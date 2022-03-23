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"Мы сидели в подвале, когда к нам попала ракета. Ужас, когда начинает сыпаться штукатурка, невозможно передать": воспитательница реабилитационного центра рассказала, как спасалась с 30 детьми в Чернигове. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Чернигове 30 детей с воспитательницей более двух недель укрывались в подвалах от российских обстрелов.

24 февраля, когда Наталья Песоцкая собиралась заступить на смену в Черниговском центре социально-психологической реабилитации, где работает уже более 20 лет, знакомый из Киева по телефону сообщил, что началась война. Наталья признается: умом отдавала себе отчет в всей опасности, но сердце отказывалось ее воспринимать, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Я быстренько положила, что могла, надела своих двоих детей. Мы сели в маршрутку. На улицах наблюдали многочисленные пробки. По дороге шли колонны военных машин. Наши ребята вытащили из окон военные каски и кричали "Война!". У нас мурашки бежали по коже. Мы даже не смогли проехать и двух остановок. Я схватила детей за руки, и мы побежали к моей родной сестре. Там я оставила их, а сама бегом на работу", – вспоминает Наталья Песоцкая.

Когда ее смена завершилась, транспорт уже не работал. Ночевать пришлось у сестры.

Утром 1 марта снова вышла на работу.

Тогда она не догадывалась, что следующие 20 дней проведет на ногах, спасая не только своих детей, но и 30 воспитанников реабилитационного центра. Самому младшему из них – три с половиной года. Эти дети, говорит Наталья, за свою короткую жизнь увидели немало горя, а потому теперь более сдержанны и сплочены. Некоторые из них не знают своих родителей, некоторые начало жизни провели в ужасных условиях", - пишет издание.

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Мы сидели в подвале, когда к нам попала ракета. Ужас, когда начинает сыпаться штукатурка, невозможно передать: воспитательница реабилитационного центра рассказала, как спасалась с 30 детьми в Чернигове 01

"Только что мы слышали гул сирены, сразу спускались вниз, в подвальное помещение, где храним морковь, свеклу… Но у нас есть маленькие детки, и за ночь по несколько раз их поднять, одеть и отвести в подвал было очень тяжело. За трое суток мы так набегались, что сил уже не было. Поэтому просто спустили в подвал матрасы с кроватей и постельных принадлежностей. Старшие детки находились в одном помещении, а маленькие – в другом", - отмечает воспитательница.

Самое страшное началось, когда российские бомбы попали прямо в реабилитационный центр.

"Мы сидели в подвале, когда к нам попала то ракета, или что-то другое… Этот ужас, когда сверхуху начинает сыпаться штукатурка, невозможно передать… Я тогда думала, чтобы на нас только не упали трубы, которые сверху в подвале, обмотанные стекловатой. Ибо как тогда вытащить детей?.. Я кричала молитву Божьей матери, "Отче наш", и дети кричали за мной. Ударило по той стене, где нас не было. Там, где сидели детки, стена осталась невредимой... Пол центра теперь у нас разрушено. Вынесло окна, двери, разрушена столовая… А мы там были за 20 минут до удара", - говорит Песоцкая.

Тогда Наталья быстро начала мысленно перебирать варианты, где еще можно спрятать детей, не подвергая их опасности. Ближайшим укрытием оказался Троицкий храм, на территории которого уже укрывались около 600 жителей ближних сел.

"В церкви мы были 11 дней. Туда шли с детьми между обстрелами. Нам дали помещение в 16 квадратных метров. На пяти двухъярусных кроватях дети спали по двое, валетом. Старшие спали прямо на полу, который устлали матрацами. было", - вспоминает Песоцкая.

Когда авиаударами разрушили местную электростанцию и водопровод, все остались без тепла, света и воды. С детьми, страдающими энурезом, пережить это испытание в храме было непросто. Малыша невозможно было ни помыть, ни вовремя выводить в туалет. Влажные салфетки быстро кончились. Кормили детей неравнодушные и волонтеры. Дважды в день приносили супы. По возможности несли им в укрытие яблоки и печенье.

Мы сидели в подвале, когда к нам попала ракета. Ужас, когда начинает сыпаться штукатурка, невозможно передать: воспитательница реабилитационного центра рассказала, как спасалась с 30 детьми в Чернигове 02

"У ворот церкви оккупанті поставили танк и били из него через наши головы. Летели снаряды, осколки. Муж утром вышел из укрытия храма, и ему осколком рассекло ногу. Мы понимали, что выходить опасно", - говорит воспитательница центра.

"Дни казались бесконечными. Девятилетний Виталик прочитал две книги. Другие слушали сказки, рассказы о святых, занимались раскрасками и молились. В храме все прижимались друг к другу. Здесь исповедовались и приняли причастие", - отмечает издание.

Спасение принесли двое военных. На собрание детей отвели 15 минут. Вывозили по школьным автобусам. Обещанного гуманитарного коридора враги не дали...

"Из воспитателей я уезжала одна. Мои дети и муж тоже были со мной, поэтому мне не было страшно. Знаю, что на том месте, которое мы оставили, уже нет ничего", - говорит Наталья.

