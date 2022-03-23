В Тростянце героической смертью погиб член добровольческого формирования территориального общества Иван Мартыновский, - горсовет. ФОТО

В Тростянце на Сумщине героической смертью погиб член добровольческого формирования Тростянецкой территориальной громады №1 Мартыновский Иван Петрович.

Об этом сообщил Тростянецкий горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"21 марта 2022 года в бою за освобождение города Тростянец героической смертью погиб член добровольческого формирования Тростянецкой территориальной громады №1 МАРТИНОВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ.

Иван был очень добрым и справедливым человеком, был одним из первых добровольцев, которые сейчас с вооруженными силами воюют против русских оккупантов.

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Во время боя Иван Петрович находился на первой линии огня и погиб, пытаясь освободить свой родной город… Сейчас он навсегда в нашей памяти…

У Ивана Петровича остались жена и дети, которым мы от всей нашей общины сочувствуем в это тяжкое для семьи мгновение….

Мы все вместе глубоко скорбим…..

Пусть земля будет пухом….. Вечная память герою", - говорится в сообщении.