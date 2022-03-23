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По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Минувшей ночью оккупанты нанесли по северо-западной окраине Киева удар запрещенными фосфорными бомбами.

Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 22 марта, поздно вечером российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы. Ориентировочная зона поражения – Гостомель-Ирпень", – написал он.

Маркушин отметил, что применение такого оружия запрещено Женевской конвенцией 1949 г. и является преступлением против человечности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, - горсовет. ФОТО

По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин 01
По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин 02
По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин 03
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Топ комментарии
+21
Горіти вам у пеклі, кацапи.
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23.03.2022 13:10
+15
Нацисти з символікою ZZ.
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23.03.2022 13:08
+13
Підорашки.
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23.03.2022 13:05
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Підорашки.
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23.03.2022 13:05 Ответить
Ці заборони не діють на тих,в кого є багато озброєння.
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23.03.2022 13:07 Ответить
Американці не використовують.
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23.03.2022 13:09 Ответить
В Іраку використовували і касетні бомби і фугасні і фосфорні.
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23.03.2022 13:20 Ответить
Маєш докази, а чи так соловйов тобі розказав?
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23.03.2022 13:43 Ответить
Gal Ну я не зберігав відео.Якщо знайду на ютубі то закину.
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23.03.2022 13:47 Ответить
Отож...
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23.03.2022 13:56 Ответить
Нижче знайшов посилання.
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23.03.2022 13:58 Ответить
Ось знайшов,одне поки відео: https://www.youtube.com/watch?v=qxfPCPA2d60

Раніше одразу знаходило і набагато більше.
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23.03.2022 13:53 Ответить
Ірак тут яким боком?
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23.03.2022 13:58 Ответить
Я вище написав,що заборони не діють,на тих хто має зброю.Мені написали,що американці не використовують.Я написав як приклад,що у війні в Іраці також все використовували.Всі Хто має зброю сам ніяких правил не дотримується.Це з нас зараз хочуть зробити не зрозуміло кого.На нас напали,ми можемо і маємо право москалів різати на шматки,а не дотримуватись правил.
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23.03.2022 14:06 Ответить
Справа в тому, що ми НЕ МОЖЕМО собі того дозволити! Чому? По-перше, їх потрібно мати ті **********, а по-друге, то викличе дуже негативну реакцію на Заході з ще більш негативними для нас наслідками. От тому, знаючи, що адекватної відповіді не буде, кацапня так нагліє. А їм похрін, вони пішли по-бєспрєдєлу. Для того, щоб сьогодні такого не було, потрібно було останні 3 роки ГОТУВАТИСЬ! От часто запитують,а чому ми не обстрілюємо їхні міста, ну, хоч аеродроми. А чим, пілять! Вільху ж то закрили! А могли б, пілять, моли б! От чому їх флот перед самим нашим носом ходить? А Нептуни ж то НЕ ВИГОТОВЛЯЛИ! О така ось, херня, малята...
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23.03.2022 14:16 Ответить
Gal .Але ж і США не має в кущі ховатися.Дали гранатомети то добре,але ними не врятувати міста.Туреччина дала наступальні ударні дрони.І ніхто її не погрожує ядерною зброєю.А США боїться,чи що? Пентагон став статистом і розповідає казочки.
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23.03.2022 14:26 Ответить
Проти нас порушені будь-які мислимі й мислимі правила. А тому, ми можемо використовувати власну силу на власний розсуд. Ті, хто в такій ситуації буде весь час на когось "озиратися" - програє.
Наша задача - зробити так, аби окупант срався, лише тільки про одну знадку про Україну і Українців. Це гарантія того, що теперішня війна скінчиться якнайшвидше, а нова - почнеться дуже й дуже нескоро.
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23.03.2022 15:34 Ответить
То ********** часів ДСВ.
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23.03.2022 14:00 Ответить
І що? Напалм,фосфор і ядерна зброя якраз тоді почали використовуватися.
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23.03.2022 14:08 Ответить
Мало того, ПРОТИ КОГО їх використовували, якщо й використовували? Також житлові квартали палили?
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23.03.2022 14:02 Ответить
Показати бомбардування Багдаду?Ніхто тоді з цивільними не рахувався.Тоді і інтернету не було.Загинуло від цієї війни декілька сотень тисяч цивільних.Хімічну зброю там не знайшли,офіційна причина вторгнення була саме ця зброя.Я не те що критикую США і оправдовую нашого ворога.Просто всі хто має усіляку зброю завжди її використовує.Це в нас все позабирали і сховалися в кущі.Гранатометами не врятувати міста і дітей.
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23.03.2022 14:21 Ответить
Так о-така ось, херня, малята... Така ось! Своє знищили, віддали або в асфальт закатали, а на чужому коні далеко не заїдеш. До речі, 2004 рік, Інтернет навіть в нас вже був, масово, до речі. Я користувався, так що...
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23.03.2022 14:29 Ответить
В Іраку не було інтернету практично.Але яке мали право бомбити весь Ірак? Американці що будували його? Було вирахувати де сидить диктатор і скинути кілька бомб і все.