Из Чернигова в Киев автобусы с детьми ехали около 9 часов. Объездными путями через поля и разрушенные территории. Водители не делали никакой остановки, потому что боялись попасть под обстрел.

На Киевском вокзале детей с воспитательницей встретили волонтеры. Их спросили, согласны ли ехать поездом на Франковщину, который отходит через 15 минут. Все закричали единодушно: "Едем!"

"Тяжелее всего мне было даже не в подвале, а когда садились в поезд, потому что я боялась потерять детей. На вокзале мы забыли некоторые вещи: все было очень быстро, дети только начали что-то есть. Мы взяли их за ручки, постоянно пересчитывали, все ли на месте... По дороге нам звонили по телефону из Прикарпатья, нас здесь ждали.

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Как нам здесь? Очень хорошо. Мы чувствуем себя как дома. Низкий поклон директору санатория, работницам", - говорит воспитательница.

Мы сидели в подвале, когда к нам попала ракета. Ужас, когда начинает сыпаться штукатурка, невозможно передать: воспитательница реабилитационного центра рассказала, как спасалась с 30 детьми в Чернигове 03

Она признается, только теперь заметила, что не слышит на одно ухо: то ли простудила, то ли потеряла слух после взрывов. Здесь впервые смогла переодеться, потому что приехала в рабочем халате, в котором заступала на смену еще 1 марта.

По ночам еще приходится успокаивать детей, потому что не все могут спокойно уснуть. Теперь, уверяет Песоцкая, все они – большая семья.

"Возвращаться этой семье некуда. Многоэтажка в Чернигове, где Наталья жила с мужем и детьми, разрушена. Обстрелами уничтожен и Черниговский реабилитационный центр, который был домом для 30 воспитанников, лишенных родительской опеки", - констатирует сообщение.
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Топ комментарии
+10
Этой воспитательнице нужно дать орден «Герой Украины»..НЕОБЫЧНО МУЖЕСТВЕННАЯ женщина!БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЕЙ И БОГУ!
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23.03.2022 16:14
+4
Так от ви який...Степане Євгенійовичу...
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23.03.2022 15:55
+3
а я думал кого мне все напоминает главный редактор цензор.нет
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23.03.2022 15:53
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23.03.2022 15:47 Ответить
а я думал кого мне все напоминает главный редактор цензор.нет
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23.03.2022 15:53 Ответить
Так от ви який...Степане Євгенійовичу...
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23.03.2022 15:55 Ответить
это какой по счету
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23.03.2022 16:02 Ответить
Інна Щер@shcherbininainn

Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
Не хочете підписувати, то хоча б поширити, будь ласка.
росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
Підпишіть, це забере 2 хв
https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
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23.03.2022 15:56 Ответить
У меня вот такой вопрос к властям - у меня на районе (пока не буду называть где именно) на одном из предприятий еще в советские времена было построено специализированное бомбоубежище именно на случай ядерной угрозы но почему то оно не где не указано - но зато указаны бомбоубежища (подвалы ) в жилых домах в АТБ которое закрыто в школе и практически все эти убежища находяться в панельных домах которые сложатся при первом же попадании тут по моему за мешан чей то шкурный интерес что для некоторых оказываться важнее человеческих жизней , а наш микрорайон обстреливают все чаще и чаще
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23.03.2022 16:01 Ответить
Я по наивности думал, что бомбоубежище должно быть с толстенным потолком и стенами, чтобы бомбе было очень сложно навредить тем, кто там прячется. Но фигня в подвалах зданий - это разве бомбоубежища? И если над таким подвалом стоит многоэтажный дом и его сравняют с землёй, то подвал, наверное, продавит и завалит многими тоннами бетонных и прочих обломков. Или это не так?
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23.03.2022 16:02 Ответить
якщо впаде снаряд быльше тони--тоді задавить
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23.03.2022 16:12 Ответить
Ищи место,где небольшой пролет плиты по длинне:кладовки,прочие достройки,пролет гдето 1-1.5м,шансы больше будут,не сразу откопают,но зато жив
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23.03.2022 16:43 Ответить
Этой воспитательнице нужно дать орден «Герой Украины»..НЕОБЫЧНО МУЖЕСТВЕННАЯ женщина!БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЕЙ И БОГУ!
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23.03.2022 16:14 Ответить
Напевно, це якраз і є оті "наркомани" і "нацики", знищувати, яких Пуйло відправив свої нацистські Zондер-команди.
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23.03.2022 16:49 Ответить
Восхищаюсь терпением этой женщины!
Таких надо обязательно к ордену!
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25.03.2022 10:19 Ответить
т1льки помста заспоко1ть душу,що болит по кожн1й дитин1,що вже загинула 1 що живе т1каючи в1д ворожих куль.Сдохни рашиська нац1я вбивць,мародеров,гвалт1вник1в,виродк1в пут1нського стада,Ви прокляты на десятки покол1нь,ваш1 тупущ1 баби,ваш1 ********,вс1 ,хто мовчки спостер1гае здохн1ть в муках.Разом,укра1нц1до Перемоги,разом 1 до к1нця!Слава ЗСУ,не жал1йте цих тварюк,хлопц1.
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25.03.2022 20:05 Ответить
 
 