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Трех сторонников "русского мира" задержали в Киеве. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве патрульные задержали троих сторонников "русского мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.

"В Киеве патрульные продолжают задерживать сторонников "русского мира". Патрулируя ночью на Оболонском проспекте, экипаж получил сообщение о том, что из окна дома на 14-м этаже светится зеленый фонарь. Полицейские проверили дом, в одной из квартир обнаружили гражданина "братского народа", который без приглашения находится на территории Украины. Еще одного "незваного гостя" из Архангельской области РФ задержали на проспекте Свободы", - говорится в сообщении.

Трех сторонников русского мира задержали в Киеве 01

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"Но не только россияне "гуляют" по нашему городу, некоторые наши граждане охотно им помогают: на улице Отдыха патрульные остановили гражданина, фотографировавшего окрестности. Во время проверки телефона у него патрульные обнаружили много фотографий блок-постов. По словам задержанного, отправлял их маме и брату в Европу. Так ли это, проверят соответствующие службы", - добавили в полиции.

Трех сторонников русского мира задержали в Киеве 02

Все задержанные доставлены в районные управления и переданы сотрудникам СБУ для проверки.

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Топ комментарии
+58
вот это вот затримали, надоело. Знищити
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23.03.2022 11:39
+37
Расстреливать без суда и следствия. Иначе это никогда не закончится.
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23.03.2022 11:40
+26
Помню как наша власть визжала что низзя вводить визовый режим с окупантами и перекрывать границу потому что ето еще неначасi. Ну вот получайте теперь результат
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23.03.2022 11:42
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вот это вот затримали, надоело. Знищити
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23.03.2022 11:39 Ответить
********** ХАНА
Білоруси повстали
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23.03.2022 11:48 Ответить
та ну на.., бульбаши і повстали, такого не може бути.
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23.03.2022 14:00 Ответить
комментарий отмечен как спам
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23.03.2022 11:48 Ответить
По законам военного времени.
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23.03.2022 11:51 Ответить
так где закон то?
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23.03.2022 12:34 Ответить
Закон у пи@ зде , на гнезде , на куриных яйцах😠
тебе же сказали , по закону военного времени , читай любопытный !
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23.03.2022 12:54 Ответить
прочитал, по закону военного времени ты идешь нах
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23.03.2022 14:05 Ответить
Тобто, чувак з Баварії в Москві в 1942 це норма?
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23.03.2022 14:18 Ответить
закон називається - кацапе, іди *****
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23.03.2022 11:52 Ответить
каждого диверсанта вычислят
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23.03.2022 11:54 Ответить
Боишься, что увидят в телефоне твои извращения..
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23.03.2022 13:18 Ответить
Расстреливать без суда и следствия. Иначе это никогда не закончится.
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23.03.2022 11:40 Ответить
Мы идем в Евросоюз, так что, многое лучше делать в тишине.
Как, впрочем, делается во всем мире...
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23.03.2022 11:53 Ответить
Военное сейчас время.Расстреливать ушлепков надо прилюдно,а еще лучше вешать,дабы у подобных особей охоту отбить подыгривать втихаря оркам
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23.03.2022 13:00 Ответить
а га расстреливать у нас какое то плюшевое сбу - вчера показали того видео урода который навел ракеты на торговый центр - так на нем даже синяков не было - идиоты так войну не выигрывают
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23.03.2022 13:10 Ответить
Что верно,то верно..Был когда-то совфильм"Рожденная революцией",так там показали как с паникерами,криминалом,диверсантами в столице октября 41-го боролись:-выявили,сразу к стенке и в расход..Нам бы так не помешало бы..
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23.03.2022 13:28 Ответить
С такой толерантностью можно прийти только в таежный союз. А выиграть войну можно только - массовой заготовкой трупов врага и по другому не бывает.
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23.03.2022 13:38 Ответить
бавимся в гуманізм?
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23.03.2022 11:41 Ответить
арестович так сказало всем
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23.03.2022 11:43 Ответить
арестович так сказало всем делать
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23.03.2022 11:44 Ответить
арестович мудак и мутный крот
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23.03.2022 13:11 Ответить
+100500
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25.03.2022 05:22 Ответить
Одні бавляться, другі жертвують своїм життям...
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23.03.2022 14:00 Ответить
Даже по замазаному лицу видно, что там орки те ещё
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23.03.2022 11:41 Ответить
Только вот зачем их рожи замазали ???
Пусть этих тварей все видят …
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23.03.2022 13:18 Ответить
Только вот зачем их рожи замазали ???
Пусть этих тварей все видят …
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23.03.2022 13:19 Ответить
Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк, передает УНИАН.Инцидент произошел в районе Макарова Киевской области в рядах 37-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647). Из более чем 1500 военнослужащих половина погибла и получила ранения."Военнослужащий, выбрав удобный момент во время боя, переехал танком кмандира бригады, полковника Юрия Медведева, повредив ему обе ноги", - написал Цимбалюк.Сейчас Медведев находится в больнице в Беларуси. Он награжден орденом мужества, а также получит компенсацию за "боевое ранение", но при "защите Донбасса".
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23.03.2022 11:42 Ответить
Давіть їх, гадів! І себе теж давіть!
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23.03.2022 11:50 Ответить
Штучний інтелект допоможе повідомити всіх родичів про загиблих росіян в Україні - Мінцифра