Натомість вони он що зробили: https://www.youtube.com/watch?v=CowOdkKNb0A&t=370s
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23.03.2022 14:37 Ответить
Отвечаешь за базар?
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23.03.2022 16:31 Ответить
Я не на базарі.
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23.03.2022 16:33 Ответить
А ведешь себе як на базарі.
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24.03.2022 07:39 Ответить
Ну если враг не придерживается никаких конвенций и законов ведения войны то почему мы должны
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23.03.2022 13:14 Ответить
Ми і не повинні нічого дотримуватись.Всі ці заборони придумали ті,хто сам не дотримувався ніяких правил.
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23.03.2022 13:24 Ответить
Скільки там у Пескова діток? А у інших рашистів скілько ********* в Європі живе?
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23.03.2022 13:59 Ответить
Тому що тільки це відрізняє нас від цих людожерів, які дітей вбивають та гвалтують. Якщо ми будемо такими як вони - то лишимося без підтримки.
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23.03.2022 14:31 Ответить
Нацисти з символікою ZZ.
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23.03.2022 13:08 Ответить
🤦‍♂️ В российском Алтае на женщину, повесившую в своем саду сине-желтые ленточки, донесли в полицию соседи.

Женщина повесила желто-сине-белые ленты на берёзу у себя в саду ещё неделю назад - по её словам, эти три цвета по алтайским верованиям символизируют мир.

Правда, одному из соседей это не понравилось, и он решил спилить дерево, ворвался во двор с бензопилой и отпилил пару веток с криком «Наши пацаны там гибнут!». https://t.me/charter97_org/67573
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23.03.2022 13:17 Ответить
«Наши пацаны там гибнут!».
Вже здохли, гидота. Вже й собаки висрали.
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23.03.2022 13:42 Ответить
а какого *** мразь сорокасемихромосомная "ваши пацаны" там делают?
Хочешь осуществить "хотелку - зплати блевотой красной юшкой с кишками.

приблизно так побрiбно було вiдповiсти шизофренiку з бензопилою
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23.03.2022 15:54 Ответить
Фосфор це ї є хімічна зброя.Надавайте інформацію західним країнам.
США робили заяви, що в разі застосування будуть відповідні дії.
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23.03.2022 13:09 Ответить
Сєрьйозная озабочєнность
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23.03.2022 13:10 Ответить
у гидранта?
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23.03.2022 13:11 Ответить
в сирии применяли они
да и химическое оружие тоже (типа асад, хотя на самом деле они)
ничего более "озабоченности" не выражали
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23.03.2022 13:14 Ответить
Террористы, что тут ещё скажешь.
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23.03.2022 13:10 Ответить
я майже певен, що орда на цьому не зупиниться і буде використана тактична яз.
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23.03.2022 13:10 Ответить
Впевнений на 99% що так і буде
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23.03.2022 13:15 Ответить
впевнений на 100% что такого не будет хватит каркать у ваших кацапов кишка тонка
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23.03.2022 13:47 Ответить
Горіти вам у пеклі, кацапи.
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23.03.2022 13:10 Ответить
Деякі білоруси не вірять що авіація підерашкки вилітає бомбити з їхньої території бл які вони підераси.
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23.03.2022 13:10 Ответить
Це незмігює,їх статусу:-агресора
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23.03.2022 13:49 Ответить
Не знання закону не звільняє від відповідальності.
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23.03.2022 14:00 Ответить
А то точно білоруси? Бо я такої шаленої кількості ру-ботів на ютубі ще ніколи в житті не бачив...
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23.03.2022 14:32 Ответить
Світ готуйся до війни!

