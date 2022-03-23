РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15584 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
15 501 0
война (46795) Сумская область (1844) потери (3859) тероборона (291)

В Тростянце героической смертью погиб член добровольческого формирования территориального общества Иван Мартыновский, - горсовет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Тростянце на Сумщине героической смертью погиб член добровольческого формирования Тростянецкой территориальной громады №1 Мартыновский Иван Петрович.

Об этом сообщил Тростянецкий горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"21 марта 2022 года в бою за освобождение города Тростянец героической смертью погиб член добровольческого формирования Тростянецкой территориальной громады №1 МАРТИНОВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ.

Иван был очень добрым и справедливым человеком, был одним из первых добровольцев, которые сейчас с вооруженными силами воюют против русских оккупантов.

Читайте также: В боях за Харьков погиб доцент Харьковского университета Безуглый, спасая побратимов из теробороны

Во время боя Иван Петрович находился на первой линии огня и погиб, пытаясь освободить свой родной город… Сейчас он навсегда в нашей памяти…

У Ивана Петровича остались жена и дети, которым мы от всей нашей общины сочувствуем в это тяжкое для семьи мгновение….

Мы все вместе глубоко скорбим…..

Пусть земля будет пухом….. Вечная память герою", - говорится в сообщении.

В Тростянце героической смертью погиб член добровольческого формирования территориального общества Иван Мартыновский, - горсовет 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 
 