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В России командующего 6-й общевойсковой армией генерала Ершова отправили под домашний арест из-за огромных потерь в Украине, - журналист Цимбалюк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Ершова Владислава Николаевича, обвинив его в огромных потерях личного состава.

Об этом сообщает в фейсбуке журналист Роман Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время генерал Ершов находится под домашним арестом, в отношении него ведется следствие", - пишет Цимбалюк.

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По его информации, по предварительным данным, потери личного состава названной армии составляют более двух тысяч военнослужащих, из которых около 180 человек – солдаты-срочники.

В России командующего 6-й общевойсковой армией генерала Ершова отправили под домашний арест из-за огромных потерь в Украине, - журналист Цимбалюк 01
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Топ комментарии
+60
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22.03.2022 13:53
+35
хай вьіпьет йаду и убьет себя об стенку
мона об кремлівську
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22.03.2022 13:54
+22
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22.03.2022 13:54
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Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
57 мин



Слово имеет депутат Госдумы от ЛДПР.
Он сообщает нам, что это Украина с помощью перепончатокрылых, рукокрылых и грызунов распространила по миру ковид.

https://twitter.com/i/status/1506222632697483265
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22.03.2022 13:52 Ответить
хай вьіпьет йаду и убьет себя об стенку
мона об кремлівську
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22.03.2022 13:54 Ответить
Кстати а жирик уже с кабзоном или нет?
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22.03.2022 13:58 Ответить
В коме булькает.
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22.03.2022 14:09 Ответить
Поскольку нигде его нет, значит уже на концерте кабздона!
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22.03.2022 14:11 Ответить
Він то в комі, то без коми. Щось однопартійці мутять. А свиноматки чекають що він прийде до тями і все їм роз"яснить і пояснить як хАрАшо жить в кацапії
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22.03.2022 14:22 Ответить
жирик в пути кабзон ждет )))
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22.03.2022 15:25 Ответить
Схоже, ще блукає. Та є надія, що таки знайде вірний напрямок.
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22.03.2022 15:41 Ответить
Украина в принципе самый большой кошмар в существовании кацапов.
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22.03.2022 14:11 Ответить
да ХЕНЕРАЛ ЗАБЫЛ ЖОВТО СИНЮЮ СТРИЧКУ И ВЗЯЗДУ ГЕРОЙ УКРАИНЫ СПРЯТАТЬ это же тот же Штирлиц с рацией за спиной, красным знаменем и в буденовке приехал в Ставку к Фюреру..
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22.03.2022 14:44 Ответить
***** крайних ищет?
Ну-ну...
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22.03.2022 13:52 Ответить
так для дтого генерала это не накащание а просто за счатсье будет посидеть дома у телевизора на диване и с семьей - чем гнить в окопах или на полях с семечками в карманах
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22.03.2022 13:57 Ответить
Несправедливо! У других разве меньше потери? Нужно всех под арест!
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22.03.2022 14:12 Ответить
о тех потерях ботоксу еще не сообщили а то его кондратий хватит
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22.03.2022 14:16 Ответить
ойц
путя нашла крайнего...
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22.03.2022 13:53 Ответить
Цікаво, а як на думку шойгу цей кацап у нар ді бойового павича міг зарадити зашквару цих кацапських жмурів? 🤔
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22.03.2022 13:59 Ответить
твой дом тюрма! гыгыгы...
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22.03.2022 13:53 Ответить
ПОТРАПИТЬ ПІД ДЕФЛОРАЦІЮ...
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22.03.2022 13:53 Ответить
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22.03.2022 13:54 Ответить
Za путена хоть дилдо с неба да к анальнаму аргазму!!!11
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22.03.2022 14:09 Ответить
Чоткий пляшкозамінник! Зкріпний!
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22.03.2022 15:43 Ответить
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22.03.2022 13:53 Ответить
Клоун ряженій
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22.03.2022 13:55 Ответить
Одобряем. Побольше генералов давить надо и олигархов, и тогда путя останется с ********** жополизами лдпр и пропогандонами с тв, и вот тогда обиженная элита из-за риска своего близкого ******* , возьмет и снесет царскую шоблу.
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22.03.2022 13:56 Ответить
Ви що! Ршистські герали та олігархи-корупціонери то найкращі помічники ЗСУ.
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22.03.2022 14:03 Ответить
який етаж?
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22.03.2022 13:56 Ответить
Дамбаський ватан бубка не дострибне...
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22.03.2022 14:10 Ответить
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22.03.2022 14:25 Ответить
Скоро сам Щуйгу на солнєчний Магадан...
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22.03.2022 13:57 Ответить
папенькин сынок, как оказывается ))
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22.03.2022 13:58 Ответить
Підарешт на підарешті і підарештом поганяє...
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22.03.2022 13:58 Ответить
на зону! ссуку!))))
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22.03.2022 13:58 Ответить
Вся московія давно стала зоною.
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22.03.2022 14:12 Ответить
Какая отвратительная рожа... Хотя, что с бывшего суворовца взять, ущербное, детства и юности не видели,- всю жизнь в сапогах 🤔🧐😁
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22.03.2022 13:58 Ответить
Ще з армії пам'ятаю... сапагі - ліцо салдата!
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22.03.2022 14:00 Ответить
Точно! 👀😂🤣
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22.03.2022 14:16 Ответить
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22.03.2022 15:53 Ответить
На воротнике пшеница колосится, желтая. На синем фоне. Красота. Еще бы подсолнухи туда пришили. ДБЛ БЛ.
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22.03.2022 13:59 Ответить
піzда подкралась незаметно.......
а медальки в очько засунь и громко пььйордни
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22.03.2022 13:59 Ответить
Хороший генерал, побільше б таких на рашці.
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22.03.2022 14:00 Ответить
Даже форма как у клоунов, у военных развитых стран нет этой броской пестроты, дикари.
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22.03.2022 14:00 Ответить
Козел отпущения первый пошел.
Он думал что анало говнет армия идет против дикарей с палками.
Это результат постоянной лжи,в которую они поверили сами.
Также отдельное спасибо за картонные элементы брони,мангалы и прочие нанотехнологии
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22.03.2022 14:01 Ответить
Эти бы ордена да на красную траурную подушечку
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22.03.2022 14:01 Ответить
та ладно , когда это рашку волновали потери личного состава , шойгу назначил виновного за провал блицкрига
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22.03.2022 14:01 Ответить
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22.03.2022 14:04 Ответить
Так набагато ефективніше

