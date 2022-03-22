Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупанты в Чернигове уничтожили все коммуникации. Местные жители живут без электроэнергии, отопления и воды.
Об этом сообщает издание Высокий вал, передает Цензор.НЕТ.
В городе больше двух недель нет электричества, отопления, воды, не работает канализация. Также наблюдаются проблемы с газоснабжением.
"Но со всем этим мы лично легко справлялись:
Мужчины буквально за несколько часов накопали в районе ям для туалетов;
Готовить на костре – настоящая тусовка с соседями;
Дома собачий холод (ночью было до - 9), пар изо рта - достаем шерстяные носки и заматываемся во все, что есть;
Нет света – отбой в 20:00;
Воду находим в частном секторе – стучимся в ворота и просим о помощи (недавно воду начали подвозить)" – рассказала местная жительница.
Пожалуйста, подождите...
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.
Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.
Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.
При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.
На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.
Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.
Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.
В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.
Добро пожаловать в ад.
На YouTube-канале появилось сильное обращение ветерана Афганской войны, полковника спецназа ГРУ Владимира Бородача.
- Белорусы! Товарищи Офицеры, солдаты!
тримайтеся людоньки...
Надо в качестве гуманитарки собирать и пересылать в пострадавшие города.
А не только одежду и еду.