"Железные герои" Лиманского вокзала работают почти круглосуточно, эвакуируя мирное население, - "Укрзализныця". ФОТО

С начала войны заместитель начальника Лиманского моторвагонного депо Артем Калиновский и начальник Лиманского вокзала Владимир Семенюк буквально поселились на вокзале, чтобы помогать переселенцам из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и других населенных пунктов добираться до безопасных мест.

О "железных героях" рассказали в пресс-службе "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

В компании отмечают, что ежедневная работа железнодорожников позволяет спасать жизни тысяч украинцев.

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"Круглосуточно Артем и Владимир встречали на станции и отправляли дальше в безопасность пострадавших от войны, организовывали размещение пассажиров на вокзале, их питание, обеспечение водой и товарами первой необходимости, часто за свой счет, встречали и разгружали поезда, заполненные гуманитарной помощью для жителей востока страны", - говорится в сообщении.

В ожидании следующего поезда пассажиры с младенцами даже оставались на ночь у начальника вокзала Владимира Семенюка, когда здание вокзала было переполнено желающими эвакуироваться.

Владимир и Артем продолжают работать, хотя поддерживать работоспособность вокзала становится все опаснее.

"Дякуємо нашим залізничникам за витримку, характер та впевненість у нашій перемозі", - додають в компанії.