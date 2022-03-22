Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото последствий обстрелов мирных украинских городов с вопросом: сколько еще нужно жертв для закрытия неба над Украиной.

Фотографии глава государства распространил на своем Телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?" - подписал Зеленский фото, зафиксировавшее разрушение мирной инфраструктуры российскими захватчиками.

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