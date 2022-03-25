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Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины частично уничтожили колонну снабжения российских оккупантов на севере страны. Оставшуюся колонну – захватили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается! Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 01
Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 02
Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 03
Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 04
Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 05

Также смотрите: Украинские воины уничтожили артподразделение российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
Смотрю Тигры у нас уже в серию пошли на вооружение
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24.03.2022 09:17
+51
ВС Украины сообщают, что в порту г. Бердянск уничтожен большой десантный корабль рашистов "Орск" Слава Героям!
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24.03.2022 09:25
+49
Наші ж ви котики. Бережи вас Господь і Матінка Божа
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24.03.2022 09:18
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в хозяйстве все пригодится...
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24.03.2022 09:17 Ответить
змея горинича підбили )) жаль що не захопили.. річ хороша - але думаю москалі нам ще подарують з десяток другий ))
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24.03.2022 09:34 Ответить
Смотрю Тигры у нас уже в серию пошли на вооружение
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24.03.2022 09:17 Ответить
Наші ж ви котики. Бережи вас Господь і Матінка Божа
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24.03.2022 09:18 Ответить
Чудове поєднання: частково знищили колону, решта колони - захоплена.
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24.03.2022 09:18 Ответить
Краще інший розподіл, колона техніки захоплена вся а всі окупанти знищені )) Але це побажання, хлопці молодці, звірі ))
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24.03.2022 10:22 Ответить
"Да Вы, батенька, эстет" (с)
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24.03.2022 10:24 Ответить
Може їм на шляху горілку виставляти... багато...
Тоді так і буде:
"колона техніки захоплена вся а всі окупанти знищені "
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24.03.2022 10:32 Ответить
горілку з метилового спирту
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24.03.2022 11:07 Ответить
В мене давно гуляє така думка: роздати мирним на окупованих територіях метиловий спирт: ще буде дієвіше, а ніж роздати автомати та гранатомети: техніки валом буде
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24.03.2022 11:28 Ответить
теж давно такі думки, але як їх туди передати? і як убезпечити українців від вживання такої горілки
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24.03.2022 11:50 Ответить
ну, якщо воно дурне,і пьє спирт, знаючи, що там метил... ну то так йому і треба, немає чого телепня жалкувати...
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24.03.2022 16:16 Ответить
а визначити що там метиловий спирт в домашніх умовах не можливо - він і на запах і на смак такий же як і етиловий. А залишки по любому після закінчення війни потраплять не в ті руки
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25.03.2022 11:43 Ответить
ну так про щой мова.. яж сказав .. якщо знає .. всі потрібні будуть попереджені "ось в тій випуклій пляшці - не чіпати"... тут головне щоб діти не трогали.
і мова про те, щоб щиро вгостити "братика", як прийде ))))
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25.03.2022 16:59 Ответить
Серце радується!
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24.03.2022 09:18 Ответить
На верхней картинке, что это такое?
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24.03.2022 09:18 Ответить
Машина для создания инженерных оборонительных сооружений (копать траншеи, выкорчевывать деревья, ровнять грунт).
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24.03.2022 09:23 Ответить
ИМР - інженерна машина розгородження (моя ВОС...)
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24.03.2022 09:23 Ответить
Напоминает эвакуационную машину.
Слева поднятый в воздух бульдозерный отвал, а справа похоже на выдвижную стрелу с огромным крюком-захватом для подъема поврежденной техники
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24.03.2022 09:24 Ответить
Главное - оккупанты "багато частково"...и части желательно небольшие..
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24.03.2022 09:19 Ответить
Возможность государственного переворота со стороны Федеральной службы безопасности России (ФСБ) против президента Владимира Путина растет каждую неделю. Информатор в самом сердце российской разведки утверждает, что после неудачного вторжения России в Украину службы безопасности охватили хаос и недовольство. "The Guardian."
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24.03.2022 09:19 Ответить
Скорее бы ху@ло застрелился в своём бунькере 😡
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24.03.2022 09:26 Ответить
Нет, пусть сделает как Гитлер: Отравится, потом застрелиться, а потом пусть Лавров с Песковым его обольют бензиом и гори-гори-ясно.