За допомогою розпізнавання облич будуть віднайдені профілі в соціальних мережах.

Вони порівнюватимуть фото трупів росіян та фотографії, які ті розміщували в своїх профілях за життя. https://t.me/operativnoZSU/15161
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23.03.2022 11:55 Ответить
Жаль что только ноги
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23.03.2022 12:03 Ответить
Эта ****, похоже, ногами от танка отбивался!
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23.03.2022 13:17 Ответить
За законом військового часу...що треба зробити? Причому показово....Або покажіть обличчя і випустіть....особливо того, що мамі пости посилав у Європу...
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23.03.2022 11:42 Ответить
Помню как наша власть визжала что низзя вводить визовый режим с окупантами и перекрывать границу потому что ето еще неначасi. Ну вот получайте теперь результат
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23.03.2022 11:42 Ответить
Тут своїх вистачає
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23.03.2022 11:44 Ответить
Москворотих.
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23.03.2022 11:49 Ответить
Два литовских депутата выступили (https://www.delfi.lt/ru/news/live/v-litve-predlagaetsya-priravnyat-georgievskuyu-lentu-i-simvol-z-nacistskim-i-kommunisticheskim-simvolam.d?id=89774135) с предложением внести правки в Административный кодекс страны. Они считают, что георгиевскую ленту и символ Z нужно приравнять к нацистским и коммунистическим символам.

Если такие поправки примут, за демонстрацию этих символов будет грозить штраф от 300 до 500 евро.

«Подверженные пропаганде россияне рисуют Z на своих автомобилях, этот знак появляется на одежде российских спортсменов, его рисуют на дверях людей, не поддерживающих путинскую пропаганду. Буква Z использовалась и во время пророссийской демонстрации в Белграде, а в Литве после начала российского вторжения в Украину этот знак стали рисовать на стенах. Нельзя допустить, чтобы российская пропаганда достигла своего, и такими знаками терроризировали дружественный Украине бизнес, жителей, или чтобы осуществлялись разные провокации», - сказала депутат. https://t.me/zerkalo_io/40578
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23.03.2022 12:02 Ответить
Візовий режим страшно запровадити? Агов, депутати!
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23.03.2022 11:42 Ответить
Хочу видеть таких питоров сидящих очком на противотанковом еже на уличной баррикаде, когда иду за хлебом в АТБ.
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23.03.2022 11:43 Ответить
шо з сайтом робиться???то триндець...у мене одного таке? я вже з іншого браузера і ака
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23.03.2022 11:43 Ответить
У всіх. Блокують. І питання хто.
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23.03.2022 11:48 Ответить
та то абзац..якийсь..видно атаки не тільки на цензор..
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23.03.2022 11:51 Ответить
надо два раза страницу перегружать в браузере
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23.03.2022 13:13 Ответить
Без VPN йшло туго. Ввімкнув VPN, - польот нормальний.
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23.03.2022 13:49 Ответить
Дві години тому дійсно були проблеми.
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23.03.2022 13:50 Ответить
Pulsarman Project


