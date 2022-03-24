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Российские самолеты обстреляли Лисичанск, множество поврежденных домов. Информация о погибших и раненых уточняется, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские самолеты обстреляли Лисичанск на Луганщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Информация относительно погибших и раненых уточняется. Множество поврежденной инфраструктуры и жилых домов. На улице еще опасно!! Оставайтесь в укрытиях! Российские самолеты до сих пор в небе Луганщины!" - предостерегает он.

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Российские самолеты обстреляли Лисичанск, множество поврежденных домов. Информация о погибших и раненых уточняется, - Гайдай 01
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Вот ******** российские ,если по их логике можно бомбить за Донбасс то их можно бомбить за Чечню
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24.03.2022 12:36 Ответить
Кацапская свинота беснуется перед саммитом НАТО. Как только какие-либо важные переговоры, так сразу начинается беспорядочное закидывание всем, что есть.
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24.03.2022 12:38 Ответить
Та где это сраное ПВО от Джонсона
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24.03.2022 12:47 Ответить
А тобі не цікаво знати де сране пво від України, у якої є академія наук (поцікався скільки там народу, скільки там докторов з кандідатамі і всі справно отримували платню), є різні оборонекспорти і купа різної ху ні. А пво таке як є. А люди трудяги податки платили справно. От захід теж мені здається скромно думає над цим і допомагає нам, хоч у нього від страху ноги трусяться
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24.03.2022 12:57 Ответить
Кремлевский хмурь любит Дамбасс
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24.03.2022 13:30 Ответить
Валентинки по 500 кило
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29.03.2022 22:22 Ответить
 
 