Украинские разведчики уничтожили российский УАЗ и троих оккупантов в Николаевской области, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В селе Христофоровка Николаевской области украинские разведчики уничтожили российский УАЗ и ликвидировали трех российских оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Результативная засада украинских разведчиков. В селе Христофоровка Николаевской области стал свидетелем небольшого боя пока неизвестных мне украинских героев, о результатах которого хочу сообщить. Приблизительно десять дней назад неизвестное подразделение украинских разведчиков заехало в село Христофоровка на двух пикапах. В тот момент в этом районе было сосредоточение российских войск. Несколько наших бойцов заняли позицию на окраине села, и в этот момент на дороге показались российский УАЗ в сопровождении бронеавтомобиля Тигр. Неизвестный украинский воин хладнокровно дождался приближения УАЗа и попал в него из гранатомета на расстоянии 30 метров. Машина взорвалась. Наши воины сели в свой пикап, а российский Тигр попытался их догнать, но тщетно. После этого российский танк обстрелял сельскую школу. Наши разведчики сумели оторваться от преследования. На месте боя селяне очень быстро закопали трех российских военных. В машине у них были средства связи и продукты. Разрывать захоронения я не стал, достаточно, что на одном из трупов нашел вот такой жетон с номером. Хочу просто сообщить нашим героям о результатах их выстрела", - рассказал журналист.
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Кацапы, не мелочитесь, шлите уже своих тупых маршалов.
Видно руки, видно ноги, видно роги.
В чому прикол?
Рутина
Що комарик до повстанцив сголосився
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.