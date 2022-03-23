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"Железные герои" Лиманского вокзала работают почти круглосуточно, эвакуируя мирное население, - "Укрзализныця". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

С начала войны заместитель начальника Лиманского моторвагонного депо Артем Калиновский и начальник Лиманского вокзала Владимир Семенюк буквально поселились на вокзале, чтобы помогать переселенцам из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и других населенных пунктов добираться до безопасных мест.

О "железных героях" рассказали в пресс-службе "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

В компании отмечают, что ежедневная работа железнодорожников позволяет спасать жизни тысяч украинцев.

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Железные герои Лиманского вокзала работают почти круглосуточно, эвакуируя мирное население, - Укрзализныця 01

"Круглосуточно Артем и Владимир встречали на станции и отправляли дальше в безопасность пострадавших от войны, организовывали размещение пассажиров на вокзале, их питание, обеспечение водой и товарами первой необходимости, часто за свой счет, встречали и разгружали поезда, заполненные гуманитарной помощью для жителей востока страны", - говорится в сообщении.

В ожидании следующего поезда пассажиры с младенцами даже оставались на ночь у начальника вокзала Владимира Семенюка, когда здание вокзала было переполнено желающими эвакуироваться.

Железные герои Лиманского вокзала работают почти круглосуточно, эвакуируя мирное население, - Укрзализныця 02

Владимир и Артем продолжают работать, хотя поддерживать работоспособность вокзала становится все опаснее.

"Дякуємо нашим залізничникам за витримку, характер та впевненість у нашій перемозі", - додають в компанії.
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Можливо, шо оця новина зовні не така показна, як знешкодження якогось там по рахунку генерала обо ліквідація танковоі колонни, але суть іі теж не менш важлива. Це свідчення того, що украінська экономіка, транспорт, а загалом державність, функціонують не гірш за ВСУ.
План ворога спочатку розгромити армію, а все інше дедалі розвалится саме собою, накрився ... Ну, ви зрозуміли чим він накрився?
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23.03.2022 15:10 Ответить
Наразі я один розумію, що це зараз надзвичайно важливий стратегічний вузол?
Тепер окупантам залишилось нагуглити коордінати та бахнути ?

Ми самі інформуємо ворога ....
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23.03.2022 15:19 Ответить
 
 