Позицию, с которой вела огонь Татьяна Чорновол, разбил вражеский танк. Экс-нардеп не пострадала, потому что перед обстрелом переместилась на новую позицию. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Позицию, с которой вела огонь экс-нардеп Татьяна Чорновол, разбил вражеский танк. К счастью, как раз перед тем она уговорила защитников обустроить ей новую позицию, поэтому вражеский снаряд приземлился в нескольких метрах от места, где как раз находилась она.
Об этом сообщила в фейсбуке экс-нардеп Татьяна Чорновол, защищающая Украину, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера позицию, с которой я разбила вражеский танк, разбил вражеский танк, а его в свою очередь разбил наш миномет Молот...Как все прекрасно сложилось, а особенно потому, что меня там уже не было...Позавчера меня, как ужалило, скомандовала ребятам под вечер копать новую позицию. Копали, но сетовали на меня, мол, каждый день переезд...", - отмечает Чорновол.
По ее словам, танковый снаряд приземлился в полутора метрах от матраса, на котором она лежит за пультом.
"Правда, детали прилета таковы, что я бы не критически пострадала, потому что снаряд упал за грудой земли, и осколки пошли вверх, посекли ветки на дереве и столб. Но точно было бы не очень комфортно. Я честно говоря не знаю, какие последствия, когда танковый снаряд приземляется в метре от твоей головы... Однако я точно знаю, что нужно себя слушаться...", - заметила она.
Пожалуйста, подождите...
П.С. Наші військові вміють користуватися милом.
те , що Вона у нас Є 👍🏼✊💪🙏🏼
Бережи себе , так як такі люди як ти , потрібні Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Герою України, "безбашеній") Чорновол - здоров"я, вдачі
Сумую по твоїх ефірах на телебаченні.
Тому викладати подібні відео можна тільки після того, як повністю змінюєш позицію (не на кілька метрів).