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Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото последствий обстрелов мирных украинских городов с вопросом: сколько еще нужно жертв для закрытия неба над Украиной.

Фотографии глава государства распространил на своем Телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?" - подписал Зеленский фото, зафиксировавшее разрушение мирной инфраструктуры российскими захватчиками.

Читайте также: Как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Ряду стран угрожает голод, - Зеленский

Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 01
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 02
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 03
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 04
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 05
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 06
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 07
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 08
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Топ комментарии
+64
Стільки скільки ваша команда закатала гроші в асфальт,просрала закупівлю касок броніків,зупинила ракетну програму! Може досить нити? Ворушись курво! Діставай засоби ППО та прибери свого захвоза з потоків гуманітарного грузу!вранці НАТО ******,бо нас шашлики дороги.вввечепі НАТО помагай! Знов вранці НАТО ****..ве бо небо не закриває,ввечері НАТО єдина гарантія безпеки...чомусь згадується пісня жадана: а те що я не можу мислити логічно,так я не такий навіть фізіологічно...
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22.03.2022 17:38
+48
А может не нужно было тратить десятки миллиардов на дороги, а потратить на пво?
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22.03.2022 17:39
+48
А скільки народ тобі казав треба озброюватись, а ти все асфальт, інститут майбутнього, ******* і Ху...юся....все робив навпаки .
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22.03.2022 17:40
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Страница 2 из 2
Його статус на початку війни 2014 року був екс-міністр уряду Азірова та позафракційний народний депутат. В якості кого його могли зустрічати у світі? Як він міг готувати озброєння? Хіба що випилював танка у своєму гаражі
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22.03.2022 18:07 Ответить
Він готував євроінтеграцію, тому його добре знали європейці.
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22.03.2022 18:09 Ответить
Ок. Підготував досконало і з огидою пішов з януковичского уряду, коли вона була доведена до блиску в 2012, за рік до ймовірного підписання 21 листопада 2013 року. Питання. Коли була підписана "готова" євроінтеграція і яка дата її вступу в дію стояла в цьому документі? ДВІ ДАТИ. Дякую
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22.03.2022 18:16 Ответить
Тема ж не про це.
Фактично він добився того що планував.
Вже на іншій посаді.
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22.03.2022 18:19 Ответить
Якщо він "добився того, що планував", то у нас на 100% підготовлена до війни і озброєна армія. Навіщо ж тоді кловану витрачати гроші на те, чого вдосталь. Так що ніякої зради зараз нема
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22.03.2022 18:31 Ответить
Капець. І як ви смієте навіть таке говорити ?
Хочете щоб вам нагадали про закриті оборонні програми ?
Ви провокатор чи що ?
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22.03.2022 18:51 Ответить
Це не я. Це ваше твердження щот"він доби вся того що напланував". Так що тут два варіанти. Або ви написали нісенітницю, або той пан напланував щось таке, що за його кадеецію не забезпечило функціонування ППО . А тепер до конкретики. Якою цифрою невироблених ракет та засобів для їх функціонування довіряють Зеленському? Ну хоча б приблизно
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22.03.2022 19:12 Ответить
...докоряють зеленському..вибачте
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22.03.2022 19:13 Ответить
Припиняйте провокації.
Зараз воює армія 2014-2019 років.
Почитайте що пише волонтер. ЩО ЦЕ ?
Я не збираюсь слухати петицію про блиск зеліних колоколів.

Yuriy V. Moskalenko

22 хв ·



Блд...
Мені одному здається, що ТРО забезпечені краще за ЗСУ, які кістками лягають!


