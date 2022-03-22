Уничтожены оккупанты и вражеская техника в Николаевской области. ФОТО

Защитники Украины уничтожили несколько оккупантов и вражескую технику в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Николаевщина. Вот таких "клиентов" остановили в их стремлении "освободить" украинскую землю наши защитники. Украинцы – сила! Потому что мы – на своей земле!", - говорится в сообщении.









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