це все прилюдія до використання ЯО
Я попередив , потім не кажіть "бооо ми навіть не думали , що він на таке здатний"
Поиводьте свої сили до повної бойової готовності
***** постааив на карту все
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23.03.2022 13:12 Ответить
обосрался твой путлер
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23.03.2022 13:49 Ответить
у них еще есть вакуумные бомбы
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23.03.2022 13:14 Ответить
Не повторюйте чужих дурниць, навіть якщо вони висловлюються для звинувачення агресора. Ні в Україні, ні в роисси немає ніяких *********** (снарядів. авіабомб) з запалювальними елементами, які мають у складі любий вид фосфору. Максимум - це у авіабомбі, тай то не у любій (а у тій, де є густа запалювальна суміш з органічних речовин) є невеличка навіска білого фосфору для запалювання основного заряду при реакції з киснем повітря після удару.
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23.03.2022 13:17 Ответить
А что это на фото? Я не в порядке того, чтобы Вас опровергнуть. Просто понять, о чем идет речь. Это ведь не обычный боеприпас...
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23.03.2022 13:24 Ответить
Це може бути що завгодно, навіть НЛО. Я оперую своїми знаннями. З ходу я наведу по пам'яті два найменування **********: МЗ21 та 9М22С. Це снаряди з "Граду". Там елементи мангієві зі сладним піротехнічним складом. Підривач ГДТ-90 або ТМ-120. Площа розкидування 80х80 м. розкривається на висоті приблизно 100...200 м. Час горіння 2...3 хвилини. Те, що на знімку, згорить, поки впаде на землю. Знавці - наведіть найменування ********** зі скдадом фосфору у запалювальних елементах. А я не знавець, а спеціаліст - виробництво ***********.
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23.03.2022 13:32 Ответить
Зрозуміло, дякую.
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23.03.2022 13:36 Ответить
Продолжайте еще петь про женевскую конвенцию. Кацапоиды уже давно с нее вышли. Перестаньте кацапоидов принимать за людей.
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23.03.2022 13:18 Ответить
Журнал TIME виклав фото українського бійця, рятуючого дитинку... А внизу, ніби знущаючись, добавив - "Це агонія України". Як цинічно! На цьому тлі починаєш розуміти, як їм хотілося і хочеться, щоб Україна зникла з карти світу. Для них це велика проблема! Бабки горять! Тому вони й надзвичайно хотіли вивезти Зеленського, щоб Збройні Сили й Нарід український, не опиралися, склали зброю. Та якось не вийшло. Обломалися.
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23.03.2022 13:24 Ответить
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23.03.2022 13:32 Ответить
agony имеет несколько переводов, а не только такой

му'ка, страдания, сильнейшая боль, отчаянная борьба

Страдания Украины - вполне адекватное название
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23.03.2022 13:41 Ответить
Страждання англійською - SUFFERING, а агонія, вона і у Африці agony.
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23.03.2022 14:01 Ответить
Agony - на английском более многозначное слово и имеет больше оттенков, в данном случае это значит скорей, как тяжелые страдания Украины.
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23.03.2022 13:48 Ответить
Пілять! Страждання то перекладається, страждання, дурню!
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23.03.2022 13:50 Ответить
еще не придумали такие слова чтобы дать определение этим нелюдям раша-фашистам...
******** ...
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23.03.2022 13:24 Ответить
ТВАРИ !
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23.03.2022 13:27 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
Треба вже бомбить москву
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23.03.2022 13:54 Ответить
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев».© М.Булгаков
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23.03.2022 14:38 Ответить
Підорасишваіни!
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23.03.2022 13:59 Ответить
Про осветительный снаряд кто нибудь слышал? Я поражаюсь, как легко манипулировать людьми.
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23.03.2022 14:03 Ответить
«Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о "красоте" нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...». - Толстой А.К.
Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года.
Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964 ... .
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23.03.2022 14:41 Ответить
 
 