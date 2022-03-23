Военнообязанным, которые нарушают комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Патрульная полиция будет способствовать вручению повесток военнообязанным гражданам, которые нарушают комендантский час и грубо нарушают ПДД.

Об этом сообщил заместитель главы Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Патрульная полиция объявляет беспрецедентную акцию: на время войны, всех невежливых на блок-постах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз. Кроме административной ответственности, мы способствуем получению еще такого специального подарка, как направление на военно-врачебную комиссию с дальнейшим оформлением в подразделения ВСУ", - написал Белошицкий в фейсбуке.

"Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять против врага!", отметил полицейский и добавил несколько фото первых получателей.











