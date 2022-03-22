Каждые 4 минуты в "ВКонтакте" выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm. СКРІНШОТИ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российская соцсеть "ВКонтакте" наполнена некрологами о ликвидированных в Украине российских оккупантах.
Об этом сообщает InformatNapalm, передает Цензор.НЕТ.
"Небольшие наблюдения, судя по количеству некрологов, счет которых на России идет на тысячи и как мы уже вчера писали, примерно каждые 4 мин в VK выходит очередной некролог. То сведения о потерях личного состава ВС РФ и других ежедневно публикуемых силовых структур России, украинская сторона не только не завышает, но и могут отставать от реального количества потерь", - говорится в сообщении.
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Триндец.
за мужество" "за мужеложество"?
з автоматом ну прямо такі парені Шварцнегери ...херої ..
можна скоротити період до півсекунди
ні слова проти!
Тобто, вони деякий час були пропавшими без вісті.
Одна голова є, дві ноги - ліва і права - в різних чоботах є (?), дві ліві однакові руки ???
Блін, і скільки рахувати???
Та нахр - ще рахувати їх... не часу.
)(.йло обмовилося про кількість рабів що йому не шкода покласти тут, а у перекладі на людську мову це означає що йому конче потрібно списати 50000 жмурів з 2014 року. Може слід рахувати їх трохи на випередження? )))
І це тільки тих що зішкребли в баночки...
- давайте
- зсу ****** орков!
- и это прекрасно!" (С) ))
Із цим скаженим ху@лостаном ніде немає безпеки.
И да, чем меньше "загадок", тем лучше.