Жители Праги выложили свечами надпись "ДЕТИ" и призвали спасти Мариуполь от российской оккупации. ФОТО ДНЯ

Перед Национальным театром в Праге призвали спасти Мариуполь от русской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Чехии.

Небезразличные жители города выложили свечами надпись ДЕТИ, которая уже стала символом зверств оккупантов над мирными жителями Украины.

Читайте также: Вражеский самолет уничтожен в Мариуполе. Он безжалостно разрушал наш город, - горсовет