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22.03.2022 19:15 Ответить
Особливо москву непокоїла ракетна програма вони не подавали вигляду але інформація просочувалася,на кінець 2018 було вже успішно випробувано зразки ,потрібно було запускати в серійне виробництво але вибори все перевернули з ніг на голову,замість прикриття міст ПВО та протичовнових "нептунів" отримали всім відому програму "велике будівництво",добре хоч трохи протитанкових Стугн встигли зробити.
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22.03.2022 19:15 Ответить
Я ще пригадую інформацію про виведених іноземних інструкторів.
Давно було. Конкретно зараз не напишу.
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22.03.2022 19:16 Ответить
Меньше вірте політиканам. Зеленський нічого не закривав
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22.03.2022 22:51 Ответить
😅дурень, чи прикидаєшся? Зарплатню військовим хоч раз підіймав, твій сонцесяйний?
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23.03.2022 09:06 Ответить
А у вас, у кретинов, не принято тему сначала изучить, а уж потом квакать?
26 мая 2014 года Порошенко уже был президентом.
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22.03.2022 18:15 Ответить
Последователь Царьова? Ок Когда началась война? Дата
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22.03.2022 18:19 Ответить
Ничего вы не понимаете. Каждый день интервью, каждый день выступления, аплодисметнты и пр... Мечта любого артиста. Как будто не уходил из квартала. Человек в своей тарелке..
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22.03.2022 18:09 Ответить
Це талант- згадувати те, чого не було.
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22.03.2022 18:16 Ответить
Пора говорити більше про реальне - відкрите море. Параша наглухо закрила нам Азовське і Чорне море. Не спеціаліст в морському праві, але там точно є можливості притягнути мордор до відповідальності, забезпечити хоча б гуманітарні морські конвої.
Закрити небо, на жаль, над Україною для НАТО буде означати пряму участь у війні. Як по іншому, коли натівське ппо буде збивати літаки мордору. А от з відкриттим морем більш реально нам допомогти.
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22.03.2022 17:57 Ответить
Кто-нибудь объясните ему, что НАТО не будет сбивать русские самолеты. Сколько можно эти глупости повторять?
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22.03.2022 18:01 Ответить
Пане президенте! Забудь! Нічого тобі Захід закривати не буде, пора це зрозуміти й змиритися. І припинити ці популістськи закидони про Захід, типу я так напружено працюю.
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22.03.2022 18:03 Ответить
Чомусь тут люди розумнішими вважають себе ніж експерти, радники міністри, і т.д.
Сказали, Так треба!. А ви ще багато чого не бачите, що поза кадром відбувається, може вам докладно доповісти як хто і що робить для обороноздатності, інакше це ж зрада!? Не тупіть
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22.03.2022 22:54 Ответить
а чого цензор так, видалив комент? може позбутись дермака і допомогло б, а не допомогло б то ї не жалко
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22.03.2022 18:12 Ответить
Хто вам вбив в голову що єрмак зрадник?, не будьте насєлєнієм якому системно вбили в голову те що хотіли. Всі політики хто каже що єрмак зрадник - переслідують політичну мету, що є зрадою під час війни. Не вірте політиканам
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22.03.2022 22:26 Ответить
Де Нептун, Вільха, Сапсан, Грім, Стугни? Що по Вагнеру? Що з Цемахом? Ну як тепер інвестиції?
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22.03.2022 22:53 Ответить
Все брехня, втулена політиканами, що самі нічого не зробили
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22.03.2022 22:56 Ответить
Дата реєстрації 22.03.2022, в спам, падаляк подасть
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22.03.2022 23:11 Ответить
🤯🤕🤷
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23.03.2022 09:10 Ответить
та будь ти вже накінець президентом, а не тік-токером -НІХТО КРІМ ТЕБЕ НЕБО ЗАКРИВАТИ НЕ БУДЕ, вчися самому вирішувати питання і задачі, а не спихати на інших. Вирости вже з цих свої дитячих кварталівських штанців.
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22.03.2022 18:13 Ответить
Що таке закритя неба <--

Lt. Gen. David A. Deptula, який керував подібною операцією у Іраку, розгорнуто пояснює що це таке, як виконується, які засоби використовуються, необхідні передумови для розгортання такої операції над територіями суверених країн... що правда англійською.

