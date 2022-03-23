"Мы сидели в подвале, когда к нам попала ракета. Ужас, когда начинает сыпаться штукатурка, невозможно передать": воспитательница реабилитационного центра рассказала, как спасалась с 30 детьми в Чернигове. ФОТО

В Чернигове 30 детей с воспитательницей более двух недель укрывались в подвалах от российских обстрелов.

24 февраля, когда Наталья Песоцкая собиралась заступить на смену в Черниговском центре социально-психологической реабилитации, где работает уже более 20 лет, знакомый из Киева по телефону сообщил, что началась война. Наталья признается: умом отдавала себе отчет в всей опасности, но сердце отказывалось ее воспринимать, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Я быстренько положила, что могла, надела своих двоих детей. Мы сели в маршрутку. На улицах наблюдали многочисленные пробки. По дороге шли колонны военных машин. Наши ребята вытащили из окон военные каски и кричали "Война!". У нас мурашки бежали по коже. Мы даже не смогли проехать и двух остановок. Я схватила детей за руки, и мы побежали к моей родной сестре. Там я оставила их, а сама бегом на работу", – вспоминает Наталья Песоцкая.

Когда ее смена завершилась, транспорт уже не работал. Ночевать пришлось у сестры.

Утром 1 марта снова вышла на работу.

Тогда она не догадывалась, что следующие 20 дней проведет на ногах, спасая не только своих детей, но и 30 воспитанников реабилитационного центра. Самому младшему из них – три с половиной года. Эти дети, говорит Наталья, за свою короткую жизнь увидели немало горя, а потому теперь более сдержанны и сплочены. Некоторые из них не знают своих родителей, некоторые начало жизни провели в ужасных условиях", - пишет издание.

Читайте: Ведутся переговоры по организации гуманитарного коридора из Чернигова, - Тимошенко

"Только что мы слышали гул сирены, сразу спускались вниз, в подвальное помещение, где храним морковь, свеклу… Но у нас есть маленькие детки, и за ночь по несколько раз их поднять, одеть и отвести в подвал было очень тяжело. За трое суток мы так набегались, что сил уже не было. Поэтому просто спустили в подвал матрасы с кроватей и постельных принадлежностей. Старшие детки находились в одном помещении, а маленькие – в другом", - отмечает воспитательница.

Самое страшное началось, когда российские бомбы попали прямо в реабилитационный центр.

"Мы сидели в подвале, когда к нам попала то ракета, или что-то другое… Этот ужас, когда сверхуху начинает сыпаться штукатурка, невозможно передать… Я тогда думала, чтобы на нас только не упали трубы, которые сверху в подвале, обмотанные стекловатой. Ибо как тогда вытащить детей?.. Я кричала молитву Божьей матери, "Отче наш", и дети кричали за мной. Ударило по той стене, где нас не было. Там, где сидели детки, стена осталась невредимой... Пол центра теперь у нас разрушено. Вынесло окна, двери, разрушена столовая… А мы там были за 20 минут до удара", - говорит Песоцкая.

Тогда Наталья быстро начала мысленно перебирать варианты, где еще можно спрятать детей, не подвергая их опасности. Ближайшим укрытием оказался Троицкий храм, на территории которого уже укрывались около 600 жителей ближних сел.

"В церкви мы были 11 дней. Туда шли с детьми между обстрелами. Нам дали помещение в 16 квадратных метров. На пяти двухъярусных кроватях дети спали по двое, валетом. Старшие спали прямо на полу, который устлали матрацами. было", - вспоминает Песоцкая.

Когда авиаударами разрушили местную электростанцию и водопровод, все остались без тепла, света и воды. С детьми, страдающими энурезом, пережить это испытание в храме было непросто. Малыша невозможно было ни помыть, ни вовремя выводить в туалет. Влажные салфетки быстро кончились. Кормили детей неравнодушные и волонтеры. Дважды в день приносили супы. По возможности несли им в укрытие яблоки и печенье.

"У ворот церкви оккупанті поставили танк и били из него через наши головы. Летели снаряды, осколки. Муж утром вышел из укрытия храма, и ему осколком рассекло ногу. Мы понимали, что выходить опасно", - говорит воспитательница центра.

"Дни казались бесконечными. Девятилетний Виталик прочитал две книги. Другие слушали сказки, рассказы о святых, занимались раскрасками и молились. В храме все прижимались друг к другу. Здесь исповедовались и приняли причастие", - отмечает издание.

Спасение принесли двое военных. На собрание детей отвели 15 минут. Вывозили по школьным автобусам. Обещанного гуманитарного коридора враги не дали...

"Из воспитателей я уезжала одна. Мои дети и муж тоже были со мной, поэтому мне не было страшно. Знаю, что на том месте, которое мы оставили, уже нет ничего", - говорит Наталья.

Из Чернигова в Киев автобусы с детьми ехали около 9 часов. Объездными путями через поля и разрушенные территории. Водители не делали никакой остановки, потому что боялись попасть под обстрел.

На Киевском вокзале детей с воспитательницей встретили волонтеры. Их спросили, согласны ли ехать поездом на Франковщину, который отходит через 15 минут. Все закричали единодушно: "Едем!"

"Тяжелее всего мне было даже не в подвале, а когда садились в поезд, потому что я боялась потерять детей. На вокзале мы забыли некоторые вещи: все было очень быстро, дети только начали что-то есть. Мы взяли их за ручки, постоянно пересчитывали, все ли на месте... По дороге нам звонили по телефону из Прикарпатья, нас здесь ждали.

Также читайте: Чернигов – под постоянными атаками и обстрелами российских оккупантов. Ужасающие кадры разрушений и поиска людей под завалами. ВИДЕО

Как нам здесь? Очень хорошо. Мы чувствуем себя как дома. Низкий поклон директору санатория, работницам", - говорит воспитательница.

Она признается, только теперь заметила, что не слышит на одно ухо: то ли простудила, то ли потеряла слух после взрывов. Здесь впервые смогла переодеться, потому что приехала в рабочем халате, в котором заступала на смену еще 1 марта.

По ночам еще приходится успокаивать детей, потому что не все могут спокойно уснуть. Теперь, уверяет Песоцкая, все они – большая семья.

"Возвращаться этой семье некуда. Многоэтажка в Чернигове, где Наталья жила с мужем и детьми, разрушена. Обстрелами уничтожен и Черниговский реабилитационный центр, который был домом для 30 воспитанников, лишенных родительской опеки", - констатирует сообщение.