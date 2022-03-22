Записка жителя Мариуполя: "Дима, мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Я маму похоронил возле детсадика". ФОТО

В сети опубликовали записку из окруженного войсками РФ Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дима... сын Толика... Передайте: Дима, мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Дима, прости меня, что не уберег. Я маму похоронил возле детсадика", - сказано в записке.

Также там нарисована карта места захоронения мамы Дмитрия.

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