Каждые 4 минуты в "ВКонтакте" выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm. СКРІНШОТИ

Российская соцсеть "ВКонтакте" наполнена некрологами о ликвидированных в Украине российских оккупантах.

Об этом сообщает InformatNapalm, передает Цензор.НЕТ.

"Небольшие наблюдения, судя по количеству некрологов, счет которых на России идет на тысячи и как мы уже вчера писали, примерно каждые 4 мин в VK выходит очередной некролог. То сведения о потерях личного состава ВС РФ и других ежедневно публикуемых силовых структур России, украинская сторона не только не завышает, но и могут отставать от реального количества потерь", - говорится в сообщении.

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