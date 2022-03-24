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Последствия обстрелов Ахтырки войсками РФ: повреждены жилые дома, деблокировано тело погибшего человека. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумской области спасатели ликвидировали последствия вражеских авиационных ударов. Ночью 24 марта сотрудники ГСЧС неоднократно привлекались к ликвидации последствий авиационных ударов, которые враг безжалостно наносил по Ахтырскому району.

Про это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В г. Ахтырка из-под завалов поврежденных жилых домов спасателям удалось высвободить пострадавшую женщину, также было деблокировано тело погибшего человека.

В других населенных пунктах Ахтырщины, по которым враг наносил авиационные удары, спасатели высвободили из-под завалов четырех пострадавших людей также проводилось тушение пожаров жилых домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли ракетами густонаселенный район Ахтырки. Есть погибшие, – мэр Кузьменко

Последствия обстрелов Ахтырки войсками РФ: повреждены жилые дома, деблокировано тело погибшего человека 01
Последствия обстрелов Ахтырки войсками РФ: повреждены жилые дома, деблокировано тело погибшего человека 02
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?????
Ну для чего публиковать АКТУАЛЬНЫЕ фото?
Может ещё и координаты давать?
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24.03.2022 11:47 Ответить
А потом прилетает ещё и по спасателям.
Сами себя убиваем.
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24.03.2022 11:48 Ответить
ночью разбомбили Ахтырку. были попадания в многоэтажки. очень много людей остались без крыши над головой. в многих многоэтажных домах повылитали все рамы в окнах и на балконах. мер сообщает что есть жертвы. кстати вчера мэр призыва именно людей из это микрорайона выходить и убирать стекла, сажать цветы. НАКАРКАЛ. ему уже многие говорили что бы лучше молчал. а то после его позитивного фейсбука всегда прилетает самолет
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24.03.2022 11:52 Ответить
бог мой, подвал нихрена не спасает...
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24.03.2022 12:15 Ответить
 
 