Офицер-десантник Андрей Хоменко, спасший многих воинов и погибший в бою во время уничтожения вражеского десанта в Николаевской области, удостоен звания "Герой Украины". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Офицер-десантник старший лейтенант Андрей Хоменко спас многие жизни и погиб в бою как настоящий герой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Как отмечается, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, командир десантно-штурмового взвода 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ старший лейтенант Андрей Хоменко удостоен звания "Герой Украины" и ордена "Золотая Звезда" (посмертно).
"В частности, 3 марта в районе населенного пункта Казачьего, позиция командира десантно-штурмового взвода старшего лейтенанта Андрея Хоменко уничтожила 5 единиц БМП-3 и один танк противника. Неоднократно офицер-десантник производил эвакуацию личного состава различных подразделений бригады, вывозил раненых и уцелевших воинов после атаки с воздуха, а также танковых обстрелов противника.
Погиб старший лейтенант Андрей Хоменко 3 марта во время уничтожения вражеского десанта в районе населенного пункта Андрейчиково Николаевской области. Он до конца командовал своим подразделением, противнику был нанесен максимальный урон, около тридцати оккупантов. Вечная память и слава офицеру-десантнику! Мы отомстим за каждого!!!" - сказано в сообщении.
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Толья
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Ihor Ilnitskiy
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