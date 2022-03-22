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На Виннитчине сбили российскую крылатую ракету "Искандер", - председатель ОВА Борзов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Виннитчине во вторник, 22 марта, сбили российскую крылатую ракету "Искандер".

Об этом в фейсбуке сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Плюс одна. "Искандер", – написал Борзов.

На Виннитчине сбили российскую крылатую ракету Искандер, - председатель ОВА Борзов 01

Остатки ракеты упали на поле.

На Виннитчине в 12:45 была объявлена воздушная тревога, отбой раздался в 14.00.

На территории Винницкой области 20 марта была сбита одна российская ракета, 18 марта – три.
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Топ комментарии
+39
Мододці. Слава ЗСУ
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22.03.2022 14:55
+35
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22.03.2022 14:56
+20
Ще трохи російських доларів згоріло марно... То є добре, бо ракети дорогі
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22.03.2022 14:57
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Мододці. Слава ЗСУ
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22.03.2022 14:55 Ответить
она упала
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22.03.2022 15:06 Ответить
Гениально, прям адмирал ясен х.й! Быть она до этого ещё и летела?
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22.03.2022 15:17 Ответить
Людина без почуття гумору - загроза для навколишніх.
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22.03.2022 15:23 Ответить
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22.03.2022 14:56 Ответить
21.03.2022 аэродром Чернобаевка, Херсонская область. Гуглите. Украинская артиллерия в 7!!! (Седьмой) раз накрывает скопление живой силы и авиация оккупанта. Ранее там же убит командующий 8-й армии генерал-лейтенанта Мордвичев А.Н., который прибыл на место, так как отсутствует управление войсками (стадо, а не армия). Седьмой раз!!!Как говорил Мясник-Жуков (не в 1941, а в 1945) "Бабы еще нарожают". Все ПобедоБесие за счет мяса народа.
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22.03.2022 15:07 Ответить
На УкрНет пишуть - ВОСЬМИЙ
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22.03.2022 15:18 Ответить
Восьмой это уже вроде сегодня
Помню тут кто ту про окультизим говорил

Что походу у них там крышу снесло. И они там устраевает ритуалы с жертво преношением. В качестве жертвы своих солдат....
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22.03.2022 15:45 Ответить
а че там в Чернобаевке для кацапов намазоно или там склады не растаможенного алкоголя ?
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22.03.2022 18:38 Ответить
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус?
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22.03.2022 15:34 Ответить
Ще трохи російських доларів згоріло марно... То є добре, бо ракети дорогі
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22.03.2022 14:57 Ответить
Є підозра, що останнім часом ше чиїсь долари вибухають (поруч з ракетою)
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22.03.2022 15:07 Ответить
Уявіть таку новину місяць тому- а тепер збили і збили, молодці.
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22.03.2022 14:57 Ответить
У Росії на довгий час зупинився єдиний завод, де збирають танки: дивіться відео
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22.03.2022 14:58 Ответить
А що там збирати , якщо всі танки залишиаються в нашій краіні
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22.03.2022 15:04 Ответить
Искандер не крылатая ракета.
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22.03.2022 15:04 Ответить
У них два варианта тех искандеров, Искандер-М они называют «квазибаллистическое», но Искандер-К таки стреляет крылатыми.
https://en.wikipedia.org/wiki/9K720_Iskander#Iskander-K
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22.03.2022 15:27 Ответить
Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 км
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22.03.2022 16:04 Ответить
«Искандер-К» - вариант с использованием двух крылатых ракет Р-500, дальность стрельбы - 500 км, масса БЧ - 480 кг. Высота полёта ракеты около 7 метров при выходе на цель, и не выше 6 км, ракета автоматически корректируется всё время полёта и автоматически огибает рельеф местности
«Искандер-М» использует высотную (высота полёта - 50 км) сверхманёвренную (перегрузки - 20-30 G) квазибаллистическую ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 км.
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22.03.2022 16:15 Ответить
Гніди касабські
..
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 15:06 Ответить
Іскандер не крилата ракета, а балістична. Бойова частина 482 кг, вибухівки в ній 162 кг.
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22.03.2022 15:06 Ответить
існують модифікації крилатих
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22.03.2022 15:34 Ответить
они называються "калибрами"
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22.03.2022 15:37 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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22.03.2022 15:09 Ответить
Денацифікована "Мрія" , в Гостомелі . Жах .. .
******** орда , шоб ви виздихали ,, всі до одного ..
.
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22.03.2022 15:20 Ответить
Зрада в Укроборонпромі, Гусєв і підлеглі.
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22.03.2022 15:39 Ответить
Тільки землю нашу запаскудила своїм кацапським лайном.
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22.03.2022 15:35 Ответить
Дурни, война уже месяц идет, пора бы выучить, что "Искандер", - это "баллистическая" ракета,
а "Калибр", - это крылатая!
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22.03.2022 15:36 Ответить
P-500 (9М728) - крылатая.
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22.03.2022 15:50 Ответить
Ви хоча б Вікіпедію відкрили. Існують різні модифікації "Іскандера", в т.ч. і крилаті ракети.
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22.03.2022 16:09 Ответить
парни вы то поясняйте разницу между типами ракет (для не спецов) - это все-таки политический форум а не военный
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22.03.2022 18:41 Ответить
баллистическая ракета, - летит по баллистической траектории, на такой Гагарин в космос летал.
А крылатая, - это по сути самолет беспилотный, летит низко над землей, от этого не виден на радаре.
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22.03.2022 19:43 Ответить
а снаряды дальнобоев или точки У или Пионы это балистика?
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22.03.2022 22:56 Ответить
да
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22.03.2022 23:02 Ответить
Опять от бульбашей летело. Усатый будет гильотинирован.
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22.03.2022 15:55 Ответить
Мабуть зі Стінгера,,,,
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22.03.2022 16:00 Ответить
ПВО Украины уже научилось эффективно сбивать крылатые ракеты оккупантов.

"Пресловутый "Кинжал" - по сути, тот же "Искандер", только стартующий с переоборудованного самолета. За счет воздушного старта "Кинжал" имеет увеличенную дальность. А на траектории падения и "Кинжал", и "Искандер" развивают большую (гиперзвуковую) скорость.
На самом деле, практически все, что валится на землю из-за атмосферы - что ракеты, что метеориты, летят на гиперзвуке. И тут Россия, конечно же, ничего не изобрела", - поясняет бывший инженер-конструктор ГП КБ "Южное" Александр Кочетков.

""Искандер" и "Кинжал" - мощные тактические ракеты, способные обеспечить серьезные разрушения, прежде всего, в жилых застройках. Как, впрочем, и сбрасываемые на наши города полутонные бомбы. Что, конечно, ужасно. Но это - ничего такого, с чем мы уже не сталкивались от "освободителей", - пишет Кочетков.

Он утверждает, что ПВО Украины уже научилось эффективно сбивать крылатые ракеты оккупантов. С баллистическими "Искандерами" посложнее, поскольку их скорость выше, но их уже тоже начали сбивать.

"Разберутся и с "Кинжалами". Тем более, когда союзники усилят наше ПВО. Так что не ведемся на грозные названия и помним, что кинжал - оружие трусов и слабаков, этими вытребеньками козака не одолеть", - резюмирует эксперт.
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22.03.2022 16:08 Ответить
 
 