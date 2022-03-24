Последствия обстрелов Ахтырки войсками РФ: повреждены жилые дома, деблокировано тело погибшего человека. ФОТО

В Сумской области спасатели ликвидировали последствия вражеских авиационных ударов. Ночью 24 марта сотрудники ГСЧС неоднократно привлекались к ликвидации последствий авиационных ударов, которые враг безжалостно наносил по Ахтырскому району.

Про это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В г. Ахтырка из-под завалов поврежденных жилых домов спасателям удалось высвободить пострадавшую женщину, также было деблокировано тело погибшего человека.

В других населенных пунктах Ахтырщины, по которым враг наносил авиационные удары, спасатели высвободили из-под завалов четырех пострадавших людей также проводилось тушение пожаров жилых домов.

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