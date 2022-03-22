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Записка жителя Мариуполя: "Дима, мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Я маму похоронил возле детсадика". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В сети опубликовали записку из окруженного войсками РФ Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дима... сын Толика... Передайте: Дима, мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Дима, прости меня, что не уберег. Я маму похоронил возле детсадика", - сказано в записке.

Также там нарисована карта места захоронения мамы Дмитрия.

Смотрите также: Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, - горсовет. ФОТО

Записка жителя Мариуполя: Дима, мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Я маму похоронил возле детсадика 01
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Топ комментарии
+105
Кацапы должны здохнуть за всё, что сделали
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22.03.2022 16:02
+95
Пздц. читать такой ужас в 21 веке. Козломордые ублюдки, будьте вы прокляты навеки вместе со своим ******. Никогда не забудем. Пускай будет проклят тот кто предложит мир с кацапами.
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22.03.2022 16:04
+83
Таке не прощається ніколи!!!
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22.03.2022 16:02
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Кацапы должны здохнуть за всё, что сделали
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22.03.2022 16:02 Ответить
ВСІ !!!
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22.03.2022 19:40 Ответить
Таке не прощається ніколи!!!
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22.03.2022 16:02 Ответить
ТАНЯ САВИЧЕВА ИЗ БЛОКАДЬІ ЛЕНИНГРАДА?

ЧИТАЙТЕ, СУКИ, ЧТО ИМЕННО ВЬІ МОЖЕТЕ ПОВТОРИТЬ!

не ждите ни прощения ни жалости
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22.03.2022 16:03 Ответить
Пздц. читать такой ужас в 21 веке. Козломордые ублюдки, будьте вы прокляты навеки вместе со своим ******. Никогда не забудем. Пускай будет проклят тот кто предложит мир с кацапами.
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22.03.2022 16:04 Ответить
Не идут у меня из головы беляшики
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22.03.2022 16:04 Ответить
Може не треба ніяких коментів? Просто помовчимо... Віддамо пошану нашим братам і сестрам, що загинули під бомбами орків...
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22.03.2022 16:04 Ответить
Ліна Костенко

Гула земля. Сусідський плакав хлопчик.
Хрестилась баба, і кінчався хліб.
Двигтів отой вузесенький окопчик,
де дві сім'ї тулились кілька діб.

О перший біль тих не дитячих вражень,
який він слід на серці залиша!
Як невимовне віршами не скажеш,
чи не німою зробиться душа?!

Це вже було колись ні зайчиком, ні вовком -
кривавий світ, обвуглена зоря!
А я мала, писала мало не осколком
великі букви, щойно з букваря

Той перший віршик, притулившись скраю,
щоб присвітила поночі війна.
Який він був, я вже не пам'ятаю.
Снаряд упав - осипалась стіна.
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22.03.2022 16:06 Ответить
РАШИЗМ =⁶ ФАШИЗМ
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям.
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22.03.2022 16:07 Ответить
Молчание 99% ублюдков существующих на территории подконтрольной кремлю, говорит о согласии с фашистом и поддержке рашизма - это на будущее тем, кто готов прощать ублюдков.
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22.03.2022 16:07 Ответить
ЛЮДИ, Я ВАС ПРОШУ! ДАВАЙТЕ ПОМОВЧИМО...
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22.03.2022 16:09 Ответить
RIP
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22.03.2022 16:12 Ответить
Она пришла на радио в слезах,
сжимая в ладони записку.
Передача была о беженцах.
Она чудом вырвалась в Чехию
из Кривого Рога.
За стеклом в студии
рядом с продюсером
её ждали две девочки.
Я налил ей воды в бумажный стакан.
Из-за слёз никак не могли начать запись.
Она показала мне записку.
Какой-то чех дал ей эту записку,
услышав, что она на остановке
говорит с детьми по-русски.
В записке корявыми буквами
было написано:
«Русская мразь».

Ігор Померанцев
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22.03.2022 16:14 Ответить
Жах...
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22.03.2022 16:14 Ответить
Прямо записки Анны Франк . И так во многих наших пострадавших городах
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22.03.2022 16:15 Ответить
то шоб никто не сомневался,шо нема никакой раски-федераски чы просто рашки...
с ********** мэжуйемо...
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22.03.2022 16:15 Ответить
Россиян на костер! Всех!
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22.03.2022 16:15 Ответить
😰нет слов..🙏😰
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22.03.2022 16:18 Ответить
Маскалі - не люди! Ці покидьки ввібрали без остатку в себе всю гниль, мерзенність, душевну вонь і вселенське зло, які лише існували у всі часи людства.
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22.03.2022 16:21 Ответить
А "шредеры" Германии, и Венгрии продолжают лоббировать интересы путиных, помогая им убивать мам и пап Украины.
Германия вооружила армию РФ, поставив в 2001-2014 тонны военного оборудования.
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22.03.2022 16:28 Ответить
Просто жуть.....
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22.03.2022 16:29 Ответить
Передайте цю записку виродкам, що свідомо не організували оборону країни та не надали людям зброю для самозахисту.
Всім іншим слід потрохи приходити до тями й починати врешті усвідомлювати що відбувається...
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22.03.2022 16:29 Ответить
їм треба терміново зустрітися та заглянути
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22.03.2022 17:27 Ответить
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22.03.2022 16:35 Ответить
Нині йде двадцять друга війна між ордою і Україною за минулі чотириста років. Щоб вона була останньою, нам потрібно вбити стільки кацапів щоб вони не могли відтворити свою популяцію. Ординці - наші вороги на генетичному рівні. Поки ми не доб'ємося повної дезінтеграції території під нинішньою назвою "росія", нам цю війну закінчувати не можна. Бо ці ублюдки знову прийдуть сюди вбивати наших потомків.
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22.03.2022 16:35 Ответить
Свинособаки гореть вам в аду вместе с нашими предателями... которые не исчезают с экранов и язык у них не отваливается.
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22.03.2022 16:37 Ответить
все русские пришедшие в Украину - должны не уйти с Украины и все они должны сдохнуть!
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22.03.2022 16:52 Ответить
Кацапських виродків знищувати без жалю
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22.03.2022 16:54 Ответить
А весь "прогресивний" і "людяний" світ, разом з грібучим Ватиканом, сором'язливо закрили очі - га, що, де? Ми нічого не бачимо й не чуємо. А якщо й чуємо й бачимо, то це - ФЕЙК.
Бридко це усвідомлювати, але на тли усіляких Рено - це правда.
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22.03.2022 17:00 Ответить
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22.03.2022 17:02 Ответить
Это абсолютно точное сравнение! Суки с России -- настоящие нацисты!
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22.03.2022 19:21 Ответить
Прийде час і кожна з потвор які принесли горе і смерть на нашу землю відповість за своє зло.Будь вони на всі покоління прокляті.Щоб все що вони/російські покидьки/ могли чути у своєму житті було виття сирен і звуки вибухів.Щоб все що вони могли бачити були їхні розрушені домівки і вбиті родичі
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22.03.2022 20:01 Ответить
 
 