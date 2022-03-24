"Следствие.Инфо" идентифицировало российских пилотов, которые могут бомбить наши города. ВИДЕО

Российские бомбардировщики ежедневно совершают десятки, если не сотни авианалетов на мирные украинские города - Мариуполь, Харьков, Чернигов и другие. Вместе с российскими артиллеристами, летчики-бомбардировщики являются одними из самых циничных военных преступников, ведь только одним нажатием курка они могут убить десятки мирных граждан, на головы которых упадут авиабомбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство. Інфо".

Следовательно, "Следство.Инфо" уделяет особое внимание идентификации российских пилотов и их командиров - эта информация может стать ценной для украинских и международных судов против России. Поскольку россияне содержат в секрете личные данные своих летчиков, процесс установления их лиц достаточно сложен.

Но недавно Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список имен 559-го бомбардировочного авиаполка Военно-воздушных сил РФ. По данным украинской разведки, это подразделение непосредственно причастно к авианалетам и бомбардировкам мирных украинских городов. Мы подробно исследовали этот список и идентифицировали с десяток российских пилотов-бомбардировщиков: командиров, а также лётчиков и штурманов.

Авиаполк из Ростовской области

559-й авиаполк базируется в городе Морозовске Ростовской области. До украинского Мариуполя оттуда лететь всего 400 км, в Харьков – около 500 км. На вооружении там находятся новейшие истребители-бомбардировщики Су-34, считающиеся элитой российской военной авиации.

Военный аэродром в Морозовске, скриншот из Google-maps

Этот полк является самым большим в российских Военно-космических силах по такому типу самолетами – их там около 36 единиц. Нам неизвестно, сколько именно авианалетов пилоты этого подразделения совершили на Украину. Однако показательно, что украинские военные сбили по меньшей мере шесть бомбардировщиков Су-34 с начала российского вторжения: это самолеты, которые нам удалось идентифицировать по фото и видеозаписям. Вероятно, сбитых Су-34 над Украиной гораздо больше. В общей сложности ВСУ сбили уже более сотни российских самолетов, и эта цифра ежедневно увеличивается.

Командиры бомбардировщиков

Одной из ключевых задач было идентифицировать командиров авиационных эскадрилий и звеньев — то есть непосредственно управляющих летчиками и осуществляющих авианалеты на украинскую землю. Нам удалось идентифицировать командира первой авиационной эскадрильи подполковника Евгения Болдырева. Ему 38 лет он родился в русском городе Липецк.





Пилот Евгений Болдырев (слева) на российских соревнованиях "Авиадартс"

Подполковник Болдырев окончил Борисоглебское высшее военное училище летчиков, сначала летал на фронтовом бомбардировщике Су-24М, затем пересел на Су-34. У Евгения Болдырева есть жена и дочь. Также у него есть родная сестра – Олеся Болдырева.





Фотографии из соцсетей летчика Евгения Болдырева

Наши коллеги из проекта "Информнапалм" еще в 2015 году установили, что Евгений Болдырев причастен к авианалетам и бомбардировкам гражданских городов в Сирии, где российские войска воевали на стороне режима Башара Асада. Поэтому достаточно высока вероятность, что сейчас подполковник Болдырев совершает авианалеты на украинские города, имея за плечами большой опыт таких злодеяний.

В подчинении у Болдырева служит майор Сергей Маловечко — штурман авиационной эскадрильи. Ему 39 лет, родом из Челябинска. Там же окончил Челябинское высшее военное авиационное училище в 2004 году.





Его отец, также Сергей Маловец, преподавал технические науки в Южно-Уральском государственном университете. Его страница в "ВКонтакте" развевается "колорадскими" лентами и антиукраинскими сообщениями.

Также мы установили командира авиационного звена – майора Дениса Кочеткова. Ему 33 года, проживает в городе Морозовск, где и расположен авиаполк. У него есть профиль на форуме автолюбителей, где он публикует фотографии своей машины. Там же он написал, что больше шести лет жил на дальнем востоке России, пока не переехал в Ростовскую область.







Старшие летчики

В подчинении этих офицеров служат молодые русские летчики, большинству из них нет и 27 лет. Вероятно, недавно они окончили авиационные училища и были направлены в 559-й бомбардировочный авиаполк для дальнейшей службы.

