Мэр Нью-Йорка Адамс поднял украинский флаг в городе, он будет развеваться до победы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия американского и украинского флагов на Манхэттене – центральном районе города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Адамс лично поднял украинский флаг.
В церемонии приняли участие генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, члены городского совета и мэрии, конгрессмены, представители украинской общины.
Адамс напомнил, что в Нью-Йорке проживает больше всего украинцев за пределами Украины.
"Любой конфликт, разворачивающийся в глобальном масштабе, разворачивается и на улицах Нью-Йорка. Бомбы, которые взрываются в Киеве, разбивают наши сердца здесь, в Нью-Йорке, и по всей нашей стране", - отметил он.
По словам мэра, поднятие флага – это еще и "поднятие энергии и духа украинского народа, чтобы он знал, что мы с ним едины".
Глава Нью-Йорка подчеркнул, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и насилию и никогда не сдастся, защищая свою Родину.
"Мы знаем, что такое бороться за Родину… И сегодня мы едины. Мы с вами. Мы – часть украинского народа", – подытожил Адамс.
По словам городских чиновников, флаг будет развеваться над Нью-Йорком до самой победы Украины в войне.
Пожалуйста, подождите...
годі нам по всьому світу як мишам розбігатись !
v Litve voznikla problemka s ukrainskimi ditinami, - v kacapske školy (ostalisj i takix neskoljko) roditeli ne puskajut, a v litovskie srazu trudno. Budj laska, xotj paru desiatkov učitelej ukraincev v Litvu.
V Polše i tak užo perebor ukraincev, tesno.
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ми вже більше $10к на підтримку переказали та ще пійдемо на марш цьооо вікенду до Білого Дому
а стосовно в лісі з автоматом, то не Ви один такий.
"Війна це привілей молодих"
Нажаль.Бо вже й померти не жалко, а розумієш що з тебе толку в армії - лише небойові втрати
Й врятввало би тисячи життів !
Дж. Буш молодший вже б давно таке зробив ...
американці "зуб дають" за нашу Перемогу !
Діду Байдену не відкрутитись від реального ленд-лізу Україні !
ДЯКУЄМО, NY !!!
God bless America !
да, Україна не Россія !
. отримати "піндоську" US Green Card
. перетворити у "радіоактівний пєпєл" US
03:34
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения, посвященного месяцу с начала войны, снова обратился к гражданам РФ, сообщает УНН.
"Уверен, что среди вас много тех, кому политика государства противная, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в Интернете, пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов и врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов, которая делает беднее всех граждан России, каждый день, все больше и больше. Разве это не бессмысленно? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы делать вас беднее, чтобы изолировать вас от мира, чтобы вас было легче контролировать, проще отправлять на войну умирать. Украина никогда не угрожала безопасности РФ, даже сейчас мы делаем все для того, чтобы вернуть мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, своих людей", - сказал президент Украины.
Владимир Зеленский призвал россиян рассказывать правду о войне в Украине: "Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасите своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне".
Уркаїною усі ці роки керували різні покидьки, які розкрадали її ресурси та обкрадали простих людей... Уркаїнці вибирали у владу як не зека, так олігірха ,як не олігарха- то клоуна-слугу жиdа-олігарха, відійшли від Бога і християнства... повірили в бабло і за бабло готові були на все (як і безбожна жиdва на теренах совка). От Бог і наказав Україну війною, щоб люди взялися за розум і зрозуміли свої помилки...
Вибирайте у владу та у президенти волонтерів, активістів та бойових офіцерів- і у вас буде майбутнє. Не ведіться на побрихеньки та золоті гори від різних обіцяльників та жиdо-москалів, - бо вони здатні тільки красти і обманювати. Бо як ще раз виберете когось із того кодла- в Україні буде дупа ще гірша чим на орді...
может спасти, а может и убить.