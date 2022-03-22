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Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Появились кадры разбомбленной харьковской квартиры 95-летнего узника немецких концлагерей Бориса Романченко, убитого российскими оккупантами в собственном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta Live, его останки собрали в мешок.

Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко 01

Напомним, вчера стало известно, что от российского снаряда погиб Борис Романченко, переживший издевательства в 4 нацистских концлагерях, включая Бухенвальд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО

Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко 02


Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко 03
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Топ комментарии
+35
шо смогли суки, то и повторили

нравится вам ваше достижение, рашане?

хавайте полной ложкой теперь ненависть презрение и омерзение
не знаю, как насчет всего мира, но от украинцев точно и очень надолго

повторили?
теперь не скулите.
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22.03.2022 16:37
+33
российские уроды будут гореть в аду. Еще при остатках их никчемной жизни.
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22.03.2022 16:34
+17
Пережил немецкие т лагеря , но пришли фашисты, хуже тех фашистов и убили человека

Неужели украинцы это смогут забыть...
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22.03.2022 16:45
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российские уроды будут гореть в аду. Еще при остатках их никчемной жизни.
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22.03.2022 16:34 Ответить
шо смогли суки, то и повторили

нравится вам ваше достижение, рашане?

хавайте полной ложкой теперь ненависть презрение и омерзение
не знаю, как насчет всего мира, но от украинцев точно и очень надолго

повторили?
теперь не скулите.
показать весь комментарий
22.03.2022 16:37 Ответить
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22.03.2022 16:44 Ответить
дяка-плюсовака

мо допоможе
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22.03.2022 17:43 Ответить
Будем надеяться. Я не только тут скидываю эту ссылку, на европейских форумах тоже + Турция.
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22.03.2022 17:53 Ответить
Пережил немецкие т лагеря , но пришли фашисты, хуже тех фашистов и убили человека

Неужели украинцы это смогут забыть...
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22.03.2022 16:45 Ответить
И кто то говорит про премовыны!?!, бить до последнего касаба, до разбросаных костей и чтоб земля не приняла!!! У меня свекровь, царствие небесное, была в двух концлагерях Дахау и в Освенциме, должны были в печь отправить, в Освенциме, только за то, что пленным очистки от картофеля бросала, и кто то здал.
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22.03.2022 16:51 Ответить
Чухонсько-мордовський комуно-фашистсський нацизм у дії.
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22.03.2022 16:54 Ответить
Москалі - не люди! Не були ними і вже ніколи не стануть. Тільки з-зовні на людей схожі ********.
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22.03.2022 16:59 Ответить
Боже, чогось так боляче за цього діда (((
за всіх (((
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22.03.2022 17:12 Ответить
земля пухом. повторили значит, падлы.
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22.03.2022 17:46 Ответить
Уникнув німецького крематорію, та не уникнув рашистського... Вічна пам"ять.... Прости, що не вберегли...
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22.03.2022 18:12 Ответить
Горите в аду, твари! Не забудем, не простим! Раб Божий Борис, покойся с миром!!!
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22.03.2022 23:37 Ответить
Ненависть до Росії Московії тепер це пожиттєва, та **** хто скаже що росіянє нє віноватиє, повинна розділити з кацапами всю їх провинну за всі кацапо звірства від Сирії і до Чечні
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22.03.2022 23:41 Ответить
Не дай Бог, українець(Ка), або женяться на кацапці,або заміж за кацапа, саме весілля залити гівном і закидати гранатами.
Ніяких сімей з цими монголоїдними мразями.
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16.04.2023 10:32 Ответить
 
 