Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Защитники Украины частично уничтожили колонну снабжения российских оккупантов на севере страны. Оставшуюся колонну – захватили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается! Вместе победим!", - говорится в сообщении.











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