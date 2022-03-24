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Мэр Нью-Йорка Адамс поднял украинский флаг в городе, он будет развеваться до победы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия американского и украинского флагов на Манхэттене – центральном районе города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Адамс лично поднял украинский флаг.

В церемонии приняли участие генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, члены городского совета и мэрии, конгрессмены, представители украинской общины.

Адамс напомнил, что в Нью-Йорке проживает больше всего украинцев за пределами Украины.

"Любой конфликт, разворачивающийся в глобальном масштабе, разворачивается и на улицах Нью-Йорка. Бомбы, которые взрываются в Киеве, разбивают наши сердца здесь, в Нью-Йорке, и по всей нашей стране", - отметил он.

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По словам мэра, поднятие флага – это еще и "поднятие энергии и духа украинского народа, чтобы он знал, что мы с ним едины".

Глава Нью-Йорка подчеркнул, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и насилию и никогда не сдастся, защищая свою Родину.

"Мы знаем, что такое бороться за Родину… И сегодня мы едины. Мы с вами. Мы – часть украинского народа", – подытожил Адамс.

По словам городских чиновников, флаг будет развеваться над Нью-Йорком до самой победы Украины в войне.

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Мэр Нью-Йорка Адамс поднял украинский флаг в городе, он будет развеваться до победы 01
Мэр Нью-Йорка Адамс поднял украинский флаг в городе, он будет развеваться до победы 02
Мэр Нью-Йорка Адамс поднял украинский флаг в городе, он будет развеваться до победы 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
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24.03.2022 03:02
+28
не кожний витримає понад 5 хвилин у лісі з автоматом вже не той вік 😕
ми вже більше $10к на підтримку переказали та ще пійдемо на марш цьооо вікенду до Білого Дому
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24.03.2022 04:03
+21
Мер Нью-Йорка красавчик !
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24.03.2022 03:16
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Флаги, гимны и гербы - это конечно замечательно, но лучше бы беженцам немного помогли. Народ у нас поперспективнее сальвадорцев, гондурасцев и бесконечных мексиканцев, и привилегии для уже немножко поднадоевших и вездесущих лгбт и других "уязвимых" групп снять, вот это будет помощь реальным делом
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24.03.2022 02:49 Ответить
біженці мають повертатись в Україну !
годі нам по всьому світу як мишам розбігатись !
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24.03.2022 03:03 Ответить
многие люди( женщины и дети) плакали выехав даже в благополучные страны - у них очень сильная ностальгия - родная земля есть родная
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24.03.2022 03:14 Ответить
Informacija dlia ukrainskix učitelej:
v Litve voznikla problemka s ukrainskimi ditinami, - v kacapske školy (ostalisj i takix neskoljko) roditeli ne puskajut, a v litovskie srazu trudno. Budj laska, xotj paru desiatkov učitelej ukraincev v Litvu.
V Polše i tak užo perebor ukraincev, tesno.

https://stipruskartu.lt/ua/
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24.03.2022 14:03 Ответить
ну да нужно по каналам евросоюза делать запросы - в Польше Словакии Чехии 100% много выехавших учителей
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24.03.2022 14:12 Ответить
не кожний витримає понад 5 хвилин у лісі з автоматом вже не той вік 😕
ми вже більше $10к на підтримку переказали та ще пійдемо на марш цьооо вікенду до Білого Дому
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24.03.2022 04:03 Ответить
Дякуємо за підтримку!

а стосовно в лісі з автоматом, то не Ви один такий.

"Війна це привілей молодих"

Нажаль.Бо вже й померти не жалко, а розумієш що з тебе толку в армії - лише небойові втрати
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24.03.2022 05:13 Ответить
Не ображайтесь хлопці. Ми знаємо, що усі українці та просто порядні люди по всьому Світу зараз допомогають Україні. Все буде Україна. Тримаємось!
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24.03.2022 08:33 Ответить
Мер Нью-Йорка красавчик !
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24.03.2022 03:16 Ответить
ВІДРАЗУ ВИДНО, ЩО МЕР НЬЮ-ЙОРКА - НЕ МОСКАЛЬ !!!
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24.03.2022 07:38 Ответить
Та хай і після перемоги майорить.
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24.03.2022 02:55 Ответить
Підняти авіаланку F-35 над Маріуполєм було б йще крайще .
Й врятввало би тисячи життів !

Дж. Буш молодший вже б давно таке зробив ...
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24.03.2022 02:58 Ответить
да, були реальны ковбои !
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24.03.2022 03:01 Ответить
це - круто !!!