Закривати небо потрібно було починаючи з 1991 року власними силами або приєднуючись до НАТО, як це зробили наші сусіди та 3 республіки колишніх совєтів. І про це говорили всі тодішні політики України, викристалізовані з дисиденского руху.
Нажаль мешканці регіонів, які сьогодні потерпають найбільше, дружно скандували "бєндєравци нє прайдут" і дружно голосували "за нєйтралітєт і НАТО нє мєсто на Украінє".
Коли ракети і авіабомби від "братьєв" почали нести не абстрактну а реальну смерть і руйнацію, згадали про військово-повітряні сили НАТО і почали вимагати від них захиститу.
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22.03.2022 18:23 Ответить
Скільки ще разів цьому довбню треба пояснити, що собою уявляє закриття неба, і що це неможливо, якщо НАТО не збирається розпочинати війну з рашкою?
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22.03.2022 18:26 Ответить
Ракетну програму просрав, а тепер верещить про закрите небо. Ушльопок.
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22.03.2022 18:26 Ответить
Сегодняшняя Европа и сегодняшняя РФ имеет одну основополагающую, роднящую их между собой черту - и те и другие сделаны из говна, когда сжимаешь их в руке,они текут сквозь пальцы.Это нужно принять,как аксиому и помнить не забывая. Тогда легче,быстрее и рациональнее будет наше движение вперёд.Это как закон природы, который невозможно победить,а нужно, всего лишь, им пользоваться.😎
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22.03.2022 18:28 Ответить
надо просить то что реализуемо сейчас
пво, оружие и прочее
пво и оружие вроде передают
самолеты в процессе
(хотя лучше бы такие вещи вообще не всплывали в сми
пусть для рашистов сюрпризом будет
хотя с ермаком и ко не удивлюсь
если там они уже много узнают оперативно)
закрытие неба это из раздела "пока нельзя"
пока так
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22.03.2022 18:35 Ответить
Та потрусіть олігархів!!!
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22.03.2022 18:57 Ответить
То він відмовився від нато, то закрийте небо. Вже невіть не називає хто саме це має зробити. Запропонувати план дій. Узгодити конкретні кроки. Він певно приворожити хоче то закрите небо.
Криворожанська манера - я вам нічево не должен, зато йом все должни.
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22.03.2022 18:57 Ответить
Небо закривається лише від літаків (ніяк не від ракет), та й то для нас це неприйнятно (наші БПЛА, наші літаки як?). Скажіть вже йому, щоб цей яневтік закрив вже свій смердючий рот.
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22.03.2022 18:59 Ответить
Пэтриоты норм так сбивают ракеты,- дык ***** дайте их уже нам с запасом
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22.03.2022 19:36 Ответить
Почему спрашивает у подписчиков блога?
Позвони и спроси у Байдена и опубликуй разговор.
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22.03.2022 19:04 Ответить
В Гаазі треба судити не тільки русню но і керівництво НАТО
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22.03.2022 19:21 Ответить
Іди слідом за руським кораблем ZEдебіл
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22.03.2022 19:45 Ответить
Сам порохоботський-дебіл при тому й тупий
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22.03.2022 22:23 Ответить
По какой статье, юрыст.
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23.03.2022 00:02 Ответить
Не ныть надо, а запускать диверсантов на кацапские аэродромы и в военные городки,где живут ***** и ******** кацапских летунов.
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22.03.2022 19:28 Ответить
Пусть зеля подключает старину Джо,он эрдогану подгонять F-35 в обмен на С-400 которые дэцл прикроют нам небо
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22.03.2022 19:32 Ответить
ZEпадлюка, тобі треба було кошти тратить на армію та закривать небо, а не дерибанить на дорогах та жрать шашлики по Буковеля
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22.03.2022 19:44 Ответить
Ви би напевно здивувались якщо б дізнались правду, про те що нинішня влада перша що будувала щось в країні і не тільки дороги лікарні, мости і садочки а й армію, про що свідчить рейтинг globalfirepower index.
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22.03.2022 22:22 Ответить
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22.03.2022 22:37 Ответить
Политическое руководство Украины в 2021 году не закупило ни одной системы Стугна и Корсар - вот те шо как раз и нужны ЗСУ. Не закупило ни оного дивизиона Нептунов - потому шо в оборонном заказе 20, 21 гг их просто нет - а флот фашистов каждый день обстреливает Украину с Чёрного моря. Могу ещё перечислять. Так вот сейчас, благодаря политическому руководству и уничтожаются садики, школы, города, села.
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23.03.2022 00:10 Ответить
тебе ясно дали понять :ЗАКРЬІВАТЬ НЕБО НЕ БУДУТ. ТОЧКА.
зброю,ппо мож ще які ніштяки дадуть і всьо.далі самі.
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22.03.2022 19:45 Ответить
ВСІМ!!!!-сводка зелёной доблести:ЦЕ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ БУДЬ КОМУ!!! НЕ ВИЩАТИ "ФЕЙК" !!!!!
-Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
- Відсутність представництва від України в НАТО!
- Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
- За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
- Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
- Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
- Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
- Злиття операції ,,Ваґнерґейт''!
- Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''!
- Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
- Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
- Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
- Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
- Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
- Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
- Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
- Відверте хамство на попередження США(особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики!
І то лише частина того, що могло б приблизити Україну до НАТО або стати хоча б асоційованим партнером.
А постійне загравання з Путіним, бажання заглянути в очі і побачити мир!
А щоденні цирки і відосики, порушення Конституції і усіх можливих законів, корупція та непрофесіоналізм, а переслідування опозиції?
Скажіть який, хоча, один із перерахованих пунктів міг наблизити нас по курсу до НАТО?
А, врешті, що президент України Байден? Кожен президент захищає державні і безпекові інтереси своєї держави!
І чогось таке підозріле маніакальне бажання втягнути НАТО у третю світову війну?
ТА ДУМАЙТЕ РІПАМИ, БЛД, у кого голови немае!!!! БО УКРАІНУ ЗНИЩИЛИ ЗЕЛЕНІ ПОКИДЬКИ- ОЗУ-організоване злочинне угрупування
Василий Чуйко
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22.03.2022 19:52 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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22.03.2022 19:59 Ответить
А ще в недалекому довоєннному минулому:
- Розпуск парламента.
- Тайні зустрічі в Омані.
- "Разведення", а фактична здача територій.
- Участь в брифінгу по справі Шеремета, з призначенням винних.
- Пряма вказівка прокурору почати справу по "плівкам Деркача".
- Влаштування опитування-референдума в день виборів.
- Спроба взяти під контроль КСУ.