@SerhiySPulsar

·
1 год



«Окупант під Києвом переїхав танком свого командира полковника Юрія Медведєва, звинувативши його у втраті 50% особового складу» - Цимбалюк
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23.03.2022 11:47 Ответить
Очень нравится. Стопятьсот лайков за действия этого козлобородого салдата.
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23.03.2022 11:56 Ответить
В мене є мішки - нові, чорні, великі і кріпкенькі. Кому передать для упакування отого біосміття?
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23.03.2022 11:47 Ответить
Маму з братом подати в міжнародний розшук і до моменту екстрадиції тримати "фотографа" в клітці . Не виключено , що мама і брат співпрацювали з російськими фашистами , скидували їм ці всі фото . Якщо ні - вони самі швидко приїдуть , щоб все вияснилось .
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23.03.2022 11:50 Ответить
седня ночью на борщаге в полпервого стрелкотня была тоже, диверов ловили наверное
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23.03.2022 11:53 Ответить
Чо рожи замазали?! Неправильно это!!
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23.03.2022 11:56 Ответить
та пики замазані - то фігня
чому без фашистських триколорів у сраці?
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23.03.2022 11:58 Ответить
Недопрацьовують ! Кю !!!
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23.03.2022 12:02 Ответить
У одного схоже свіжий майкап😊.
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23.03.2022 12:03 Ответить
Якій русскій мір такі і прихільникі
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23.03.2022 11:57 Ответить
этих гнид полно. Читаю комментарии к видео
https://www.youtube.com/watch?v=sQtMizXQDIM&lc=Ugx_CuXQs8ppu9ot20d4AaABAg.9ZuSmHgXhqN9ZuUZjfC-Z0

пишет некто Мирослав Богомол

"Лемер, я тебе отвечу, где мы. Многие работу потеряли и сейчас мужики добывают пропитание семьям и близким и своим старикам тем, чем могут, за копейки окна ставим, извозом на последний бензин занимаемся, погребы копаем, продаем стройматериалы припасённые на ремонт - тем, кому нужнее... У людей заканчиваются деньги, последние зарплаты, выданные закрывшимися предприятиями в феврале, у стариков - дефицитные лекарства. А ещё к нам, тем, кто в относительно спокойных регионах пока живет, приезжают родичи из других городов, где был п*ц, и многие из них больны, проблемны, с детьми и не одним, требуют заботы и кормёжки. Вот где мы. А ещё мы сидим и молимся, чтобы не привлекать внимание тех, кто с оружием лазит по городу. Мы сейчас выживаем. А у вас, пишущих из теплых благополучных офисов или домов, ассоциации, что мы, как и вы, с попкорном сидим на жопе, смотрим видосики на Ютубчике и от безделья маемся. Да где там....​"

Т.е. украинские гниды сидят засунув языки в дупы и ждут прихода русского мира. Не исключено, что они и " полезную " информацию рашистам скидывают.

И там таких украинских гнид полно. Вопрос как их вычислить.
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23.03.2022 11:57 Ответить
досить затримувати , гасити на місті!!! гуманісти!!!(((((((
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23.03.2022 12:12 Ответить
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23.03.2022 12:19 Ответить
Подякуємо за деверсантів прєзідєнту-відосіку, який у 2019-му році зняв заборону на в'їзд в Україну кацапів.
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23.03.2022 12:51 Ответить
Такої заборони ніколи не було. Максимум, - були колись обмеження на в'їзд кацапо-самців призовного віку. Але навіть ці обмеження ще при Порошенку були зняті.
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23.03.2022 13:54 Ответить
на осину их!
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23.03.2022 13:03 Ответить
Из этих сторонников нужно сразу делать потусторонников!
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23.03.2022 13:15 Ответить
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23.03.2022 13:18 Ответить
Кастрировати цих ********* і тоді депортірувати в фашиську *********, хай там насолоджуються « руським міром»
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23.03.2022 13:23 Ответить
Гуманність в догін за кораблем і кацапу-кацапська люта СМЕРТЬ!!!
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23.03.2022 13:32 Ответить
Тобто "непроханого гостя", хиба ці свинособаки не тоді заїхали, коли кордони з ркснею були відкриті настєж, а Банкова верещала - не развадітє паніку, вайни с братушкамі нібудіт нікада?
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23.03.2022 13:53 Ответить
РОЗСТРІЛ. ДОСИТЬ ПАНЬКАТИСЬ.
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23.03.2022 18:02 Ответить
Нагодувати(цим "паспортом" з обкладинкою і телефоном - він гарно буде хрумтіти склом) - і відпустити - ну ми ж не звірі все ж таки...
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24.03.2022 09:45 Ответить
вешать гандонов.
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24.03.2022 12:48 Ответить
 
 