американці "зуб дають" за нашу Перемогу !

Діду Байдену не відкрутитись від реального ленд-лізу Україні !

ДЯКУЄМО, NY !!!
God bless America !
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24.03.2022 03:00 Ответить
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24.03.2022 03:02 Ответить
якби не наш прапор на рукаві, я би прийняв вояка за американця !

да, Україна не Россія !
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24.03.2022 04:04 Ответить
Такий гарний солдат! Серце калатає.
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24.03.2022 04:35 Ответить
два найсильніших бажання середньостатистичного "прасвєщьонава" мокшанина:
. отримати "піндоську" US Green Card
. перетворити у "радіоактівний пєпєл" US
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24.03.2022 04:51 Ответить
i navek zarytsia v riuzgejazyčnom Braiton Byče...
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24.03.2022 14:06 Ответить
Зеленский снова обратился к россиянам. Услышат ли его?
03:34

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения, посвященного месяцу с начала войны, снова обратился к гражданам РФ, сообщает УНН.



"Уверен, что среди вас много тех, кому политика государства противная, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в Интернете, пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов и врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов, которая делает беднее всех граждан России, каждый день, все больше и больше. Разве это не бессмысленно? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы делать вас беднее, чтобы изолировать вас от мира, чтобы вас было легче контролировать, проще отправлять на войну умирать. Украина никогда не угрожала безопасности РФ, даже сейчас мы делаем все для того, чтобы вернуть мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, своих людей", - сказал президент Украины.

Владимир Зеленский призвал россиян рассказывать правду о войне в Украине: "Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасите своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне".
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24.03.2022 03:23 Ответить
идиот ..
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24.03.2022 14:13 Ответить
Прапор сам по собі вигляда трохи пісно, от якби там поруч висіло ще декілька кацапів, то експозиція була би ще й повчальною.
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24.03.2022 03:27 Ответить
Ран очи пізно Україна переможе в цій війні, однак знайте таке:
Уркаїною усі ці роки керували різні покидьки, які розкрадали її ресурси та обкрадали простих людей... Уркаїнці вибирали у владу як не зека, так олігірха ,як не олігарха- то клоуна-слугу жиdа-олігарха, відійшли від Бога і християнства... повірили в бабло і за бабло готові були на все (як і безбожна жиdва на теренах совка). От Бог і наказав Україну війною, щоб люди взялися за розум і зрозуміли свої помилки...

Вибирайте у владу та у президенти волонтерів, активістів та бойових офіцерів- і у вас буде майбутнє. Не ведіться на побрихеньки та золоті гори від різних обіцяльників та жиdо-москалів, - бо вони здатні тільки красти і обманювати. Бо як ще раз виберете когось із того кодла- в Україні буде дупа ще гірша чим на орді...
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24.03.2022 03:39 Ответить
Нажаль, це так. Ще й зараз повно цих покидьків у владі. Ніколе не розумів одноклітинний лекторат, що обирає, то брехуна-клептомана, то слугу олигарха.
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24.03.2022 05:04 Ответить
Меру Нью-Йорку-респект...
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24.03.2022 06:10 Ответить
А в какой стране сейчас можно смело поднять флаг расейской *********? Ну кроме тех, которые так или иначе оккупированы орками? В Украине флаг Расеи это всего лишь трехцветная тряпка
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24.03.2022 07:22 Ответить
У меня есть фотоколлаж, где собака какает на флаг лапотных репоедов, только не получается ее разместить на Цензоре. Жаль, было-бы смешно.
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24.03.2022 08:19 Ответить
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24.03.2022 09:26 Ответить
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24.03.2022 11:07 Ответить
Спасибо !!! Я писал об этой картинке.
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24.03.2022 12:21 Ответить
Piosik napevne "nacist"
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24.03.2022 14:08 Ответить
бандеровец.
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24.03.2022 16:23 Ответить
Дуже прикро, що недожив Маккейн,в України була би атомна зброя...
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24.03.2022 08:14 Ответить
Маккейну не дали дожить - медицина такой же спецназ как и омон:
может спасти, а может и убить.
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24.03.2022 08:49 Ответить
Ще треба прапор УПА підняти. Ось у кого спалахне опа, там богата русско язичних живе)))
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24.03.2022 08:45 Ответить
А "ізраільтян" ще більше - не дадуть.
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24.03.2022 09:03 Ответить
мэр молодец!
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24.03.2022 11:51 Ответить
Видно, що не москаль
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24.03.2022 13:26 Ответить
 
 