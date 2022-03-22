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Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, - горсовет. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
Как констатируется, к сожалению город получил еще большие разрушения.
"В очередной раз становится понятно, что оккупантам не интересен город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепел мертвой земли", - говорится в сообщении.
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Боже, прийшли чужинці в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну. Кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх - звірам земним. Розлили кров їх, як воду, навкруги Єрусалиму, і не було кому ховати. Ми стали посміховиськом для сусідів наших, наругою й соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє? Вилий гнів Твій на народи, які не знають Тебе, і на царства, які ймення Твого не призивають. Бо вони пожерли народ Твій і місце його спустошили. Не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пошли нам щедроти Твої, Господи, бо зубожіли дуже ми. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імени Твого. Господи, визволи нас і очисти гріхи наші задля імени Твого. Щоб не сказали безбожні: «Де Бог їх?» Нехай на очах наших зазнають невірні помсти за пролиту кров вірних Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених; могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. А ми, народ Твій і вівці пасовиська Твого, будемо вічно прославляти Тебе та з роду в рід сповіщати хвалу Твою.