Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Чернигове уничтожили все коммуникации. Местные жители живут без электроэнергии, отопления и воды.

Об этом сообщает издание Высокий вал, передает Цензор.НЕТ.

В городе больше двух недель нет электричества, отопления, воды, не работает канализация. Также наблюдаются проблемы с газоснабжением.

"Но со всем этим мы лично легко справлялись:



Мужчины буквально за несколько часов накопали в районе ям для туалетов;

Готовить на костре – настоящая тусовка с соседями;

Дома собачий холод (ночью было до - 9), пар изо рта - достаем шерстяные носки и заматываемся во все, что есть;

Нет света – отбой в 20:00;

Воду находим в частном секторе – стучимся в ворота и просим о помощи (недавно воду начали подвозить)" – рассказала местная жительница.

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