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22.03.2022 15:48 Ответить
теж варіант. Вийде ***** до народу і скаже. "Я ні прі чьом, вот етат падонок"
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22.03.2022 14:04 Ответить
Нехай відберуть нагороди перед розстрілом і украдені у ЗСУ труси.
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22.03.2022 14:04 Ответить
шойгу самого назначат
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22.03.2022 14:04 Ответить
Чому на мавпячих вухах аксєльбантів нема?! Нєпарядок!!!
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22.03.2022 14:05 Ответить
У хенерала френч часів мезозойської ери.
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22.03.2022 14:06 Ответить
Так то ж зкріпа така!
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22.03.2022 15:45 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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22.03.2022 14:08 Ответить
це "крупний євразієць" духовний наставник *****, проповідував зверхність кАзладоєвих над болотами і лісами.
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22.03.2022 17:08 Ответить
никогда у военных штабных засранцев не ценились их прямые профессиональные навыки. исключительно тот угол наклона спины перед начальством на который он согласен прогнуться. Вылезти по карьерной лестнице вверх, тащить туда своих деток зятьев племянников и т.д.
поэтому тащили и будут тащить но не учиться военному делу.
зачем? если запас тупого мяса в сапогах неограничен. как они думали.
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22.03.2022 14:08 Ответить
Отличный генерал. Он понимает, что весь этот сброд нужно извести под корень.
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22.03.2022 14:09 Ответить
бородатий анекдот совейських часів.
спить собі дід у казармі після самоходу, нікого не чіпає.
підходить енереал-лейтенант до ліжка і така розмова...
- товариш солдат, встать!
- ти хто?
той тицае на погон з двова звьоздами.
- кусок, *********...
той тицае на "колоски" на комірі.
- а лісничій? - Пішов на ***.
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22.03.2022 14:14 Ответить
Какой домашний арест? Героя расеи этому таварищу. Ведь он действовал точно с установками легендарного таварища жукава)
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22.03.2022 14:14 Ответить
РОСсии капзда настал.
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22.03.2022 14:16 Ответить
Новий Павлов?
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22.03.2022 14:24 Ответить
Лучше бы новый Власов.
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22.03.2022 15:15 Ответить
Зірочку на лоба, був пацан і нетУ
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22.03.2022 14:26 Ответить
які кумедні на них значки
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22.03.2022 14:36 Ответить
Який домашній арешт?!! Сталінська міра - розстріляти! І то не одного, а через одного, а потім решту.
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22.03.2022 14:46 Ответить
А хиба він не слідував завєтам руцкіх гєроєв типу суворових, жукових?
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22.03.2022 14:50 Ответить
Мотошвєйний хенерал!
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22.03.2022 14:55 Ответить
Расстрелять, нахрен. Мы будем не против, а даже очень за. Только обязательно поставьте вместо него ещё более тупого.
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22.03.2022 15:35 Ответить
Це добре, інші генерали будуть більш замислюватися "а оно нам нада, еще потом и посадють".
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22.03.2022 16:28 Ответить
Так ***** не того арестовали, надо было ***** , шайгу
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22.03.2022 16:39 Ответить
А , в 37- м был ягода , и ежов, символично ***** по феншую, это карама такая на расии
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22.03.2022 16:43 Ответить
прозвучало, що весь Слідком рузге, разом з піонервожатим, терміново "закінчує" всі справи і на йдуть в наступ "на воєнних". Так сказати "второй фронт" відкрили і з "всією пролетарською ненавис тю" в табори в Мордолвію "к істокам"
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22.03.2022 17:16 Ответить
чувак реально занимался утилизацией рашистов, но был раскрыт. Побольше бы таких помошников.
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22.03.2022 18:11 Ответить
а передавили бы они там друг друга!
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22.03.2022 21:24 Ответить
 
 