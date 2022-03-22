Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Появились кадры разбомбленной харьковской квартиры 95-летнего узника немецких концлагерей Бориса Романченко, убитого российскими оккупантами в собственном доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta Live, его останки собрали в мешок.
Напомним, вчера стало известно, что от российского снаряда погиб Борис Романченко, переживший издевательства в 4 нацистских концлагерях, включая Бухенвальд.
Топ комментарии
+35 Тетяна Тать
показать весь комментарий22.03.2022 16:37
+33 Туманов Владимир
показать весь комментарий22.03.2022 16:34
+17 Остап Покотило
показать весь комментарий22.03.2022 16:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
нравится вам ваше достижение, рашане?
хавайте полной ложкой теперь ненависть презрение и омерзение
не знаю, как насчет всего мира, но от украинцев точно и очень надолго
повторили?
теперь не скулите.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?caHyXsb
мо допоможе
Неужели украинцы это смогут забыть...
за всіх (((
Ніяких сімей з цими монголоїдними мразями.