(В.Прозапас)
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22.03.2022 21:35 Ответить
+1
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22.03.2022 22:08 Ответить
Додати нічого. Про все це читав, але систематизовано чітко. А тепер йому всі винні.
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23.03.2022 13:55 Ответить
Дивують обурливі коментарі!.. А шо, не бачили що клоуна обирали? У 2019 було зупинені ракетні програми, нема "стугн", нема "нептунів", зате тепер відчайдушно БЛАГАЄ (не мій термін, а New York Times) про "закрите небо", яке всі партнери сцуть надавати. Зате благає дуже переконливо та артистично, як йому і написали - профессіонал-шоумен все ж таки!
Зараз надія тільки на самих себе, і надають партнери хто С300 а хто фаустпатрони випуску 1945 року - спасибі і на цьому!
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22.03.2022 20:12 Ответить
Бачу що тут багато ботів,або неуків.Ніхто до війни нам зброю ,і пво не продав би.Турція сама купила в Росії.Зеленський вже коли було відомо про напад Росії просив,і зброю почали давати після нападу.А ЄС і США живуть троха пі...по,особливо в Німеччині Угорщині,і Франції.В нас добрий президент,і він робить все для перемоги.Ми переможем!Слава Україні!
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22.03.2022 20:18 Ответить
Нужно просить крылатые ракеты у Запада, тогда Украина сможет уничтожить места пусков русских ракет и бомбежка прекратится!
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22.03.2022 20:58 Ответить
Зе влада все зробила для вторгнення РФ! Всі передумови - на їх совісті! А тепер скиглять невдячно та бездарно користуючись роботою Пороха на зовнішньому фронті
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22.03.2022 21:24 Ответить
Мало того, ці гниди знову шукають можливості заглянути ***** в сраку
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22.03.2022 22:10 Ответить
Завдяки тому що влада піклувалася про людей будуючі лікарні, садочки та дороги люди на сході вийшли за Україну інакше що виходити за прокравшуся владу і розбиті дороги?? Якщо б влада піклувалася про людей в Криму а не лише крала, то окупантам би не вдалось обдурити так легко кримчан надіями на краще
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22.03.2022 22:08 Ответить
Дурня повна
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22.03.2022 22:12 Ответить
Ты, ******, посмотри на садики и больницы Мариуполя в каком они состоянии - это всё потому шо собака арахамия и вся фракция сг выступала за сокращение ЗСУ - что и было сделано - с 2019 года уволилось 70 тыс. военных и 10 тыс. военных признали непригодными.
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23.03.2022 00:17 Ответить
Як тільки російські ракети , потраплять на територію країн НАТО , тоді почнеться …
Путін мстить за Ху& ло ,тому бомбардують житлові квартали…
Він не зупиниться ,поки не достане Зеленского і не покарає його. Вони хочуть знищити те ,що построіли за СССР і зробити так ,щоб Україну не захотіли ні в Европі ні в НАТО.
Він не зупиниться сам, зупинить його зеленоока жінка …. Кабаєва? Була людина ,яка передбачила ,це все..
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22.03.2022 22:13 Ответить
За 5 років Порошенко міг зробити все що хотів. В тому числі побудувати пво. Але зробила лише нова влада, те що змогла за 2 роки і про що свідчить те що зріс рейтинг армії globalfirepower index. При порошенку ми лише втрачали
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22.03.2022 22:15 Ответить
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22.03.2022 22:36 Ответить
Боже яке тупе чучело. тобі 100 разів сказали що нічого закривати не будуть бо це планетарна війна. Дави на те щоб давали зброю і розкручували санкційний зашморг.
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22.03.2022 23:51 Ответить
Що зробили олігархи України для ЗСУ:

