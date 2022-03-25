Черниговские партизаны взяли очередные трофеи у российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские партизаны на Черниговщине снова взяли трофеи у российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОК "Север".
"Партизаны Черниговщины продолжают свою борьбу с врагом! Очередные трофеи от армии РФ для украинских патриотов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+61 Urs
показать весь комментарий23.03.2022 23:23
+39 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий23.03.2022 23:31
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Пожалуйста, подождите...
недавно тигра показували з привареними ручками із будівельної арматури !!!
или вы имеете ввиду, помощь не от стран- членов нато, а непосредственно от блока нато? я вас видимо расстрою, но нато - это оборонная организация, а не неопределённая группировка готовая воевать за страну в которой во время войны верховным определили:"договорится посередине".
то ж вийди падло й протри скло!
тобі ж ніхера не видно!
ні, буде сліпим кататись.
мене просто шокує якість виконання їх техніки!
отой тигр, начебто новий, але ж такий як Т-34, зроблений на Уралі під час війни.
хтось називав Т-34 "Кошмаром німецького електрозварювальника"
Я тобі скажу так. Коли на початку 90х прокотився так званий "ленінопад", я мабуть чи не єдиний (не знаю, як себе охарактеризувати, щоб дового не писати - скажімо так - бандерівець) був проти цього і мав суперечки з друзями. Знаєш чого? - Я рахував так: нехай стоять, а ви зробіть так, щоб в Україні життя для людей стало заможнім і щасливим настільки, щоб старші проходили повз, як попри слупи і не помічали, а молоді взагалі відносились, як до звичайного куска каменю, або заліза.
Це я до того, що потрібно зібрати релігійну громаду відповідного населеного пункту і прийняти рішення про перехід до ПЦУ. Все майно і церква надежать громаді.
От і все. А не просити - дядько, звільна нас від релігійних пут, бо самі не можемо: ноги так і несуть, так і несуть до УПЦ МП.
Ще й прапором чужим прикрився?
Коли ви вже всі повиздихаєте на своїх болотах....
Але ти спочатку хоч свою граматику вивчи.... якщо мізки є вчити