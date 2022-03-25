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Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины частично уничтожили колонну снабжения российских оккупантов на севере страны. Оставшуюся колонну – захватили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается! Вместе победим!", - говорится в сообщении.
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Тоді так і буде:
"колона техніки захоплена вся а всі окупанти знищені "
і мова про те, щоб щиро вгостити "братика", як прийде ))))
Слева поднятый в воздух бульдозерный отвал, а справа похоже на выдвижную стрелу с огромным крюком-захватом для подъема поврежденной техники
Ви багатьох знаєте, що через втрату бізнесу готовий убити своїх дітей?
СЛАВА НАЦІЇ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!