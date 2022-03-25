Черниговские партизаны взяли очередные трофеи у российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские партизаны на Черниговщине снова взяли трофеи у российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОК "Север".

"Партизаны Черниговщины продолжают свою борьбу с врагом! Очередные трофеи от армии РФ для украинских патриотов", - говорится в сообщении.

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