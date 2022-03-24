Мэр Нью-Йорка Адамс поднял украинский флаг в городе, он будет развеваться до победы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия американского и украинского флагов на Манхэттене – центральном районе города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Адамс лично поднял украинский флаг.

В церемонии приняли участие генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, члены городского совета и мэрии, конгрессмены, представители украинской общины.

Адамс напомнил, что в Нью-Йорке проживает больше всего украинцев за пределами Украины.

"Любой конфликт, разворачивающийся в глобальном масштабе, разворачивается и на улицах Нью-Йорка. Бомбы, которые взрываются в Киеве, разбивают наши сердца здесь, в Нью-Йорке, и по всей нашей стране", - отметил он.

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По словам мэра, поднятие флага – это еще и "поднятие энергии и духа украинского народа, чтобы он знал, что мы с ним едины".

Глава Нью-Йорка подчеркнул, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и насилию и никогда не сдастся, защищая свою Родину.

"Мы знаем, что такое бороться за Родину… И сегодня мы едины. Мы с вами. Мы – часть украинского народа", – подытожил Адамс.

По словам городских чиновников, флаг будет развеваться над Нью-Йорком до самой победы Украины в войне.

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