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Позицию, с которой вела огонь Татьяна Чорновол, разбил вражеский танк. Экс-нардеп не пострадала, потому что перед обстрелом переместилась на новую позицию. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Позицию, с которой вела огонь экс-нардеп Татьяна Чорновол, разбил вражеский танк. К счастью, как раз перед тем она уговорила защитников обустроить ей новую позицию, поэтому вражеский снаряд приземлился в нескольких метрах от места, где как раз находилась она.

Об этом сообщила в фейсбуке экс-нардеп Татьяна Чорновол, защищающая Украину, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера позицию, с которой я разбила вражеский танк, разбил вражеский танк, а его в свою очередь разбил наш миномет Молот...Как все прекрасно сложилось, а особенно потому, что меня там уже не было...Позавчера меня, как ужалило, скомандовала ребятам под вечер копать новую позицию. Копали, но сетовали на меня, мол, каждый день переезд...", - отмечает Чорновол.

По ее словам, танковый снаряд приземлился в полутора метрах от матраса, на котором она лежит за пультом.

Также смотрите: Экс-нардеп Чорновол – оператор "Стугны" на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский "Ураган", Таня ждет танк, - Аваков. ФОТО

Позицию, с которой вела огонь Татьяна Чорновол, разбил вражеский танк. Экс-нардеп не пострадала, потому что перед обстрелом переместилась на новую позицию 01

Позицию, с которой вела огонь Татьяна Чорновол, разбил вражеский танк. Экс-нардеп не пострадала, потому что перед обстрелом переместилась на новую позицию 02
Позицию, с которой вела огонь Татьяна Чорновол, разбил вражеский танк. Экс-нардеп не пострадала, потому что перед обстрелом переместилась на новую позицию 03

"Правда, детали прилета таковы, что я бы не критически пострадала, потому что снаряд упал за грудой земли, и осколки пошли вверх, посекли ветки на дереве и столб. Но точно было бы не очень комфортно. Я честно говоря не знаю, какие последствия, когда танковый снаряд приземляется в метре от твоей головы... Однако я точно знаю, что нужно себя слушаться...", - заметила она.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+84
боевая Таня, молодец!
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24.03.2022 09:56
+49
2014 року часопис «Foreign Policy» включив Чорновол до Списку 100 світових інтелектуалів - людей, котрі змінили світ[3][4].
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24.03.2022 09:56
+44
Танюха, береги себя і удачной охоти. Ти песня )
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24.03.2022 10:07
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2014 року часопис «Foreign Policy» включив Чорновол до Списку 100 світових інтелектуалів - людей, котрі змінили світ[3][4].
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24.03.2022 09:56 Ответить
В одному інтерв'ю після 24.02 Таня говорила, що хоче стати Генпрокурором України...
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24.03.2022 10:49 Ответить
Було би не погано , - Тетяні можна довіряти 😡
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24.03.2022 11:15 Ответить
Танечка ❤️ Жанна Д'Арк -Героиня Украины ! Храни тебя ,Господь!🙏🙏🙏🙏💙💛 люблю тебя и восхищаюсь
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24.03.2022 12:36 Ответить
Не треба ніякої жанни, та згоріла а ми хочемо щоб вона була жива) Може і патріотичний але жахливий образ.
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24.03.2022 12:42 Ответить
Така і танк на ходу зупинить, і мінним полем пройде.
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24.03.2022 13:24 Ответить
боевая Таня, молодец!
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24.03.2022 09:56 Ответить
Позиції потрібно мати запасні.Слава Україні!
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24.03.2022 09:57 Ответить
Танька - пулеметчица
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24.03.2022 09:57 Ответить
Може, ще й підтиратися руками, щоб не виникало всяких дурних підозр?
П.С. Наші військові вміють користуватися милом.
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24.03.2022 10:04 Ответить
Ми військовим посилаємо і крем для рук. Українці, це не смердючий кацапи.
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24.03.2022 10:27 Ответить
Для ПТРК обов"язково треба обладнувати фальшиві позиції, з використанням живих або мертвих орків. Плюс водопровідна труба з дробовиком всередині, для імітації пускової установки
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24.03.2022 09:58 Ответить
Стугной можно управлять на растоянии до 50м.
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24.03.2022 10:11 Ответить
Слава Героям України!
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24.03.2022 10:02 Ответить
Олени- тобі кто мішає- бери автомат або СТУГНУ та іди на фронт
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24.03.2022 10:11 Ответить
Танюха, береги себя і удачной охоти. Ти песня )
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24.03.2022 10:07 Ответить
Тетяні щира подяка за те , що б'є безжалісно орків на нашій землі і за
те , що Вона у нас Є 👍🏼✊💪🙏🏼

Бережи себе , так як такі люди як ти , потрібні Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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24.03.2022 10:13 Ответить
..и шото никого не удивляет, что на передовой не оказалось "героев"-с.к из ДБР с увеличеными зряплатами..
Герою України, "безбашеній") Чорновол - здоров"я, вдачі
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24.03.2022 10:14 Ответить
Кстати, им таки подняли з.п. или послали?
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24.03.2022 10:25 Ответить
Героическая личность. Без сарказма. Пока усики херусики фоткаются в теробороне хз где, Татьяна на передовой и не просто там прохлаждается, а ****** русню.
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24.03.2022 10:23 Ответить
Я пропоную знімальні групі та деяким можновладцям знову до неї поїхати, наробити чортову купу фоток та назнімати відосиків.
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24.03.2022 11:32 Ответить
Так вона сама ж відосики теж робить, хіба ні?
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24.03.2022 11:51 Ответить
Танюха, благаю - залишся живою!
Сумую по твоїх ефірах на телебаченні.
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24.03.2022 11:36 Ответить
А що Тетяна хотіла, після того, як фотографує і знімає свою позицію і ту місцевість, яку з її позиції видно? Вирахувати де саме знаходитья позиція по її власним відео та фото - не важко.
Тому викладати подібні відео можна тільки після того, як повністю змінюєш позицію (не на кілька метрів).
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24.03.2022 11:50 Ответить
Вогонь - жінка
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24.03.2022 12:26 Ответить
А где льотчица Савченко? Не видно,не слышно?
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24.03.2022 13:32 Ответить
 
 