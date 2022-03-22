Россияне на нас охотились, чтобы заставить сказать, что сделанные нами фото фальшивы, - журналист Associated Press Чернов рассказал о спасении из Мариуполя. ФОТО

Журналист Мстислав Чернов, проведший 20 дней в Мариуполе, фиксируя уничтожение города российской армией, рассказал о его спасении вместе с коллегами от российских оккупантов в блокадном городе. Большинство известных фотографий преступлений российской армии в Мариуполе сделано Черновым и его коллегой Евгением Малолеткой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", рассказ видеожурналиста опубликовало агентство Associated Press.

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"Россияне охотились на нас. У них был список имен, включая наши, и они приближались к нам. Мы были единственными международными журналистами, оставшимися в украинском городе Мариуполе, и мы документировали осаду города российскими войсками в течение более двух недель. Мы вели репортаж внутри больницы, когда по коридорам начали рыскать вооруженные люди. Хирурги выдали нам белые халаты, чтобы мы надели их как камуфляж", - рассказал Чернов.

Затем, по его словам, на рассвете несколько украинских военных пришли за ними, чтобы вывести их из больницы.

"Стены операционной сотрясались от артиллерийского и пулеметного огня снаружи, и казалось, что безопаснее оставаться внутри. Но украинские солдаты получили приказ забрать нас с собой. Мы выбежали на улицу, бросив врачей, которые приютили нас, беременных женщин, попавших под обстрел, и людей, которые спали в коридорах, потому что им некуда было идти. Я чувствовал себя ужасно, оставляя их", - вспоминает журналист.

"Девять минут, может быть, десять - вечность по дорогам и разбомбленным жилым домам. Когда рядом разрывались снаряды, мы падали на землю. Время измерялось от одного обстрела до другого, наши тела были напряжены, дыхание замерло. Ударная волна за ударной волной сотрясала мою грудь, и у меня похолодели руки", - рассказал Чернов.

Позже им рассказали, почему украинские военные рисковали жизнью, чтобы забрать журналистов из больницы. "Если они вас поймают, то снимут на камеру и заставят сказать, что все, что вы снимали, - ложь, - цитирует Чернов слова украинского полицейского. - Все ваши усилия и все, что вы сделали в Мариуполе, будет напрасным".

"Офицер, который когда-то умолял нас показать миру его умирающий город, теперь умолял нас уйти. Он подтолкнул нас к тысячам разбитых машин, готовящихся покинуть Мариуполь. Это было 15 марта. Мы понятия не имели, удастся ли нам выбраться живыми", - отметил журналист.

Чернов рассказал, что отправился в Мариуполь вечером 23 февраля с коллегой, украинским фотографом Евгением Малолеткой в его белом микроавтобусе Volkswagen. "Мы въехали в Мариуполь в 3:30 утра. Война началась через час", - вспоминает он.

Журналист добавил, что скидывая "по одной бомбе за раз русские отключили электричество, воду, продовольствие и, наконец, что особенно важно, сотовую связь, радио и телевизионные вышки".

"Отсутствие информации в условиях блокады преследует две цели. Первая - это хаос. Люди не знают, что происходит, и паникуют. Сначала я не мог понять, почему Мариуполь был разрушен так быстро. Теперь я знаю, что это произошло из-за отсутствия связи. Безнаказанность - это вторая цель. Когда из города не поступает никакой информации, нет фотографий разрушенных зданий и умирающих детей, российские войска могут делать все, что захотят. Если бы не мы, не было бы ничего. Вот почему мы так рисковали, чтобы иметь возможность передать миру то, что мы видели, и вот что разозлило Россию настолько, что она начала охоту на нас", - пояснил Чернов.

"Смерти начали приходить быстро. 27 февраля мы наблюдали, как врач пытался спасти маленькую девочку, пораженную осколками. Она умерла. Умер второй ребенок, затем третий. Машины скорой помощи перестали забирать раненых, потому что люди не могли вызвать их без сигнала, и они не могли ориентироваться на разбомбленных улицах. Врачи умоляли нас снимать семьи, приносящие своих убитых и раненых, и разрешали нам использовать для камер их генератор. Никто не знает, что происходит в нашем городе, говорили они", - рассказал журналист.

"В городе оставалось одно место, где можно было найти нормальную связь, - возле разграбленного продуктового магазина на проспекте Строителей. Раз в день мы ездили туда и, скрючившись под лестницей, отправляли фотографии и видео в мир. Лестница не смогла бы нас защитить, но это было безопаснее, чем находиться под открытым небом", - вспоминает Чернов и добавляет, что связь пропала полностью 3 марта.

Также он рассказал о событиях 9 марта, когда Россия совершила авиаудар по мариупольскому роддому. "9 марта два авиаудара разнесли в клочья пластик, которым были заклеены окна нашего фургона. …Мы смотрели, как дым поднимается от родильного дома. Когда мы приехали, спасатели все еще вытаскивали из руин окровавленных беременных женщин", - вспоминает Чернов.

По его словам, он с коллегой отправлял фото и видео, снятые в роддоме, в течение нескольких часов. "В своей изоляции (в убежище. - Ред.) мы ничего не знали о растущей российской кампании дезинформации, направленной на дискредитацию нашей работы. Посольство России в Лондоне опубликовало два твита, в которых назвало фотографии AP фальшивыми и утверждало, что беременная женщина - актриса. На заседании Совета Безопасности ООН российский посол держал в руках копии фотографий и повторял ложь о нападении на роддом", - рассказал журналист.





"К этому времени в Мариуполе не работало ни одно украинское радио или телевидение. Единственное радио, которое можно было поймать, передавало извращенную российскую ложь - что украинцы держат Мариуполь в заложниках, обстреливают здания, разрабатывают химическое оружие. Пропаганда была настолько сильной, что некоторые люди, с которыми мы разговаривали, верили в нее, несмотря на свидетельства, которые видели собственными глазами. Сообщение постоянно повторялось в советском стиле: Мариуполь окружен. Сдавайте оружие", - говорит Чернов.

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11 марта, вспоминает журналист, редактор попросил найти женщин, выживших после авиаудара по роддому: "Мы нашли их в больнице на передовой, некоторые из них были с младенцами, другие рожали. Мы также узнали, что одна женщина потеряла ребенка, а затем и свою жизнь. Мы поднялись на 7 этаж, чтобы передать видео. Оттуда я наблюдал за тем, как танк за танком подкатывали к больничному комплексу, каждый из которых был обозначен буквой Z, российской эмблемой войны. Мы были окружены: десятки врачей, сотни пациентов и мы".

"Украинские солдаты, охранявшие больницу, исчезли. А путь к нашему фургону с едой, водой и оборудованием был перекрыт российским снайпером, который уже застрелил медика, рискнувшего выйти наружу. Несколько часов прошло в темноте, под звуки взрывов снаружи. А затем солдаты пришли за нами, крича на украинском языке. …Я чувствовал огромную благодарность военным, но в то же время оцепенение. И стыд за то, что я уезжаю, - рассказал Чернов. - Мы втиснулись в Hyundai с семьей из трех человек и выехали из города по 5-километровой пробке. В тот день из Мариуполя выехало около 30 000 человек - так много, что у российских солдат не было времени пристально вглядываться в машины".

Фото: Mstyslav Chernov / Facebook.