажешь! Следующий шаг будет "спецоперация по обороне Москвы".
показать весь комментарий
22.03.2022 13:31 Ответить
"время, вперёд!"
показать весь комментарий
22.03.2022 13:31 Ответить
Виходить - 1,5 орка? Якщо чисто математично?
показать весь комментарий
22.03.2022 13:31 Ответить
Требую в комментарии пояснительную бригаду из кацапских пленных, иначе никто объяснить не может: как можно погибнуть ..... в спецоперации по защите мирного неба над россией на Украине.... как это сделал ильяр гелималетидинов из челябинска, на скринах который ?
показать весь комментарий
22.03.2022 13:33 Ответить
На значек- погибни в Украине дурачек!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:33 Ответить
15 за годину 400 в день. 25 днів 10.000 падалі.
І це тільки тих що зішкребли в баночки...
показать весь комментарий
22.03.2022 13:35 Ответить
Невірно підрахували, 27 орків за годину!
показать весь комментарий
22.03.2022 14:20 Ответить
Ми дома, коли ріжемо свиню, ще ні разу не додумалися її нагороджувати, тим паче посмертно.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:35 Ответить
И не только вконтакте...
показать весь комментарий
22.03.2022 13:35 Ответить
Шаман в тундре отпоет!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:38 Ответить
Допоки буде "на Украине", а не "в Украине", доти будете дохнути.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:42 Ответить
За значек погибни в Украине дурачек!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:36 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
показать весь комментарий
22.03.2022 13:36 Ответить
"- ривочка, давайте поговорим о прекрасном
- давайте
- зсу ****** орков!
- и это прекрасно!" (С) ))
показать весь комментарий
22.03.2022 13:41 Ответить
Мамкі, папкі, жонкі всі щасливі, задоволені. Грошенят, може, отримають.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:44 Ответить
якщо повністю відкрили інформацію про втрати, отже ***** іде на тотальну мобілізацію під соусом "ні забудім ні прастім" Тому панове, необхідна подальша евакуація цивільних на Захід. І інтенсивна підготовка до зустрічі незваних гостей
показать весь комментарий
22.03.2022 13:48 Ответить
Да щас. "Низабудим,нипрастим" кацапские ублюдки могут лишь у себя на кухнях за бутылкой стекломоя. А "из-под палки" эти вояки добегут развеичтотдо мобильного крематория.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:53 Ответить
Та пішли вони. Я на тиждень виїхала із дитиною в іншу область, потім повернулася. І по всій вулиці люди вертаються.
Із цим скаженим ху@лостаном ніде немає безпеки.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:51 Ответить
Сдохли "во время спецоперации в Украине,защищая мирное небо над росеей"🤦Нет,кацапов определенно надо всех массово лоботомировать.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:49 Ответить
ЛЮДИ, ВИ Ж ВРАХОВУЙТЕ, ЩО МОСКАЛІ ПУБЛІКУЮТЬ ІНФУ ТІЛЬКИ ПО ТИХ, КОГО ВДАЛОСЯ ІДЕНТИФІКУВАТИ. А БАГАТО ВИПАДКІВ, КОЛИ ГОЛОВА ОРКА В БУЧАНСЬКОМУ РАЙОНІ, НОГИ - У ФАСТІВСЬКОМУ, А РУКИ У ВИШГОРОДСЬКОМУ. ПЛЮС БАГАТО ТИХ, ХТО "ЗГОРІВ НА РОБОТІ". ЛИШЕ КУПКА ПОПІЛУ ЗАЛИШИЛАСЬ. ТАКИХ ВИПАДКІВ - 1/3, БО ОСНОВНІ ВТРАТИ В НИХ ВІД НАШОЇ АРТИ. ТО ПОКИ ЩО МОСКАЛІ ******* ЇХ ЯК БЕЗВІСТІ ПРОПАВШИХ...
показать весь комментарий
22.03.2022 13:51 Ответить
Много нерусских. Это целенаправленная фашистская политика: устранение других наций, освобождение земель под своё быдло, убийство украинцев. Одним решением достигают несколько целей. Ничего подлее придумать нельзя.
показать весь комментарий
22.03.2022 13:51 Ответить
Как всегда изуверская формулировка: "защита Родины на ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ", твари конченные
показать весь комментарий
22.03.2022 14:07 Ответить
Та хай що хочуть те й пишуть....вони ж не напишуть ,що їх лічно застрелив Степан Бандера!
показать весь комментарий
22.03.2022 14:22 Ответить
Бо вони вважають їх своєю територією - увесь бувший СРСР. Це наслідок педалювання імперської величі, манії сабіранія зімєль рускіх. Хворі люди, яких треба лікувати, як німців від нацизму
показать весь комментарий
22.03.2022 16:00 Ответить
хорошие новости, нужно больше 200 рашистов.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:11 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 14:14 Ответить
Обратили внимание , основная масса этого биомусора из усть-зажопинсков и мухосрансков. Не видно питера, москвы , краснодара, ростова.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:36 Ответить
Они даже в некрологах лгут. Какое "мирное небо защищали" эти орки? Они тупо и свирепо взорвали наше мирное небо. Они разрушили мир целой страны. И поэтому их постигла участь пушечного мяса. Тупые, злые двуногие существа, не умеющие ничего создавать, а только убивать и разрушать.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:46 Ответить
Патологическая лживость - одна из фундаментальных черт "русской загадочной души".
И да, чем меньше "загадок", тем лучше.
показать весь комментарий
22.03.2022 15:28 Ответить
"Героически погиб" ха-ха-ха. Кацапським хробакам-хробача смерть.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:59 Ответить
Не можете заснути? ******* кацапських здохликів.
показать весь комментарий
22.03.2022 15:15 Ответить
Потрібно хвилини скоротити до секунд...
показать весь комментарий
22.03.2022 16:21 Ответить
В одном из некрологов улыбнуло, что чувак будет ярким примером для подростающих рашистов - приезжайте в Украину чтобы сгореть ярким пламенем, сцуки
показать весь комментарий
22.03.2022 17:08 Ответить
Свинокацапи горіть у пеклі,земля вам скловатою!
показать весь комментарий
22.03.2022 19:26 Ответить
русня массово хоронит свою падальhttps://www.youtube.com/watch?v=WhVFMxN7lQg
показать весь комментарий
22.03.2022 21:28 Ответить
да и *** на этих собак мы их не звали.теперь пусть гниют.
показать весь комментарий
23.03.2022 06:07 Ответить
Здоровья им.
показать весь комментарий
23.03.2022 06:48 Ответить
Здоровья им.
показать весь комментарий
23.03.2022 06:52 Ответить
 
 