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24.03.2022 21:11 Ответить
а во было бы удачное...., то... то что...? 😠
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24.03.2022 16:18 Ответить
В Нижнем Новгороде нашли мертвым российского миллиардера Василия Мельникова и его семью. По версии следствия, директор крупной медицинской фирмы Медстом сам убил свою жену и детей, после чего покончил с собой. Бизнес главы крупной медицинской фирмы был на грани краха из-за санкций.
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24.03.2022 09:23 Ответить
Яка сумна новина
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24.03.2022 09:27 Ответить
по версії слідства? скоріше всього слідство почало грабувати мільярдерів.
Ви багатьох знаєте, що через втрату бізнесу готовий убити своїх дітей?
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24.03.2022 10:10 Ответить
...скоріш за все фсб привласнило бізнес, а щоб не було спадкоємців після "самоубієнного" порішили всю родину. Напевне зараз в кацапії буде багато бажаючих "застрілитись" на користь атєчєства.
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25.03.2022 07:15 Ответить
Наші хлопці перетворюють техніку і самих кацапів в хлам і це душу гріє 👍🏼💪🙏🏼
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24.03.2022 09:24 Ответить
Как выглядит ликвидация живой силы врага ночью: украинцы забрасывают пехоту оккупантов взрывчаткой, солдаты РФ разбегаются.https://vimeo.com/691713407?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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24.03.2022 09:24 Ответить
Шоб земля Іморе горіли під ногами ОККУПАНТІВ
СЛАВА НАЦІЇ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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24.03.2022 09:24 Ответить
ВС Украины сообщают, что в порту г. Бердянск уничтожен большой десантный корабль рашистов "Орск" Слава Героям!
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24.03.2022 09:25 Ответить
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24.03.2022 09:30 Ответить
Любо, братці, любо!
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24.03.2022 09:50 Ответить
Жаль, без груза уничтожен!
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24.03.2022 09:36 Ответить
Почему без груза? А що ж там детонирует?
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24.03.2022 10:00 Ответить
Хотите сказать, что то орки-десантники детонируют?
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24.03.2022 12:18 Ответить
первый кацапский тапир пошел на гриль. Ждем остальные свинячьи корыта. Там еще где-то "фильченков" с "саратовым" елозят.
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24.03.2022 10:13 Ответить
уничтожен большой десантный корабль рашистов "ОрКск"
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24.03.2022 11:27 Ответить
Десятки россиян попали на видео, когда начали выхватывать из рук друг друга сковородки и мыло.Кемеровоhttps://vimeo.com/691719034?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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24.03.2022 09:27 Ответить
Back in the U.S.S.R. А пройшов лише місяць...
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24.03.2022 09:37 Ответить
Комплектом к мылу надо веревки, а не сковородки!
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24.03.2022 09:39 Ответить
Зачем вам сковордки если у вас еды нет?
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24.03.2022 17:02 Ответить
У кого глаза хорошие? Что это там в правом верхнем углу за сине-желтый предмет? Троллинг, что ли?
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24.03.2022 10:53 Ответить
Зонтик пляжный!
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24.03.2022 12:24 Ответить
То пєтушня по посіяному їздили,от і отримали за це
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24.03.2022 09:30 Ответить
УР-77 машина розмінування розмінована.
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24.03.2022 10:05 Ответить
УР-77 схоже не була не заряджена бо там повинно бути мінімум 1,5 т тротилу! Якби воно їбонуло то там поряд був суцільний котлован...
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24.03.2022 10:39 Ответить
А земелька украінська цих покидьків як ліщатами тримає, щоб нашим хлопцям зручніше було поцілити...
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24.03.2022 10:20 Ответить
Сьогодня рівно місяць... З ювілеєм вас, казламорді !!!
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24.03.2022 10:59 Ответить
алле, Генштаб! Успіхи на півночі це чудово, з нетерпінням чекаємо повідомлення про успіхи на півдні України!
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24.03.2022 11:45 Ответить
 
 