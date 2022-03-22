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Офицер-десантник Андрей Хоменко, спасший многих воинов и погибший в бою во время уничтожения вражеского десанта в Николаевской области, удостоен звания "Герой Украины". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Офицер-десантник старший лейтенант Андрей Хоменко спас многие жизни и погиб в бою как настоящий герой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, командир десантно-штурмового взвода 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ старший лейтенант Андрей Хоменко удостоен звания "Герой Украины" и ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

"В частности, 3 марта в районе населенного пункта Казачьего, позиция командира десантно-штурмового взвода старшего лейтенанта Андрея Хоменко уничтожила 5 единиц БМП-3 и один танк противника. Неоднократно офицер-десантник производил эвакуацию личного состава различных подразделений бригады, вывозил раненых и уцелевших воинов после атаки с воздуха, а также танковых обстрелов противника.
Погиб старший лейтенант Андрей Хоменко 3 марта во время уничтожения вражеского десанта в районе населенного пункта Андрейчиково Николаевской области. Он до конца командовал своим подразделением, противнику был нанесен максимальный урон, около тридцати оккупантов. Вечная память и слава офицеру-десантнику! Мы отомстим за каждого!!!" - сказано в сообщении.

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Офицер-десантник Андрей Хоменко, спасший многих воинов и погибший в бою во время уничтожения вражеского десанта в Николаевской области, удостоен звания Герой Украины 01
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Топ комментарии
+59
Героям Слава!!!
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22.03.2022 14:50
+33
Герої не вмирають!!!
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22.03.2022 14:58
+19
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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22.03.2022 15:12
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Героям Слава!!!
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22.03.2022 14:50 Ответить
Война, ****.
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22.03.2022 14:51 Ответить
Герої не вмирають!!!
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22.03.2022 14:58 Ответить
Низький уклин ! Вечная память !Смерть рашистским убийцам !
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22.03.2022 15:58 Ответить
Вечная память!!!.... зы... уберите эти звезды..смотреть на них тошно..есть же Трузуб у народных Героев, введите его ..плз....
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22.03.2022 15:04 Ответить
'Звьозди ' є , мабуть , в Американців . Що не так ?
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22.03.2022 15:52 Ответить
у американцев нет таких соседей ...
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22.03.2022 16:00 Ответить
А про зірку що не так? До чого 'сосєді'?
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22.03.2022 16:04 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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22.03.2022 15:12 Ответить
Вічна пам*ять...
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22.03.2022 15:12 Ответить
что цензор нельзя выкинуть этих тварей кому нравиться

Толья

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Ihor Ilnitskiy

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22.03.2022 15:23 Ответить
Мы за вас вспомним! Выкинем жуковых, ватутиных, и прочее гавно, и после войны будем жить с Вашими именами в памяти! Героям Слава!
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22.03.2022 15:24 Ответить
І заповним їх ряди собою ! відсиджуватися не будем ні на передовій. ні в тилу ворога ! Думаю, що наших предків ми не осоромимо. Слава Україні !!!
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22.03.2022 15:51 Ответить
Слава Героям, ,,горять у пеклі моцкалі
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22.03.2022 15:28 Ответить
Слава Захисникам України!!
Кари, московітам, тяжкої кари за Україну!!
Украіна не московія, з кріпаками *****!!!
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22.03.2022 15:30 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2022 15:39 Ответить
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22.03.2022 15:44 Ответить
Він був чиїмось сином... Вже ніколи не прийде додому, не обійме маму... Спочинь з Миром - великосердна Людина. Хай Творець упокоїть Твою душу.
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22.03.2022 15:45 Ответить
Не дивлячись що він загинув, - він завжди житиме доти, поки ми жиємо і боримося ! Боже, благослови нас на праведну боротьбу з ворогом !
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22.03.2022 15:55 Ответить
Слава Герою України!
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22.03.2022 15:58 Ответить
Вічна пам'ять Герою...
Низький уклін...
Люта Смерть мокшанським загарбникам та їх посіпакам...
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22.03.2022 16:27 Ответить
Вічна пам'ять
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22.03.2022 17:47 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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23.06.2022 22:44 Ответить
 
 