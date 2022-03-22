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Уничтожены оккупанты и вражеская техника в Николаевской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили несколько оккупантов и вражескую технику в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Николаевщина. Вот таких "клиентов" остановили в их стремлении "освободить" украинскую землю наши защитники. Украинцы – сила! Потому что мы – на своей земле!", - говорится в сообщении.

Уничтожены оккупанты и вражеская техника в Николаевской области 01
Уничтожены оккупанты и вражеская техника в Николаевской области 02
Уничтожены оккупанты и вражеская техника в Николаевской области 03
Уничтожены оккупанты и вражеская техника в Николаевской области 04

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Топ комментарии
+64
Ахмат - сила? Та то ******* здриснуло, як і його песиголовці, як узнало, що на ньго об"явили сафарі і наші підрозділи почали спорити, хто має право побрити ослойоба і відрізати йому пусту бошку.
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22.03.2022 16:24
+45
Ахмат- ****** так и не доехал до Берлина
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22.03.2022 16:25
+24
Зачем морды заретушили ? У кого есть заточки бросте отправлю рамзану
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22.03.2022 16:26
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Ахмат - сила? Та то ******* здриснуло, як і його песиголовці, як узнало, що на ньго об"явили сафарі і наші підрозділи почали спорити, хто має право побрити ослойоба і відрізати йому пусту бошку.
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22.03.2022 16:24 Ответить
Ахмат- ****** так и не доехал до Берлина
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22.03.2022 16:25 Ответить
Так цей ослотрах доїхав тільки до ********, де знявся в підвалі для тік-тока і здриснув в свою тепленьку, мокреньку любиму постільку.
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22.03.2022 16:30 Ответить
Зачем морды заретушили ? У кого есть заточки бросте отправлю рамзану
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22.03.2022 16:26 Ответить
И по куску сала в пасть засунуть подписав что кабздыровцы подавились украинским салом и уехали к Шайтану
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22.03.2022 16:28 Ответить
прикарпатско-берлинская легендарная бригада... а служат там петухи из чечни. Деды на том свете в *****!
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22.03.2022 16:33 Ответить
******* занят, ему некогда: Байрактар ЗСУ знайшов КАДИРОВА в Києвській області https://youtu.be/3**********?t=8

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22.03.2022 16:38 Ответить
Зачаття кадирівця.
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22.03.2022 16:47 Ответить
КадЫрка свистни в х*й там дЫрка
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22.03.2022 19:18 Ответить
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22.03.2022 17:11 Ответить
как БМП назовешь - так ее и размажут

Ахмат Кадыров был размазан по трибунам стадиона
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22.03.2022 16:56 Ответить
кокодыровцы..
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22.03.2022 16:24 Ответить
чы то через дефис правильно?
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22.03.2022 16:25 Ответить
через "собачку". @, бо знаку "шакал" немає.
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22.03.2022 16:32 Ответить
Та з частинкою власного ніку, дон...
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22.03.2022 16:39 Ответить
?нику триста лет...
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22.03.2022 16:43 Ответить
Так, але цей собака вкрав цю частину, та завжди її повторює. Бидло, що поробиш, такі в лепрозорії академіки...
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22.03.2022 17:14 Ответить
в ціх фотках є якись особистий шарм.
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22.03.2022 16:24 Ответить
Землеебы...бурят мать-сыру землю.

P.S. А, и насчёт дронов. Если вы в зоне прямого поражения вражеской артиллерии используете dji и вас не убили - это не ваша заслуга, это их недоработка. Фабрика по производству аэроскопов находится прямо в РФ, они целенаправленно отслеживают китайские дроны и лупят конкретно по дроноводам. Если вы не профессионал-дроновод, который использует совершенно ********** сложные протоколы безопасности, а просто вы попросили и волонтеры привезли вам мавик, и вот вы его запускаете над позицией - штош, прощайте.

Это я имею в виду, что не заказывайте волонтерам мавики, не надо. Вас убьют вместе со всем отделением, и никто не поймёт, что виноваты в этом были именно вы."
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22.03.2022 16:24 Ответить
Внимание...китайские дроны с доставкой и не только отслеживаются их гаремом- россияненгами. Если не умеете шифровать сигнал и протоколы- не используйте. Засвет позиции с ее координатами. Просьба распространять.
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22.03.2022 16:27 Ответить
Ось результат роботи комплексу моніторингу дронів DJI Aeroscope, які масово використовуються російськими військами.

Оператор порушив інструкцію як надурити Аероскоп і коли намагався забрати дрон - дуже швидко прилетіла міна.

За нашою інформацію, зараз DJI Aeroscope встановлений російськими військами для вбивств наших людей в Чорнобилі з дальністю роботи 50-70 км. і ніхто його не вимикає.

Тому всі мають неухильно виконувати наступну інструкцію. Публікую вже вдруге!

Роздрукуйте та вкладайте до кожного дрону DJI!

Інструкція:
DJI Aeroscope може відображати у реальному часі:
- Модель коптера,
- позицію та висоту,
- історію польоту,
- домашню точку (точку зльоту),
- позицію пілота (при включеному GPS у мобільному пристрої, що підключено до пульта).

