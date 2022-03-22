Жители Праги выложили свечами надпись "ДЕТИ" и призвали спасти Мариуполь от российской оккупации. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Перед Национальным театром в Праге призвали спасти Мариуполь от русской оккупации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Чехии.
Небезразличные жители города выложили свечами надпись ДЕТИ, которая уже стала символом зверств оккупантов над мирными жителями Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
наші міста не мають стати "тихими Алеппо", містами, про знищення яких не чули