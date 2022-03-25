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Черниговщина (1343) партизаны (170) трофеи (165)

Черниговские партизаны взяли очередные трофеи у российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские партизаны на Черниговщине снова взяли трофеи у российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОК "Север".

"Партизаны Черниговщины продолжают свою борьбу с врагом! Очередные трофеи от армии РФ для украинских патриотов", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Пожилой мужчина похитил у оккупантов грузовик с оружием и патронами: "Дед, ты красавчик! При Ковпаке служил". ВIДЕО

Черниговские партизаны взяли очередные трофеи у российских оккупантов 01
Черниговские партизаны взяли очередные трофеи у российских оккупантов 02
Черниговские партизаны взяли очередные трофеи у российских оккупантов 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+61
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23.03.2022 23:23
+39
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23.03.2022 23:31
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сегодня, пока в очереди на мост стоял, наблюдал...из трех грузовиков два трофейные с закрашенной Z
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23.03.2022 23:31 Ответить
Это кацапская техника и большей частью это хлам. Скорее всего наши почти всю технику дожигают.
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23.03.2022 23:27 Ответить
ага хлам,камазы все тупо новье,танки много последней модернизации 2016-2020 годов,тигры новые,бмп3 бмд4,это все свежие железки,не надо врага так недооценивать,да и много полезных вещей у русни отжато,те же мста-с,акации,гвоздики,градов тоже мало не бывает,зрк разных ,при чем тоже далеко не старых,да металлолома у них полно но вся техника он,есть части вполне упакованные свежим железом,то что его ********** как олухи,ну так это уже русни забота,у нас тоже полно аналогичного по возрасту "хлама" но у нас он почему то работает,так что радуемся что русня люто рукожопая и лутаем их скарб)
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23.03.2022 23:40 Ответить
в ниїх й нова техніка як хлам!
недавно тигра показували з привареними ручками із будівельної арматури !!!
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24.03.2022 00:13 Ответить
во первых то не тигр а кабина камаза на панцыре,а во вторых на ручке была накладка которая сгорела,и что такого в арматуре на ручке,не ролс а дело свое делает,к нашей технике присмотрется там тоже будет таких приколов полно,если ручка с арматуры выполнает свою задачу,почему и нет,и да арматура это сортовой метал а не кругляк вшивый который гнешь чуть ли не локтем
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24.03.2022 00:31 Ответить
а, это вы шапками закидали?

или вы имеете ввиду, помощь не от стран- членов нато, а непосредственно от блока нато? я вас видимо расстрою, но нато - это оборонная организация, а не неопределённая группировка готовая воевать за страну в которой во время войны верховным определили:"договорится посередине".
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23.03.2022 23:30 Ответить
тигрик зачьотний !

то ж вийди падло й протри скло!
тобі ж ніхера не видно!
ні, буде сліпим кататись.

