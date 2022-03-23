"Железные герои" Лиманского вокзала работают почти круглосуточно, эвакуируя мирное население, - "Укрзализныця". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
С начала войны заместитель начальника Лиманского моторвагонного депо Артем Калиновский и начальник Лиманского вокзала Владимир Семенюк буквально поселились на вокзале, чтобы помогать переселенцам из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и других населенных пунктов добираться до безопасных мест.
О "железных героях" рассказали в пресс-службе "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
В компании отмечают, что ежедневная работа железнодорожников позволяет спасать жизни тысяч украинцев.
"Круглосуточно Артем и Владимир встречали на станции и отправляли дальше в безопасность пострадавших от войны, организовывали размещение пассажиров на вокзале, их питание, обеспечение водой и товарами первой необходимости, часто за свой счет, встречали и разгружали поезда, заполненные гуманитарной помощью для жителей востока страны", - говорится в сообщении.
В ожидании следующего поезда пассажиры с младенцами даже оставались на ночь у начальника вокзала Владимира Семенюка, когда здание вокзала было переполнено желающими эвакуироваться.
Владимир и Артем продолжают работать, хотя поддерживать работоспособность вокзала становится все опаснее.
"Дякуємо нашим залізничникам за витримку, характер та впевненість у нашій перемозі", - додають в компанії.
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План ворога спочатку розгромити армію, а все інше дедалі розвалится саме собою, накрився ... Ну, ви зрозуміли чим він накрився?
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