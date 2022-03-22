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Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, - горсовет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как констатируется, к сожалению город получил еще большие разрушения.

"В очередной раз становится понятно, что оккупантам не интересен город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепел мертвой земли", - говорится в сообщении.

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Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, - горсовет 01
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Топ комментарии
+50
Тех, кто участвовал в блокаде Мариуполя в плен не брать! А если взяли, снимать кожу с живых.
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22.03.2022 13:27
+22
Це вони так вимагають любові до себе.

Мразоти!
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22.03.2022 13:27
+18
героїчний Марик... самі уламки мирного життя.... але і руїни стріляють !!!
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22.03.2022 13:27
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Ось так мають виглядати голови оосічн після українських куль https://youtube.com/shorts/2JL-CAQBjOA?feature=share
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22.03.2022 13:25 Ответить
героїчний Марик... самі уламки мирного життя.... але і руїни стріляють !!!
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22.03.2022 13:27 Ответить
Тех, кто участвовал в блокаде Мариуполя в плен не брать! А если взяли, снимать кожу с живых.
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22.03.2022 13:27 Ответить
Це вони так вимагають любові до себе.

Мразоти!
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22.03.2022 13:27 Ответить
хотелось бы увидеть этих тварей, которые это делают и кто отдает приказы..., но только посмотреть, из любопытства, я никогда такого не видела, а потом посмотреть, как они сдохнут...
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22.03.2022 13:29 Ответить
Готовьте бабосики рабсияне. Выплаты будут долгими и болезненными
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22.03.2022 13:31 Ответить
Мне вот интересно, а в Мариуполе что стингеров нет или рашкаванские чертолеты летают слишком высоко, что их не достать со стингера?
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22.03.2022 13:32 Ответить
Какие вертолеты? Это Су-30 работа
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22.03.2022 14:50 Ответить
Кару небесну на голови російських фашистів. Згоріть до тла, до сьомого коліна
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22.03.2022 13:32 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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22.03.2022 13:38 Ответить
Репарации твари рашисти будете виплачувати ваші дiти та внуки
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22.03.2022 13:39 Ответить
і це з ними домовлялки якись?
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22.03.2022 13:41 Ответить
а в перші години війни ,ще можно було знищити аеродроми кацапів вздовж кордонів !
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22.03.2022 13:41 Ответить
А в Харькове не сбрасывают, в Чернигове
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22.03.2022 14:01 Ответить
Скандал. Кадиров принизив "героя ДНР" Ходаковського і змусив його вибачитись

https://www.youtube.com/watch?v=SvuTejWo43k
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22.03.2022 14:20 Ответить
Псалом 78



Боже, прийшли чужинці в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну. Кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх - звірам земним. Розлили кров їх, як воду, навкруги Єрусалиму, і не було кому ховати. Ми стали посміховиськом для сусідів наших, наругою й соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє? Вилий гнів Твій на народи, які не знають Тебе, і на царства, які ймення Твого не призивають. Бо вони пожерли народ Твій і місце його спустошили. Не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пошли нам щедроти Твої, Господи, бо зубожіли дуже ми. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імени Твого. Господи, визволи нас і очисти гріхи наші задля імени Твого. Щоб не сказали безбожні: «Де Бог їх?» Нехай на очах наших зазнають невірні помсти за пролиту кров вірних Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених; могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. А ми, народ Твій і вівці пасовиська Твого, будемо вічно прославляти Тебе та з роду в рід сповіщати хвалу Твою.
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22.03.2022 14:54 Ответить
Заткнись вже, гордий буревісник, *****! І відсоси у свого Єзуса трішки нижче пупка! Воно і трішки легкіше стане! Може!
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22.03.2022 15:37 Ответить
льотчиків снайперів і артелеристів в полон не беруть ....
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22.03.2022 15:53 Ответить
 
 