Трех сторонников "русского мира" задержали в Киеве. ФОТО

В Киеве патрульные задержали троих сторонников "русского мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.

"В Киеве патрульные продолжают задерживать сторонников "русского мира". Патрулируя ночью на Оболонском проспекте, экипаж получил сообщение о том, что из окна дома на 14-м этаже светится зеленый фонарь. Полицейские проверили дом, в одной из квартир обнаружили гражданина "братского народа", который без приглашения находится на территории Украины. Еще одного "незваного гостя" из Архангельской области РФ задержали на проспекте Свободы", - говорится в сообщении.

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"Но не только россияне "гуляют" по нашему городу, некоторые наши граждане охотно им помогают: на улице Отдыха патрульные остановили гражданина, фотографировавшего окрестности. Во время проверки телефона у него патрульные обнаружили много фотографий блок-постов. По словам задержанного, отправлял их маме и брату в Европу. Так ли это, проверят соответствующие службы", - добавили в полиции.

Все задержанные доставлены в районные управления и переданы сотрудникам СБУ для проверки.

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