Российские самолеты обстреляли Лисичанск, множество поврежденных домов. Информация о погибших и раненых уточняется, - Гайдай. ФОТО

Российские самолеты обстреляли Лисичанск на Луганщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Информация относительно погибших и раненых уточняется. Множество поврежденной инфраструктуры и жилых домов. На улице еще опасно!! Оставайтесь в укрытиях! Российские самолеты до сих пор в небе Луганщины!" - предостерегает он.

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