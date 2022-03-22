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В России командующего 6-й общевойсковой армией генерала Ершова отправили под домашний арест из-за огромных потерь в Украине, - журналист Цимбалюк. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Ершова Владислава Николаевича, обвинив его в огромных потерях личного состава.
Об этом сообщает в фейсбуке журналист Роман Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время генерал Ершов находится под домашним арестом, в отношении него ведется следствие", - пишет Цимбалюк.
По его информации, по предварительным данным, потери личного состава названной армии составляют более двух тысяч военнослужащих, из которых около 180 человек – солдаты-срочники.
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@prof_preobr
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57 мин
Слово имеет депутат Госдумы от ЛДПР.
Он сообщает нам, что это Украина с помощью перепончатокрылых, рукокрылых и грызунов распространила по миру ковид.
https://twitter.com/i/status/1506222632697483265
мона об кремлівську
Ну-ну...
путя нашла крайнего...
а медальки в очько засунь и громко пььйордни
Он думал что анало говнет армия идет против дикарей с палками.
Это результат постоянной лжи,в которую они поверили сами.
Также отдельное спасибо за картонные элементы брони,мангалы и прочие нанотехнологии
поэтому тащили и будут тащить но не учиться военному делу.
зачем? если запас тупого мяса в сапогах неограничен. как они думали.
спить собі дід у казармі після самоходу, нікого не чіпає.
підходить енереал-лейтенант до ліжка і така розмова...
- товариш солдат, встать!
- ти хто?
той тицае на погон з двова звьоздами.
- кусок, *********...
той тицае на "колоски" на комірі.
- а лісничій? - Пішов на ***.