Виходячи з цього ВАЖЛИВО:
1. Вимкнути gps у мобільному пристрої, wi-fi та мобільний інтернет (краще включити "режим польоту").
2. Запускати коптер на безпечній відстані від місця роботи (включати, злітати та повертатися туди!).
2.1. Включати коптер саме на місці зльоту, а не по дорозі, оскільки може оновити домашню точку і записати історію шляху в руках, що в свою чергу покаже напрямок до місця роботи. Крім того, коптер може визначитися навіть на землі без gps (відображатимуться нульові координати, але те, що коптер є в радіусі дії dji aeroscope буде відомо, просто без позиції точної, поки коптер не спіймає супутники і не оновить домашню точку).
2.2. Якщо прилетіти до себе на місце роботи, після завершення, то в історії польоту це буде видно і п.1 не допоможе (оскільки пілот без gps на мобільному пристрої покаже місце посадки).
2.3. Вимикати його також на місці зльоту, щоб у історії польоту збігалося місце зльоту і посадки.
3. По документації спочатку включається пульт, потім коптер, а вимикається навпаки (коптер, потім пульт). При можливості це краще робити з помічником та враховувати різницю дистанції від точки зльоту та місця роботи до необхідного об'єкту.
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22.03.2022 16:56 Ответить
Баштанка, - Сила!
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22.03.2022 16:25 Ответить
ахмад Слива!
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22.03.2022 16:26 Ответить
Прості українські хлопці показали всім людям і маскалям, що вівцейоби - пустий звук, боягузи і нікчеми, дурніші навіть за маскалів.
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22.03.2022 16:26 Ответить
Перед відправкою додому загорнути у свинячі шкури і кожному в зуби тицьнути шматок білосніжного сала.
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22.03.2022 16:28 Ответить
Та ну,ще сало на цих покидьків переводити.
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22.03.2022 16:31 Ответить
Зажати кусочок сала в роті на двох. Щоб в свій рай не попали. Щоб не їм по 70 наложниць там було, а вони були наложницями, підри мохнаті, дон.
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22.03.2022 16:34 Ответить
Тоді інкуби нетрадиційної орієнтації ними зацікавляться. Йой!
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22.03.2022 17:16 Ответить
Ну... тоді половині салом в зуби не тицяти - перетопчуться. Але у шкури загортати всіх!
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22.03.2022 17:17 Ответить
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22.03.2022 16:29 Ответить
рахмат гарне добрево, наче як після свиней
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22.03.2022 16:29 Ответить
Красівоє
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22.03.2022 16:29 Ответить
ахмат-сила кукарекают кадыровские бородатые тик-ток кончиты. Очевидно, шо те на фото уже кукарекать не будут).
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22.03.2022 16:30 Ответить
А где сам ГОН-ДОН ? Засцал приехать под Николаев ? Правильно ,у нас не забалуешь ,обреем и на бутылку ...
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22.03.2022 16:30 Ответить
******** ******! Лежат ручки вперед. Суки, за Мариуполь и Бучу вам твари. Надеюсь, эта русская мразь уже мучается в аду и их пытают до смерти черти снова и снова
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22.03.2022 16:31 Ответить
Говночай...ну ведь реально же И чего этих обезьян от него так плющит? Их аж разрывает от аромата.
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22.03.2022 16:31 Ответить
На першій фотці горизонт "завалений", а так композиція чудова
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22.03.2022 16:31 Ответить
чому обличчя морди закриті? Як їх мамка впізнає?
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22.03.2022 16:31 Ответить
Свині по фотках не вміють розпізнавати друг дружку.
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22.03.2022 16:36 Ответить
Прикарпатско-Берлинская... Ну-ну...
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22.03.2022 16:32 Ответить
Зря лица закрыли ! Кацапы опять скажут, что это фейк....
А так бы родственники узнали и порадовались, что получат компенсацию....
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22.03.2022 16:33 Ответить
Ахмат-zадрот...
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22.03.2022 16:35 Ответить
последний просил не пристреливать???)))
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22.03.2022 16:37 Ответить
Optime olere occisum hostem
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22.03.2022 16:37 Ответить
Вся расея так запугана кавказким феодалом, что думает- на украинцев подействует ("один нарид"). 20 дивизия из Волгограда же).
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22.03.2022 16:38 Ответить
Вот и я том же , почему решили , что это кадыровцв? Кацапы настолько напуганы ими что думают и весь мир трусится от слова чечен, таки ещё на Донбассе в 14-15 годах они пытались под чечен мимикрировать и Аллах Акбар кричали ,и музыку ихнюю крутили через громкоговорители , дегенераты пугливые
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22.03.2022 16:47 Ответить
Ослойоби думали, що українці, як стада москалів розбіжаться, бо "кадирівці" приїхали. Чуть дисципліну у військах наших не порушили, бо всі навперейми готові були бігти різати бородатих нікчем.
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22.03.2022 16:44 Ответить
Ретуширование орочьих рож ухудшает экспозицию.
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22.03.2022 16:46 Ответить
Орки то є підараси! Морди не треба замальовувати.
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22.03.2022 16:58 Ответить
Этих тварей закапывать, завернутыми в свиные шкуры.
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22.03.2022 17:03 Ответить
И не забыть видосик похорон рамзанке-****** отправить.
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22.03.2022 17:04 Ответить
Донкапут
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22.03.2022 17:06 Ответить
Ахмат - это отец кака.дырова. Странно, что у этого козо..**..а отцом является эта железяка.
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22.03.2022 17:11 Ответить
КРАСІВОЄ ДОН
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22.03.2022 17:13 Ответить
Деды, в гробу, вертятся. Прикарпатско-Берлинская, легендарное соединение, во времена ВОВ. А потом, при Союзе и при эрефии, из нее сделали, обычных карателей. Эта воинская часть, сначала давила танками, чехов, в Праге, 1968, а потом и чеченов, в первую чеченскую. Асвабадители, хреновы.
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22.03.2022 17:13 Ответить
Ахмат!?? Обісрався! Добриво!!!
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22.03.2022 17:23 Ответить
че за прикарпатско берлинская?
это где вообще?
я не думаю что это кадыровцы
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22.03.2022 19:03 Ответить
ко - ко - дирiвцi:
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22.03.2022 19:50 Ответить
 
 