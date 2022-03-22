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Войска РФ совершили артобстрел н.п.Бровары. Повреждены 7 автобусов, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

22 марта 2022 вооруженные силы РФ произвели артиллерийский обстрел города Бровары Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.

По предварительным данным, жертв нет.

Броварская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Прокуроры Киевщины продолжают принимать все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Войска РФ совершили артобстрел н.п.Бровары. Повреждены 7 автобусов, - Офис генпрокурора 01
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Топ комментарии
+13
Мста-С - 29 км
Коалиция СВ - 80 км
але їх тільки 12 штук і навряд чи кацапи їх використовують в Україні

і як же нам не вистачає нашої Богданки із дальністю 60 км, розробленої у 2015 - 2018 рр. при Пороху і заасхвальтованої Вєлічайшим !!!
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22.03.2022 16:51
+6
вибачте, звісно, але автобуси мають колеса !

то що не можна було автобуси хоча б відігнати в беспечне місце, або віддайте Теробороні!
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22.03.2022 16:41
+6
⚡️⚡️ Колектив Anonymous злив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо.
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22.03.2022 16:45
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Це впритул до Києва.
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22.03.2022 16:36 Ответить
снаряд летит с десяток км.
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22.03.2022 16:39 Ответить
Мста-С - 29 км
Коалиция СВ - 80 км
але їх тільки 12 штук і навряд чи кацапи їх використовують в Україні

і як же нам не вистачає нашої Богданки із дальністю 60 км, розробленої у 2015 - 2018 рр. при Пороху і заасхвальтованої Вєлічайшим !!!
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22.03.2022 16:51 Ответить
Піонів вистачає з головою.
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22.03.2022 16:52 Ответить
Коалиция это с той же оперы стоит армонта?
На бумаге супер оружие, у которой нету аналогов

А на деле хрен пойми где. И существует оно вообще. Кроме парадных вариантов
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22.03.2022 17:04 Ответить
я в селі зробив газонокосарку і назвав "Богдана"
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22.03.2022 17:10 Ответить
Ви неуч порохоботкий читhttps://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB
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22.03.2022 17:25 Ответить
Они стоят в Дымерке. Они с автомата могут по окраинам лупить. Три недели как там.
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22.03.2022 17:07 Ответить
Бьют дальнобойной артой на пределе возможностей, чтобы хоть как-то подгадить. Ходят слухи, что у кацапов под Киевом идет Чернобаевка.
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22.03.2022 16:40 Ответить
Це на іншому березі, в Бучі та Гостомелі. Я на Лівому, 20 хвилин їзди до Броварів.
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22.03.2022 16:51 Ответить
Студент, не боїсь, наші їх розхреначують дуже успішно і на лівому березі теж. привіт з Позняків.
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22.03.2022 16:58 Ответить
Аби боявся, давно поїхав би з Києва. А студентом я був у 1980-85.
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22.03.2022 17:04 Ответить
только дураки ничего не боятся ..
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22.03.2022 18:28 Ответить
Ви плутаєте боягузтво з обережністю- так що вчіть мову і не використовуєте єзик.
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22.03.2022 18:36 Ответить
я мову знаю краще вас - а ви займаетесь демагогiею
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22.03.2022 18:44 Ответить
Ото і далі користуйся.
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22.03.2022 18:52 Ответить
вибачте, звісно, але автобуси мають колеса !

то що не можна було автобуси хоча б відігнати в беспечне місце, або віддайте Теробороні!
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22.03.2022 16:41 Ответить
В Києві давно нема безпечних місць.
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22.03.2022 16:51 Ответить
ну не можна ж ВСЕ сховати у безпечне місце. ніхто ж не знає, куди ще прилетить. ППО треба нарощувати, і це робиться
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22.03.2022 17:01 Ответить
шобла кремлядская...
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22.03.2022 16:41 Ответить
Це мабуть були автобуси-нацисти...
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22.03.2022 16:42 Ответить
⚡️⚡️ Колектив Anonymous злив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо.
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22.03.2022 16:45 Ответить
не скопчуйтесь в одному місці, шукайте засобів якось розсрідоточитися.
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22.03.2022 16:50 Ответить
шойга кунжутович теперь орден отримає за знищення бендерівських автобусів!
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22.03.2022 16:51 Ответить
то самый славянистый славянин...
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22.03.2022 16:57 Ответить
)(уйло нікому не вірить..."Среди всех людей в аппарате безопасности, он, видимо, прислушивается только к министру обороны Шойгу и еще может до секретаря Совета безопасности Патрушева"
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22.03.2022 17:12 Ответить
На фото - автобус ЛАЗ радянського виробництва. Вони ще років 10 тому мали бути списані і порізані на метал... Якщо це всі 7 автобусів такі - 'тоді хіба що внести їх в списки на репарацію. А самі автобуси пустити на металолом.
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22.03.2022 17:34 Ответить
А БОЛЬ ПРИШЛА, К ЕГО МОЗГАМ !
КОГДА ИНСУЛЬТОМ РАЗМОРИЛО !
ВОТ ТАК И ЗДОХНУЛО ***** !)
А ВСЕ КРИЧАЛИ СЛАВА УКРАИНА !!!
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22.03.2022 23:39 Ответить
 
 