мене просто шокує якість виконання їх техніки!
отой тигр, начебто новий, але ж такий як Т-34, зроблений на Уралі під час війни.
хтось називав Т-34 "Кошмаром німецького електрозварювальника"
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24.03.2022 00:11 Ответить
ага вот только этот кошмар варили автоматом Патона за смену,а корпус тигра варили вручную неделю,да экипаж тигра выживал дольше,но когда на один тигр где то 30 т-34 то его рано или поздно заклюют
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24.03.2022 00:37 Ответить
створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 23:21 Ответить
Я дивлюсь, ти в кожній новині розміщуєш цей заклик.
Я тобі скажу так. Коли на початку 90х прокотився так званий "ленінопад", я мабуть чи не єдиний (не знаю, як себе охарактеризувати, щоб дового не писати - скажімо так - бандерівець) був проти цього і мав суперечки з друзями. Знаєш чого? - Я рахував так: нехай стоять, а ви зробіть так, щоб в Україні життя для людей стало заможнім і щасливим настільки, щоб старші проходили повз, як попри слупи і не помічали, а молоді взагалі відносились, як до звичайного куска каменю, або заліза.
Це я до того, що потрібно зібрати релігійну громаду відповідного населеного пункту і прийняти рішення про перехід до ПЦУ. Все майно і церква надежать громаді.
От і все. А не просити - дядько, звільна нас від релігійних пут, бо самі не можемо: ноги так і несуть, так і несуть до УПЦ МП.
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23.03.2022 23:40 Ответить
малорос ти а не бандерівець,
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24.03.2022 01:30 Ответить
А ти кацапчику, чого не спиш?
Ще й прапором чужим прикрився?
Коли ви вже всі повиздихаєте на своїх болотах....
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24.03.2022 02:22 Ответить
таким ******* как ты, какая разница какие памятники стоят
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24.03.2022 09:41 Ответить
О! Відразу перейшов на рідну? Матюків ще додай для повного уточнення своєї свинособацької сутності.
Але ти спочатку хоч свою граматику вивчи.... якщо мізки є вчити
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24.03.2022 10:22 Ответить
ХО-РО-ШО..
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23.03.2022 23:22 Ответить
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23.03.2022 23:23 Ответить
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23.03.2022 23:25 Ответить
Бульбофюрер -- стратєг...
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23.03.2022 23:25 Ответить
Бульбофюрер тупий ішак
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23.03.2022 23:27 Ответить
Ещё тупее.
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24.03.2022 08:56 Ответить
Ахаха Це фейк? Ну не може навіть бульбофюрер бути таким тупим.
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23.03.2022 23:28 Ответить
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23.03.2022 23:31 Ответить
Чык-чырыку конечно, особенно если он добавит, что родила его не мать, а чужая тетка.
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24.03.2022 00:43 Ответить
Не... Я голосую за Кадырова с наградой за голову Степана Бандеры.
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24.03.2022 08:55 Ответить
Він ще тупіший , ніж ви думаєте
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23.03.2022 23:32 Ответить
може
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24.03.2022 00:01 Ответить
Німагу🥴
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23.03.2022 23:29 Ответить
Коли він був директором колхозу - ні один трактор не був спалений джавнліном . 'но ето не точно '.
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23.03.2022 23:30 Ответить
Это мне напомнило доказательство, что у первобытных людей был беспроводной телеграф: поскольку при раскопках не было найдено ни одного провода, телеграф в те времена был беспроводным.
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23.03.2022 23:38 Ответить
Мешки с картошкой на 100% защищают от Джавелинов. Бульбофюрер всегда так делал и ниразу с 41 года его танк не подбили.
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23.03.2022 23:39 Ответить
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23.03.2022 23:39 Ответить
За время моей службы в СА в Германии, тоже ни один танк не был подбит, но в 1991 году мощно загнивающий совок внезапно рухнул.
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23.03.2022 23:51 Ответить
😂
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23.03.2022 23:52 Ответить
Логічно, а ще не один космонавт не потонув на обрбіті, отже вони можуть спокійно без аквалангів пірнати на дно тихого океану.
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23.03.2022 23:57 Ответить
ну, так сам бульбафюрер сядь в танк и проверь
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24.03.2022 00:20 Ответить
А як це він пропонує танку маневрувати, щоб той джавеліна не схопив? Так 🏄 чи так🎢 ?
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24.03.2022 00:51 Ответить
РФ высылает американских дипломатов и объявляет американских сотрудников "персонами нон грата". Свято наближається?
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23.03.2022 23:26 Ответить
Апогей пісца
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23.03.2022 23:31 Ответить
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23.03.2022 23:32 Ответить
До тоді казати про інші країни ЕС з населенням декілька мільйонів, але які від усього серця підтримують Україну.
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23.03.2022 23:53 Ответить
а то просто агульные русофобы... і все ))))
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23.03.2022 23:58 Ответить
 
 