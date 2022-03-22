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Жители Праги выложили свечами надпись "ДЕТИ" и призвали спасти Мариуполь от российской оккупации. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Перед Национальным театром в Праге призвали спасти Мариуполь от русской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Чехии.

Жители Праги выложили свечами надпись ДЕТИ и призвали спасти Мариуполь от российской оккупации 01

Небезразличные жители города выложили свечами надпись ДЕТИ, которая уже стала символом зверств оккупантов над мирными жителями Украины.

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наші міста не мають стати "тихими Алеппо", містами, про знищення яких не чули
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22.03.2022 23:12 Ответить
чули про Алеппо, і жахливі фото були, а дегенерати від рашкі в оон що говорили? вони говорили що це постановочні фото, і що дітей просто присипали піском і цементом. Вони й про наших дітей були би раді так сказати.
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22.03.2022 23:31 Ответить
та вже кажуть...
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22.03.2022 23:46 Ответить
Кацапські самиці кажуть, що дітей та цивільних не вбивають. Що це наші вбивають та беруть у полон бєднєнькіх рускіх мальчивов і под дулом автомата заставляють говоріть Слава Україні. Повбивала би , сцук. Ця біомаса повинна бути знищена, а їхні болота повинні згоріти.
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23.03.2022 00:05 Ответить
такая надпись была возле драм театра
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22.03.2022 23:12 Ответить
роSSия = терроризм!!! Признать законодательно!!!
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22.03.2022 23:13 Ответить
Тут не закони треба міняти, а словники
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22.03.2022 23:36 Ответить
Брали вогонь на себе.
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22.03.2022 23:35 Ответить
Чехи ненавидять кацапів і не приховують цього. Пам'ятаю, як у Празі екскурсовод із захоплення розповідала про знищення пам'ятника сраліну, який спотворював красуню Прагу своєю гігантоманією.
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23.03.2022 00:00 Ответить
ДЕТИ, на відміну від Х, для кацапів - то позначення цілей
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23.03.2022 09:39 Ответить
 
 