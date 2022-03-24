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Украинские разведчики уничтожили российский УАЗ и троих оккупантов в Николаевской области, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В селе Христофоровка Николаевской области украинские разведчики уничтожили российский УАЗ и ликвидировали трех российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Результативная засада украинских разведчиков. В селе Христофоровка Николаевской области стал свидетелем небольшого боя пока неизвестных мне украинских героев, о результатах которого хочу сообщить. Приблизительно десять дней назад неизвестное подразделение украинских разведчиков заехало в село Христофоровка на двух пикапах. В тот момент в этом районе было сосредоточение российских войск. Несколько наших бойцов заняли позицию на окраине села, и в этот момент на дороге показались российский УАЗ в сопровождении бронеавтомобиля Тигр. Неизвестный украинский воин хладнокровно дождался приближения УАЗа и попал в него из гранатомета на расстоянии 30 метров. Машина взорвалась. Наши воины сели в свой пикап, а российский Тигр попытался их догнать, но тщетно. После этого российский танк обстрелял сельскую школу. Наши разведчики сумели оторваться от преследования. На месте боя селяне очень быстро закопали трех российских военных. В машине у них были средства связи и продукты. Разрывать захоронения я не стал, достаточно, что на одном из трупов нашел вот такой жетон с номером. Хочу просто сообщить нашим героям о результатах их выстрела", - рассказал журналист.

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Украинские разведчики уничтожили российский УАЗ и троих оккупантов в Николаевской области, - Бутусов 01
Украинские разведчики уничтожили российский УАЗ и троих оккупантов в Николаевской области, - Бутусов 02
Украинские разведчики уничтожили российский УАЗ и троих оккупантов в Николаевской области, - Бутусов 03
Украинские разведчики уничтожили российский УАЗ и троих оккупантов в Николаевской области, - Бутусов 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Поховали москаля край дороги
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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23.03.2022 16:09
+20
Красівоє!
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23.03.2022 16:08
+19
бачу лише роги...
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23.03.2022 16:12
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Красівоє!
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23.03.2022 16:08 Ответить
Что-то рашка присылает нам генералов, которых как жирных кабанов кладут наши хлопцы-охотники.
Кацапы, не мелочитесь, шлите уже своих тупых маршалов.
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23.03.2022 16:19 Ответить
Поховали москаля край дороги
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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23.03.2022 16:09 Ответить
бачу лише роги...
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23.03.2022 16:12 Ответить
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23.03.2022 16:15 Ответить
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23.03.2022 17:01 Ответить
Это хороший русский. Вот теперь Исус его любит
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23.03.2022 17:07 Ответить
не факт що Ісус. скоріше Люцифер
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23.03.2022 18:33 Ответить
Так може "Тигр" треба було з гранатомета херачити, а не УАЗік? Уазік зі звичайного калаша пробивається
В чому прикол?
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23.03.2022 16:12 Ответить
Значит Тигр был намного дальше
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23.03.2022 16:17 Ответить
Туристы, *****...
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23.03.2022 16:13 Ответить
Добра новина ! Слава Украiнi!
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23.03.2022 16:17 Ответить
Приблизно десять днів тому(с).
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23.03.2022 17:02 Ответить
Проходив повз , вбив кацапа, пішов далі.
Рутина
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23.03.2022 16:18 Ответить
Саме так, на рівні умовного рефлексу, без зайвих емоцій... Подібно до того, як позбавляються тарганів...))
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23.03.2022 17:49 Ответить
Закопали москаля край дороги...
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23.03.2022 16:21 Ответить
Христофоровка то для москалей место гиблое ,впрочем как и ВСЯ Украина ,ВСЕХ тварюк кацапских тут положим .
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23.03.2022 16:21 Ответить
Ой,що ж то за шум ?
Що комарик до повстанцив сголосився
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23.03.2022 16:22 Ответить
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23.03.2022 16:28 Ответить
Зачем показываете номер житона? Пускай руZZкая мамаша ищет свою личинку всю жизнь и не получит компенсацию
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23.03.2022 16:29 Ответить
пішла і ця zеточка до пекла
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23.03.2022 16:47 Ответить
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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23.03.2022 16:58 Ответить
Це ж кадиромобіль!
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23.03.2022 17:31 Ответить
Выдать по 2 гранатомета! Каждому!
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23.03.2022 17:42 Ответить
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23.03.2022 17:50 Ответить
 
 