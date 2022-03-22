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Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты в Чернигове уничтожили все коммуникации. Местные жители живут без электроэнергии, отопления и воды.

Об этом сообщает издание Высокий вал, передает Цензор.НЕТ.

В городе больше двух недель нет электричества, отопления, воды, не работает канализация. Также наблюдаются проблемы с газоснабжением.

"Но со всем этим мы лично легко справлялись:

Мужчины буквально за несколько часов накопали в районе ям для туалетов;
Готовить на костре – настоящая тусовка с соседями;
Дома собачий холод (ночью было до - 9), пар изо рта - достаем шерстяные носки и заматываемся во все, что есть;
Нет света – отбой в 20:00;
Воду находим в частном секторе – стучимся в ворота и просим о помощи (недавно воду начали подвозить)" – рассказала местная жительница.

Также смотрите: Чернигов – под постоянными атаками и обстрелами российских оккупантов. Ужасающие кадры разрушений и поиска людей под завалами. ВИДЕО

Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 01
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 02
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 03
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 04
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 05
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 06
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 07
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Топ комментарии
+43
Не моє. На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.

Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.

Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.

При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.

На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.

Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.

Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.

В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.

Добро пожаловать в ад.
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22.03.2022 20:08
+34
Чернигов...Русь изначальная. Малая и исконная. И опять орды из Азии прут в Европу, обламывая рога об потомков норманнов и хазар
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22.03.2022 20:07
+9
Через полгода так должна выглядеть мацква
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22.03.2022 20:15
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eto ******....ljudi popali v 18 vek.
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22.03.2022 20:06 Ответить
Чернигов...Русь изначальная. Малая и исконная. И опять орды из Азии прут в Европу, обламывая рога об потомков норманнов и хазар
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22.03.2022 20:07 Ответить
Гербом Чернігівського Князівства був двоголовий орел...
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22.03.2022 20:18 Ответить
Ніяких княжеств не було в домонгольскій Україні, то є вигадка московської монархічної пропаганди.
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22.03.2022 20:37 Ответить
Чернігівське князівство - князівство династії Рюриковичів, а з 14 століття - Гедиміновичів, на території ******** Чернігівщини і Сіверщини з центром у місті Чернігів. Виокремлення було пов'язано з конфліктом між синами Володимира Святославича - Ярославом, який князював у Києві, й Мстиславом Тмутороканським, котрий 1024 р. захопив Чернігів і переміг брата в битві під Лиственом[1][2]. - Не я, Вікіпедія каже.
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22.03.2022 20:46 Ответить
Ватопедія не є першоджерелом і не може служити доказом нічого, крім невігластва єі читачів.
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22.03.2022 21:34 Ответить
Русь на правому березі Дніпра, вудмурте. А на лівому Сѣверскаѧ землѧ, де ніяких норманів і хазар зроду не було, лише сѣверъ и козаре.
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22.03.2022 20:34 Ответить
в ********** должно быть в два раза круче...
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22.03.2022 20:08 Ответить
До сліз.
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22.03.2022 20:08 Ответить
Не моє. На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.

Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.

Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.

При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.

На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.

Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.

Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.

В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.

Добро пожаловать в ад.
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22.03.2022 20:08 Ответить
пчелок просто *******...
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22.03.2022 20:28 Ответить
Супер. Браво!
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22.03.2022 20:37 Ответить
https://youtu.be/AOuxDT9ItvI

На YouTube-канале появилось сильное обращение ветерана Афганской войны, полковника спецназа ГРУ Владимира Бородача.

- Белорусы! Товарищи Офицеры, солдаты!
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22.03.2022 20:11 Ответить
Освободили от жизни, домов, удобств, электричества, туалетов...
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22.03.2022 20:11 Ответить
Но никогда орда не сможет "освободить" украинцев от силы воли, достоинства, мужества, чувства юмора и взаимопомощи
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22.03.2022 20:28 Ответить
якби не біда... пошуткував би що аж мені димком потянуло і запахом чогось смачного з казанку (мням-мням)...та тут не до жартів...
тримайтеся людоньки...
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22.03.2022 20:11 Ответить
Тримайтеся рідненькі !
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22.03.2022 20:13 Ответить
На костре кстати классно,но ситуация вообще не способствует. Вот же гниды кацапские.
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22.03.2022 20:13 Ответить
Можно буржуйку прям в квартиру запихнуть и вывести трубу наружу. Норм тема. Так и буду делать когда писец наступит
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22.03.2022 20:14 Ответить
А что в буржуйку кидать?
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22.03.2022 20:21 Ответить
Меблі
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22.03.2022 20:29 Ответить
На пару дней.
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22.03.2022 20:39 Ответить
старая мебель, хлам в подвале всякий, запас дров сделать.
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22.03.2022 20:33 Ответить
Оглянулся я у себя на Позняках, и не увидел ничего из выше перечисленного
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22.03.2022 20:43 Ответить
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22.03.2022 20:15 Ответить
litaki = 102
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22.03.2022 20:21 Ответить
Через полгода так должна выглядеть мацква
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22.03.2022 20:15 Ответить
Більшість мокшандії і так має такий вигляд, і умови існування.
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22.03.2022 20:17 Ответить
Есть такие пропановые горелки для приготовления еды, дальнобойщики такие возят с собой часто.
Надо в качестве гуманитарки собирать и пересылать в пострадавшие города.
А не только одежду и еду.
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22.03.2022 20:18 Ответить
Проще баллоны на 50 литров завезти. Вопрос доставки.
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22.03.2022 20:23 Ответить
Це і є балон невеличкий з горєлкою зверху.
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22.03.2022 20:33 Ответить
Я в курсе, просто зачеканить форсунки, и можно подключать обычную плиту. И остаётся фактор объёма, один баллон на 50литров, занимает меньше места чем куча мелких.
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22.03.2022 20:41 Ответить
Да когда ж та падлюка в бункере своём навсегда заблудится?
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22.03.2022 20:25 Ответить
Шок этой войны останется на всю жизнь…Радует ,что люди не унывают ..а еда с дымком костра ещё вкуснее.
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22.03.2022 22:49 Ответить
 
 