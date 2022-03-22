Войска РФ совершили артобстрел н.п.Бровары. Повреждены 7 автобусов, - Офис генпрокурора. ФОТО

22 марта 2022 вооруженные силы РФ произвели артиллерийский обстрел города Бровары Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.

По предварительным данным, жертв нет.

Броварская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Прокуроры Киевщины продолжают принимать все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.