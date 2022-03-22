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Войска РФ совершили артобстрел н.п.Бровары. Повреждены 7 автобусов, - Офис генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
22 марта 2022 вооруженные силы РФ произвели артиллерийский обстрел города Бровары Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.
По предварительным данным, жертв нет.
Броварская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Прокуроры Киевщины продолжают принимать все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.
Топ комментарии
+13 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий22.03.2022 16:51
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+6 Funt Gor
показать весь комментарий22.03.2022 16:45
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Коалиция СВ - 80 км
але їх тільки 12 штук і навряд чи кацапи їх використовують в Україні
і як же нам не вистачає нашої Богданки із дальністю 60 км, розробленої у 2015 - 2018 рр. при Пороху і заасхвальтованої Вєлічайшим !!!
На бумаге супер оружие, у которой нету аналогов
А на деле хрен пойми где. И существует оно вообще. Кроме парадных вариантов
то що не можна було автобуси хоча б відігнати в беспечне місце, або віддайте Теробороні!
КОГДА ИНСУЛЬТОМ РАЗМОРИЛО !
ВОТ ТАК И ЗДОХНУЛО ***** !)
А ВСЕ КРИЧАЛИ СЛАВА УКРАИНА !!!