В первой авиационной эскадрилье служит старший лейтенант Владислав Морозов. Ему 25 лет, он старший лётчик-бомбардировщик. Судя по его инстаграмму, юноша любит гламурную жизнь, рестораны и клубы. На его инстаграм-странице до того, как сеть запретили в России, было 3,5 тысяч подписчиков.

Он хвастался фотографиями в военной форме.

Также есть фото мужчины из казармы и из кабины самолета. Судя по инстаграмме родственников Владислава Морозова, его отец тоже был лётчиком в российских воздушных силах.

Родная сестра Владислава Морозова увлекается своим братом и бомбардировочной авиацией. К нашему удивлению, в 2018 году она посещала Киев, этой поездке посвящен отдельный альбом в ее инстаграмме, он называется "Киев-2018".

Судя по сообщениям, девушка восхищалась киевской архитектурой, историческими достопримечательностями и пейзажами. Не исключено, что ее брат бомбил или еще будет бомбить украинскую столицу.







Другой летчик из этой эскадрильи – 25-летний старший лейтенант Владислав Куртяк. Он родом из Воронежской области. У Куртяка молодая жена и любимый автомобиль. Также он публикует фотографии и видео из кабины истребителя.





Недавно Владислав Куртяк распространил у себя на странице видео, где бомбардировщик Су-34 совершает авианалет на Харьков. Видео было опубликовано в русской группе "Повернутые на войне". Напомним, Владислав Куртяк летает именно на бомбардировщике Су-34.

Мы нашли вероятных родственников российского пилота Куртяка, проживающих в Украине, а именно в Ивано-Франковской области. Однако они бросили трубку, когда услышали вопрос "Слідства.Інфо" о пилоте Куртяке.

Кстати, Куртяк — не единственный из этого подразделения, кто имеет украинских родственников. Вместе с ним служит старший летчик Роман Чвир. Ему тоже 25 лет, он учился в Краснодарском авиационном училище.





Также мы нашли его отца Виктора Чвиря — тоже бывший пилот, летавший на вертолете Ми-24.

Показательный момент: мужчина распространил и понравился видеозапись из кабины вертолета, которая обстреливала украинские позиции у аэродрома Гостомель под Киевом в первые дни российского вторжения. Видео называется хорошая работа. Также Чвир-старший распространяет разные пропагандистские заявления от российских оккупантов.









У семьи Чвирей есть родственники в Украине. Двоюродный брат Виктора Чвира (отца молодого пилота) проживает в Луцке. Мы с ним побеседовали. Мужчина рассказал, что они общаются и русские родственники даже когда-то посещали Луцк. По просьбе журналиста "Слідства.Інфо" украинский родственник позвонил своему брату в Россию и уточнил, летает ли сейчас 25-летний Роман.

"Брат (отец 25-летнего пилота) сказал, что Роман не вылетает, потому что у него нет вылетов еще. Там много курсантов, почти всех записывали. Мы сказали ему запретить, чтобы даже и речи не могло быть! Он (25-летний Роман) ) освободится, он не будет… Он сам уже переосмыслил свое мнение и понял, что там уже совсем не то говорят. Так что главное — пусть там сидят у себя дома!", – сказал в разговоре с журналистом "Слідства.Інфо" украинский родственник российского пилота, имя которого мы не называем из соображений безопасности.

Мы нашли еще несколько старших летчиков из этого авиаполка. Например, 25-летний старший лейтенант Артур Чернышев из Хабаровска, публиковавший фотографии с летного училища на российском сайте знакомств, и 25-летний Эдуард Колбин, в 2016-м поступивший в Краснодарское военное училище, и отец которого также летчик.





Старшый лейтенант Артур Чернишов

Артур Чернышов родом из Хабаровска

Летчик Эдуард Колбин

Подчеркиваем, что у нас нет стопроцентных доказательств, что эти люди сбрасывают бомбы на украинские города. Но данные, опубликованные украинской разведкой, позволяют нам утверждать, что военные подразделения, где служат идентифицированные нами военные, уже убивают украинцев и разрушают наши города.

Даже если молодые летчики и их командиры еще не совершают авианалетов, то вполне вероятно, что будут делать это в ближайшем будущем — украинские спецслужбы обнародовали данные, что Россия планирует привлекать к бомбардировкам Украины даже курсантов авиаучилищ.

Учитывая потери, которые ежедневно несет российская армия после вторжения, уже уничтожена почти треть самолетов, предназначенных для войны с Украиной, такой сценарий выглядит вполне реальным.