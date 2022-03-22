Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Владимир Зеленский опубликовал фото последствий обстрелов мирных украинских городов с вопросом: сколько еще нужно жертв для закрытия неба над Украиной.
Фотографии глава государства распространил на своем Телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?" - подписал Зеленский фото, зафиксировавшее разрушение мирной инфраструктуры российскими захватчиками.
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Пожалуйста, подождите...
Фактично він добився того що планував.
Вже на іншій посаді.
Хочете щоб вам нагадали про закриті оборонні програми ?
Ви провокатор чи що ?
Зараз воює армія 2014-2019 років.
Почитайте що пише волонтер. ЩО ЦЕ ?
Я не збираюсь слухати петицію про блиск зеліних колоколів.
Yuriy V. Moskalenko
22 хв ·
Блд...
Мені одному здається, що ТРО забезпечені краще за ЗСУ, які кістками лягають!
Давно було. Конкретно зараз не напишу.
26 мая 2014 года Порошенко уже был президентом.
Закрити небо, на жаль, над Україною для НАТО буде означати пряму участь у війні. Як по іншому, коли натівське ппо буде збивати літаки мордору. А от з відкриттим морем більш реально нам допомогти.
Сказали, Так треба!. А ви ще багато чого не бачите, що поза кадром відбувається, може вам докладно доповісти як хто і що робить для обороноздатності, інакше це ж зрада!? Не тупіть
Lt. Gen. David A. Deptula, який керував подібною операцією у Іраку, розгорнуто пояснює що це таке, як виконується, які засоби використовуються, необхідні передумови для розгортання такої операції над територіями суверених країн... що правда англійською.
Закривати небо потрібно було починаючи з 1991 року власними силами або приєднуючись до НАТО, як це зробили наші сусіди та 3 республіки колишніх совєтів. І про це говорили всі тодішні політики України, викристалізовані з дисиденского руху.
Нажаль мешканці регіонів, які сьогодні потерпають найбільше, дружно скандували "бєндєравци нє прайдут" і дружно голосували "за нєйтралітєт і НАТО нє мєсто на Украінє".
Коли ракети і авіабомби від "братьєв" почали нести не абстрактну а реальну смерть і руйнацію, згадали про військово-повітряні сили НАТО і почали вимагати від них захиститу.
пво, оружие и прочее
пво и оружие вроде передают
самолеты в процессе
(хотя лучше бы такие вещи вообще не всплывали в сми
пусть для рашистов сюрпризом будет
хотя с ермаком и ко не удивлюсь
если там они уже много узнают оперативно)
закрытие неба это из раздела "пока нельзя"
пока так
Криворожанська манера - я вам нічево не должен, зато йом все должни.
Позвони и спроси у Байдена и опубликуй разговор.
зброю,ппо мож ще які ніштяки дадуть і всьо.далі самі.
-Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
- Відсутність представництва від України в НАТО!
- Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
- За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
- Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
- Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
- Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
- Злиття операції ,,Ваґнерґейт''!
- Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''!
- Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
- Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
- Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
- Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
- Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
- Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
- Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
- Відверте хамство на попередження США(особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики!
І то лише частина того, що могло б приблизити Україну до НАТО або стати хоча б асоційованим партнером.
А постійне загравання з Путіним, бажання заглянути в очі і побачити мир!
А щоденні цирки і відосики, порушення Конституції і усіх можливих законів, корупція та непрофесіоналізм, а переслідування опозиції?
Скажіть який, хоча, один із перерахованих пунктів міг наблизити нас по курсу до НАТО?
А, врешті, що президент України Байден? Кожен президент захищає державні і безпекові інтереси своєї держави!
І чогось таке підозріле маніакальне бажання втягнути НАТО у третю світову війну?
ТА ДУМАЙТЕ РІПАМИ, БЛД, у кого голови немае!!!! БО УКРАІНУ ЗНИЩИЛИ ЗЕЛЕНІ ПОКИДЬКИ- ОЗУ-організоване злочинне угрупування
Василий Чуйко
- Розпуск парламента.
- Тайні зустрічі в Омані.
- "Разведення", а фактична здача територій.
- Участь в брифінгу по справі Шеремета, з призначенням винних.
- Пряма вказівка прокурору почати справу по "плівкам Деркача".
- Влаштування опитування-референдума в день виборів.
- Спроба взяти під контроль КСУ.
(В.Прозапас)
Зараз надія тільки на самих себе, і надають партнери хто С300 а хто фаустпатрони випуску 1945 року - спасибі і на цьому!
Путін мстить за Ху& ло ,тому бомбардують житлові квартали…
Він не зупиниться ,поки не достане Зеленского і не покарає його. Вони хочуть знищити те ,що построіли за СССР і зробити так ,щоб Україну не захотіли ні в Европі ні в НАТО.
Він не зупиниться сам, зупинить його зеленоока жінка …. Кабаєва? Була людина ,яка передбачила ,це все..
Що зробив КОЛОМОЙСЬКИЙ для ЗСУ ?
Що зробив АХМЕТОВ для ЗСУ ?
Що зробив ПІНЧУК для ЗСУ ?
Що зробив ФІРТАШ для ЗСУ ?
ЩО ???
На який хрєн ці олігархи потрібні Україні ??
Націоналізувати їх все майно на користь ЗСУ
і біженців. Україні потрібна зброя і ППО
Я вот одного не понимаю-где наши партизанские отряды,почему оккупанты себя свободно чувствуют в занятых ими Мелитополе и Херсоне?