Що зробив КОЛОМОЙСЬКИЙ для ЗСУ ?
Що зробив АХМЕТОВ для ЗСУ ?
Що зробив ПІНЧУК для ЗСУ ?
Що зробив ФІРТАШ для ЗСУ ?
ЩО ???

На який хрєн ці олігархи потрібні Україні ??
Націоналізувати їх все майно на користь ЗСУ
і біженців. Україні потрібна зброя і ППО
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23.03.2022 00:00 Ответить
ну математика проста: перед війною була інфа, що москалі закупили 45т мішків, а трупаків вже десь 15т, тому ще 30т трупаків і небо буде 'закрите'. нам просто потрібно продовжувати в тому ж дусі!
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23.03.2022 02:54 Ответить
Пропозиція: Україна повинна терміново оголосити війну Польщі. Потім підписати капітуляцію. За умовами, віддати усю правобережну Україну. Ну а за ліву, ми ще тоді повоюємо. Або можна оголосити війну безпосередньо США... Так за день Україна стає протекторатом Сполучених Штатів. Є така правова категорія. Пошукайте. США мають декілька протекторатів, які потрапили у ций стан саме таким шляхом.
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23.03.2022 04:57 Ответить
Вина даже не зеленского а умного нарида. Зеленский честно шел под лозунгом приползти на коленях к путину и сдать Украину-нарид проголосовал за него и его програсмму. Зеленский начал выполнять обещания-закрыл военную программу и отвел войска. Теперь нарид страает от собственной глупости и инфантильности. Хочешь мира-готовься к войне. А не деньги в асфальт закатывай.
Я вот одного не понимаю-где наши партизанские отряды,почему оккупанты себя свободно чувствуют в занятых ими Мелитополе и Херсоне?
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23.03.2022 09:14 Ответить
хватит гнусавить! где выполнение оборонзаказа?
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23.03.2022 17:50 Ответить
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